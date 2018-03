¿Qué candidato se atreverá a despojar a Jesús del Viernes Santo?

Para la grey católica, cada año es un día inaplazable para demostrar la fe a su guía espiritual.

Una grey compuesta, en el mundo, por más de mil millones de adeptos, aunque los datos exactos de su crucifixión, resurrección y edad de su muerte todavía generen polémica y estudios.

Para los católicos, la Semana Santa, o Semana Mayor, así se ubique en marzo o abril, es sagrada. Y no se diga del Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado.

El viernes, sin embargo, es, para los cristianos católicos, el día de la conmoción convertida en fidelidad.

Y, precisamente, este Viernes Santo, de acuerdo al calendario del Instituto Nacional Electoral, arranca el tramo de tres meses que complementa el proceso electoral federal para elegir al sucesor de Enrique Peña Nieto.

Ya lo dije, puede resultar cabalístico.

Hasta ahora se sabe que Andrés Manuel, Ricardo, José Antonio y Margarita, que ninguno escribió evangelio alguno y que, si acaso, sólo uno ha sido comparado con Caleb (y que ya lo ven “reconquistando” el Monte Hebrón del Siglo XXI), no tendrán actividad pública el primer día de la campaña.

López Obrador, al parecer, sólo hará circular un mensaje por redes sociales, los caminos que conoce como la palma de su mano, pero todos, a pie firme, harán sentir sus actividades a partir del domingo o lunes próximos, y de ahí, pa’l real, hasta el 1 de julio. En el sentido del día de la resurrección de Cristo, pues también tendría para alguno de ellos cierta connotación.

Tanto, que el trabajo periodístico no te deja mentir.

Al momento de escribir esto, como a la antigua, llegaba el cable con la mención de Meade: “El próximo viernes comienzan las campañas electorales, y también es Viernes Santo, un día de gran trascendencia para la mayoría de las familias mexicanas. En respeto a sus tradiciones, y la fe que comparto con ellas, comenzaré mis actividades públicas el próximo domingo”.

Él, por lo pronto, no será el ególatra.

Mientras brincan, sin embargo, que seguro así será, del viernes al domingo o lunes, se resisten a dejar las actitudes de simpleza o “fake-promises”.

El martes, por ejemplo, al entrenar con “Las Guacamayas” de Chiapas, Andrés Manuel pisó el “diamante” para calar el suelo y dijo que ganará por “blanqueada”.

Ayer, Meade le tomó la palabra y respondió que el de Morena será ponchado en su tercer turno al bat. De Anaya dijo que ya está en tres bolas y dos “strikes”.

El candidato del Frente o no le gusta el beisbol o no anda de humor porque no le entró a los augurios.

Margarita, por su parte (¡noooooo!), dijo (en un artículo periodístico y en su cuenta de Twitter) que de ganar las elecciones será incansable en la protección a periodistas y en garantizar la libertad de expresión en los medios de comunicación.

La pregunta es terca: ¿Y eso cómo se hace? Y la libertad de expresión en los medios de comunicación ¿cómo se logra? ¿Y por qué a los periodistas? ¿No sería mejor que, sin protección alguna, cualquier mexicano viviera en paz, así sea periodista, chofer, ingeniero, panadero, diseñador, estudiante, candidato? Perder un día en eso es mal augurio.

Tan difícil engañar a una sociedad burlada constantemente como arrebatar el Viernes Santo a los millones de fieles católicos.

A veces se pregunta uno si realmente los candidatos tienen asesores, algunos calificados hasta como estrategas, porque nada más no dan una, y no hablo de turno al bat, pero no está mal agregar dos días más a la “intercampaña” o, más bien, serían dos días de “cero-campaña” para que mediten, pongan en orden sus ideas, y no para que “ensaliven” la bola.

Ante la grey política mejor es que “se laven las manos”, que de “Pilatos” están curtidos porque, además, temerosos son.

