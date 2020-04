En comunicación, los tiempos cuentan y cambian

> Otros, sin embargo,desean una “revolución” desde el poder, sin tomar las armas, sino buscando puestos y presupuestos, y en vez de acercarse al pueblo acuden a los grandes empresariosy ricos

EN LA “MAÑANERA”, ANALISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON ‘EVALUADOS’ POR EL PRESIDENTE EN UNA NUEVA FORMA Y FONDO DEL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA, sin duda tiene mucha razón porque cuando señala la “protección” del Gobierno Federal en los acuerdos con las agencias norteamericanas en la violación a la soberanía con los proyectos RÁPIDO Y FURIOSO Y RECEPTOR ABIERTO se permita la entrada, por los acuerdos generados por Felipe Calderón y las agencias norteamericanas, con los apoyos de los encargados de la seguridad en México, de armamento y su distribución entre los grupos de maleantes y los propios policías que generaron o detonaron las matanzas en el país con el cuento de la Guerra contra el Narcotráfico impuesta y aceptado por el Presidente y a lo mejor se le olvida al Presidente que muchos hablamos del tema y que esto nos ha costado persecución y acciones en NUESTRA CONTRA por los encargados de esas agencias y en muchos casos, los han llevado a la muerte porque en este manejo, las mafias fueron usadas para iniciar el enfrentamiento entre ellas, y con ello, ocultar la eliminación de cientos de luchadores sociales con el cuento de que fueron las VÍCTIMAS COLATERALES AL ENCONTRARSE EN EL MAL MOMENTO Y EN EL MAL LUGAR y debería reconocer el Presidente que los medios y los comunicadores que no “obedecían las instrucciones” presidenciales y de las agencias extranjeras y nacionales que operaban esos proyectos estaban expuestos a esos “daños colaterales” y ni quién nos protegiera, y a pesar de ello muchos hablamos de tales temas con valor y patriotismo…

Otros comentamos y analizamos las causas reales de aquel famoso escándalo IRÁN- CONTRAS, donde la agencia de la CIA con los funcionarios del gobierno mexicano en la PGR y en la DFS se dieron a la tarea de encontrar los canales y la protección para que con el apoyo y protección de la mafia de Jalisco, se pudiera realizar aquel “experimento” donde en el RANCHO EL BÚFALO en Chihuahua, se cultivaban miles de hectáreas de marihuana con la ocupación de miles de jornaleros especializados y con la “exportación” del producto a los Estados Unidos a las mafias protegidas por la CIA y otras agencias norteamericanas con el objetivo de obtener enormes recursos que se usaron en la “guerras clandestinas” de la CIA en varias partes del mundo tal como se conocieron en el proceso del escándalo con las declaraciones del coronel Oliver North.

Se comentó del tráfico de armas permitido en las costas mexicanas provenientes de los Estados Unidos y trasladados a Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras y de cómo, en esos tiempos de la Guerra Fría y del golpismo militar, se operaba en México con grupos especiales como el EMP, muchas acciones que concluyeron en la famosa GUERRA SUCIA, donde cientos de luchadores sociales fueron asesinados y otros desaparecidos.

En fin, muchos nos arriesgamos a comentar sobre tales temas y que yo recuerde, pues en aquellos tiempos ni la izquierda hablaba de ello por los miedos y las experiencias que tenían de los tiempos de la represión. No todo es cobardía, a lo mejor, es precaución…

Hay muchos libros sobre esos temas, después las cosas fueron cambiando y la libertad de pensamiento y de publicación se fue respetando más porque los medios así lo consideraron para ampliar su propia libertad e independencia de criterio y de fianzas.

Recordemos que los viejos tiempos cerraron diarios solamente por una publicación de dos fotos con los pies de foto cambiadas por error y no de mala leche y sufrieron la represión en el gobierno de Díaz Ordaz o de las acciones en contra de Julio Scherer y el cierre de Excélsior, posteriormente rescatado y vendido en los tiempos de Vicente Fox, eliminando la resistencia de los cooperativistas y de cómo se aplicaban los criterios de distribución de papel o del manejo controlado en los sistemas de distribución de los medios que manejaban desde la Secretaría de Gobernación, y así, podríamos hablar de esas etapas represivas donde muchos medios se lograron salvar gracias al talento de sus periodistas y del valor de sus empresarios.

En la radio y la televisión la represión era mayor, los controles eran diferentes a los de hoy y también, gracias al valor de muchos comunicadores y de la “comprensión” o interés de los concesionarios, se permitían los programas de algunos comunicadores porque esos no contaban con los instrumentos de la comercialización o de los recursos aplicados desde el gobierno, y así mataron muchos proyectos y programas, pero se fueron abriendo los espacios y así el encabronamiento social y el descubrimiento no por los partidos políticos sino por el cinismo de sus políticos en el poder, la gente conoció de primera mano la corrupción y el cinismo, se pudo operar el cambio que ha beneficiado al presidente López Obrador, porque durante años, en su necedad o principios, sostuvo una línea y se ajustaron los tiempos y las circunstancias para dar el cambio, pero en este, hay muchas cosas que todavía no se dan ni controlan y el dogmatismo y la intolerancia de muchos “funcionarios” que se creen las “nanas del presidente”, evitan que el acercamiento de muchos comunicadores pueda servir, no al hombre del poder, sino a los jodidos, a los miembros del infeliciaje nacional, a los pobres como muchos lo hemos venido haciendo desde hace muchos años. Pero al no ser miembros de las pequeñas mafias y tribus que siguen controlando el “poder político” hacen que en vez de encontrar canales abiertos se encuentren fosas sépticas que impiden la buena marcha de las aguas claras.

Todos entendemos que el presidente quiere un cambio, a su manera y con su visión, pero otros muchos quieren una “revolución” desde el poder, sin que ellos tomen las armas, sino de encontrar los caminos a los puestos y presupuestos como vemos en muchos casos, así muchos de los “revolucionarios” en vez de acercarse al pueblo se acercan y buscan más a los grandes empresarios y ricos que están cerca del poder….y bueno, ahí, cambian mucho las cosas y las ideas de algunos…