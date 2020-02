AMLO es adicto al martirologio…

Todos entendemos que como visión y sueños el presidente tiene el de pasar a la historia de México como el presidente más honesto y más leal a sus ideas y no es malo, lo malo es que muchos que andan cercanos a él pues no andan en lo mismo y esperan los cambios o que termine el mandato ya sea en su tiempo o adelantado para que puedan imponerse los nuevos tratos y que el aceite que hace funcionar la maquinaria económica y política de este país: la corrupción y el chochupo, pues vuelva a aceitarla para que funcione porque ahora, me dicen muchos, si antes con los corruptos había medicamentos y no los precios de tales tan elevados en las farmacias no me explico la razón por la que no hay medicamentitos en los hospitales ni en las farmacias, porque los ocultan para irles aumentando los precios y pues ni quién cheque como lo hacen con las estaciones de gasolina. Pues no hay control de precios ni de nada, a lo mejor, AMLO, con tantas ocupaciones no anda con los tiempos para que la señora lo mande al mandado y por ello no sabe cómo aumentan los precios en mercados y en los súper o la comer, al final de cuentas, al parecer, pues uno se alegra por los aumentos de salarios y al poco tiempo pues le sale cola porque andan más caros loa alimentos, los medicamentos y las ropas aunque sean de segunda mano o de paca de contrabando, total, los que nos jodemos somos todos y pues ni hablar… y recuerden: EL NUEVE NADIE SE MUEVE y hay que apoyar a las mujeres para que nos recuerden que venimos y tuvimos o tenemos madre…