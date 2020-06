¿Qué carajos es la nueva normalidad?

Que Dios nos ayude en la nueva normalidad porque nadie entiende qué carajos significa esto, no al menos en los términos del científico, experto en fisiología de la atención, Hugo López Gatell, que se ha convertido en el gurú indispensable del Presidente López Obrador.

Se trata, intento entender, de seguirnos quedando en casa como cuando decretó, porque por consejo suyo lo hizo el gobierno, la paralización del país y la reclusión en casa.

¿Qué ha cambiado de entonces al inicio de la nueva normalidad?

Nada es igual: la economía está en desahucio y la situación sanitaria ha empeorado, la curva de contagios se le fue de control, hoy rebasaremos las 10 mil defunciones por coronavirus, sin incluir las no declaradas oficialmente, nadie sabe lo que vendrá, el presidente y su gurú amenazan a que si no nos portamos bien regresaremos a la antigua normalidad, entendida no por la era neoliberal, corrupta y de desigualdad económica, sino a la del confinamiento.

O lo que es lo mismo, no tenemos para cuando entrar en lo que, quienes no tenemos a la mano diccionarios de epidemiología, llamamos normalidad.

Aunque, por otra parte, es cierto, el presidente López Obrador ya regresó a su normalidad: reanudó sus giras electorales bajo el pretexto de fácil refutación de que su presencia es esencial para dar el banderazo a las obras del Tren Maya o supervisar las obras de la refinería de Dos Bocas.

Y lo hace cuando el peligro no ha disminuido, sino al contrario.

Según las gráficas que tarde a tarde exhibe López Gatell, poco antes de la nueva normalidad aún había entidades que no estaban en rojo, pero ahora todo el territorio nacional con excepción del zacatecano (en naranja amenazante) está teñido de color sangre, lo que indica que un adulto mayor, con problemas de hipertensión y sobrepasado de peso está en riesgo por más que lo blinden la investidura, su fuerza moral y el escapulario.

Lo único destacable de la nueva normalidad es que no hay tal, que la frialdad de los parámetros económicos obligó al gobierno federal a cambiar de estrategia en el discurso, pero manteniendo las reglas de la jornada nacional de la sana distancia y cargando sobre los gobernadores de las entidades federativas la responsabilidad de lo que ocurra en sus territorios.