Cambios de estrategias

La realidad es una. Para cambiarla es necesario conocerla, las especulaciones sobre los futuros son eso, especulaciones y no es la realidad, a veces se acerca, pero no lo es, el pasado nos dice más o menos si tuvimos algo que ver en su desarrollo y de cómo actuamos en el bien o en el mal, el asunto es que ahora en los tiempos de crisis todos nos hemos convertido en futurólogos, en criticólogos, en expertos en salud, economía, seguridad, política, sociología y mil cosas más de las cuales poco entendemos porque jamás nos hemos dedicado a estudiarlas a profundidad y seguimos como los perros de rancho cuando en manada van persiguiendo y ladrando a algo: “solamente el de adelante sabe a qué le va ladrando”.

En los medios de comunicación pocos son los que se meten a las entrañas de los asuntos, los más esperan que les lleguen los datos de cualquier tema por las filtraciones o los mecanismos de comunicación que se tienen en los espacios públicos. La manipulación, por ello, es real y se van forjando las ideas para que se pandeen para un lado u otro de acuerdo a lo que requieran los hombres del poder o los grupos que filtran y desarrollan los mecanismos de la comunicación manipulada.

Entendiendo los mecanismos y viendo sus resultados a lo largo de los años, el presidente López Obrador entendió que los tradicionales medios ya habían perdido su fuerza al no contar con la credibilidad y la confianza de las masas, en que pocos leían y pocos creían en lo que se decía en radio o televisión y así impulsó a las redes sociales que se fueron convirtiendo en los mejores conductos para la protesta política del momento y el mecanismo impulsor del cabio por medio de la votación, construyendo el sentido de que el voto cuenta y vale, y por ello, el sentido del cambio se da en este mecanismo y no en la confrontación y violencia política, esto lo tenemos que agradecer todos porque si no se hubiera realizado en tales niveles es seguro que seguiríamos viviendo en la incertidumbre y la violencia, en cambio, quieran o no entenderlo muchos, el manejo y apoyo a las mayorías del infeliciaje nacional, han provocado apoyo y serenidad, pero ha fortalecido la paz social a pesar de que, por ejemplo, los grupos de la delincuencia organizada han pretendido y logrado en muchos sitios establecerse como grupos de poder, y es por ello que el cambio de estrategia en su combate es vital en que se apoye el gobierno en la fuerza militar.

Los grupos creyeron que no tenían rival y que en el vacío del poder en algunas regiones se manifestaba como un debilitamiento de todo el sistema y se olvidaron que las “guerras” son nacionales en su forma e internacionales en su contenido, y por ello, en Estados Unidos, entendieron que dejar crecer a esos grupos donde se inicia el narcotráfico y la violencia afectaría en mucho el desarrollo interno de su recuperación y así, emprenden la presión para luchar contra esos grupos a pesar de que, hipócritamente, dicen que es responsabilidad del país cuando ellos saben que los verdaderos jefes paramilitares y financieros de la mafia mexicana radica en los Estados Unidos, y ellos, conocen mucho más los mecanismos y los canales de la producción, distribución y venta de las mafias que los mexicanos.

Así, con sus mecanismos internacionales han amenazado en declarar las actividades de los grupos mafiosos mexicanos como actividades “TERRORISTAS”, Y CON ELLO, PODRÍAN INGRESAR EN GRUPOS ESPECIALES AL COMBATE EN EL TERRITORIO NACIONAL LO QUE EN LA REALIDAD SIGNIFICARÍA UNA VIOLACIÒN A LA SOBERANÌA NACIONAL Y UN PROCESO DE INVASIÓN AL PAÍS, POR LO QUE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE López Obrador, prefiere actuar con su relación pacífica con el gobierno norteamericano para que sean las fuerzas nacionales las que inicien las acciones en contra de esos grupos sin permitir los actos violatorios, y así, el cambio de la estrategia nacional del combate a los grupos de la delincuencia organizada que no es un proceso de militarización, sino un acto legal y necesario para controlar y destruir la fuerza de esos grupos que se han convertido en un serio peligro para la paz social y la seguridad nacional.

Debemos entender que esos grupos, con sus socios internacionales, han forjado una inmensa estructura financiera que controla en México a muchos sectores, por ejemplo, es claro que el financiamiento en los centros comerciales y las centrales de abasto son la realidad que muestra mejor esas acciones ya que por este mecanismo han logrado “lavar” muchos millones de dólares, y al legalizarlos, ingresarlos a las corrientes financieras, y por ello, con los nuevos grupos de control y poder de las mafias ingresan sin ningún problema al financiamiento de los grupos políticos y van fortaleciendo sus canales de control en el sistema, así se ha visto por ejemplo en Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Estado de México y en algunos puntos de la capital, por ello, es vital la acción completa para combatirles y evitar su expansión.

El sector inmobiliario es al igual que el comercial el que tiene mayor penetración de esos grupos y desde ahí pueden tener información privilegiada de las operaciones financieras, comerciales y de lavado de dinero con las relaciones adecuadas en el sector político y financiero del país, que son el verdadero canal de su poder.

Hoy, el ejército sale a las calles y desde ahí comienzan a jalar los hilos de esa red de complicidades y fuerza de los grupos de la delincuencia, y si vemos la realidad, nos muestra que, ahora, efectivamente, para controlarlos, se tienen que utilizar los mecanismos de poder real de una guerra dejando los abrazos y volviendo a los balazos, total, no entendieron esos grupos que se les brindo una oportunidad y que en vez de aceptarla respondieron con mayor fuerza y violencia, y nadie, en sus sano juicio, deja el poder en manos de los que lo pelean, pero no lo tienen…