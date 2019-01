Que AMLO ponga fin a la guerra de las drogas

La sociedad mexicana está harta de vivir en medio de ella; no declarada, hasta ahora tiene un solo ganador: El crimen, organizado o no

A la memoria de Edson Juan Vargas Garduño

La cocaína es una droga estimulante y poderosamente adictiva. Las personas que la han probado describen la experiencia como una euforia potente que les da una sensación de supremacía. Sin embargo, una vez que la persona comienza a usar cocaína no se puede predecir ni controlar hasta qué punto continuará usando la droga. El crack es la cocaína que no ha sido neutralizada por un ácido para convertirse en sal de clorhidrato. Este tipo de cocaína viene en forma de cristales de roca que se pueden calentar y cuyos vapores se pueden fumar. El término “crack” se refiere al crujido que se oye cuando se calientan los cristales o “piedras”. No importa la forma ni la frecuencia de consumo; el usuario de cocaína se expone a tener una emergencia cardiovascular o cerebrovascular aguda, como un ataque al corazón o al cerebro (éste último también conocido como apoplejía, embolia, derrame cerebral o trombosis en español, y como “stroke” en inglés), que pueden resultar en la muerte súbita. Las muertes relacionadas con la cocaína, a menudo, son el resultado de un paro cardiaco o de una convulsión, seguida de un paro respiratorio.

El clorhidrato de cocaína es la forma de presentación más común de la droga y consiste en un polvo blanco insoluble con poder anestésico local y efectos vasoconstrictores marcados. El clorhidrato de cocaína, generalmente, se consume de forma nasal, donde produce anestesia y vasoconstricción de las mucosas, y presenta una rápida absorción a través de la vasculatura de la nasofaringe. El clorhidrato también puede ser administrado por vía intravenosa, demorando sólo 16 segundos en llegar al cerebro y produciendo sus efectos máximos en 30 segundos, los cuales van decreciendo en los próximos 30 minutos. Otra forma de administración frecuentemente usada es la inhalación de cocaína volatilizada. Esta forma cada vez más popular de consumo produce una rápida aparición de los efectos, y delirio de persecución con el uso crónico. Se produce una rápida absorción de la cocaína volatilizada, demorando 8 segundos en llegar al cerebro, mientras los efectos máximos se presentan a los 30 segundos y decrecen en una forma muy rápida. La cocaína puede también consumirse por vía intravenosa. Esta es la vía más riesgosa de todas y debe ser evitada siempre que sea posible.

Anteriormente se pensaba que la cocaína sólo producía habituación psicológica, y no dependencia física. Sin embargo, hoy día no es útil la separación semántica entre la dependencia psicológica y la dependencia física. La necesidad psicológica de continuar el uso es una parte de la adicción, tanto como la necesidad física de evitar el síndrome de abstinencia. Con la cocaína, la dependencia psicológica es mucho mayor que la dependencia física, sin embargo, la evidencia clínica sugiere que existe un verdadero síndrome de abstinencia (“el bajón”, en la jerga callejera), que sigue al uso prolongado de cocaína. Depresión, aislamiento social, tremores, dolores musculares, disturbios en el apetito, cambios en el electroencefalograma y cambios en los patrones de sueño son, definitivamente, muestra de algo más que una simple dependencia psicológica.

La definición moderna de la dependencia a la cocaína utiliza el término dependencia química, que incluye el consumo compulsivo, la pérdida del control sobre el consumo y el uso continuado, a pesar de consecuencias negativas. Otro de los síntomas característicos de esta dependencia es la negación, que incluye la minimización, la racionalización y la justificación como parte del componente psicológico de la dependencia. La dependencia a la cocaína es considerada una enfermedad primaria, crónica, progresiva y frecuentemente mortal si no se detiene. Existe tratamiento disponible actualmente y se basa en la abstinencia total y terapias de grupo, ya sea de manera intrahospitalaria como ambulatoria.

Desde mi postura liberal, estoy convencido de que cada persona adulta y consciente es dueña de introducir en su cuerpo, o su mente, cualquier sustancia o contenido que bien le venga en gana, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros. Es hora de exigir a la comunidad internacional solidaridad con la realidad, y planteamientos de fondo, con base en el tema de la salud pública y el equilibrio de acciones de control entre la oferta y la demanda; Es hora de protestar contra el prohibicionismo, que no ha disminuido la distribución de estupefacientes; no ha frenado la violencia ni ha promovido mejores soluciones. Corresponde al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, promover ante la comunidad internacional la visión de que México ha pagado ya, y sigue pagando, un alto precio en vidas y violencia innecesaria al aplicar estrategias y políticas punitivas en el tema de las drogas. México ha pagado un alto precio al aplicar estrategias y políticas en concordancia con la visión punitiva que prevalece, de ahí la necesidad de cambiar el enfoque, de superar los paradigmas del siglo pasado; incorporar visiones nuevas, más integrales, que pongan a la persona en el centro de las políticas públicas, que incorporen un enfoque de salud, de prevención.

A quien quiera comprender a fondo la ineficacia de los enfoques prohibicionistas lo invito a ver la película “Erase una vez en América”, sobre la prohibición del alcohol en Estados Unidos. La sociedad mexicana está harta de vivir en medio de una cruenta y costosa guerra civil no declarada que hasta ahora tiene un solo ganador: El crimen, organizado o no.

Urge ya que termine la prohibición del consumo de drogas, con el fin de acabar con la guerra, y alcanzar la paz, para destinar la inversión realizada en el combate al crimen organizado a la educación y el desarrollo. Nos urge un cambio de paradigma en el tema del consumo, pues cada individuo debe hacerse responsable de sus actos, y el Estado debe de garantizar su seguridad. El Presidente Andrés Manuel López Obrador acierta al impulsar la creación de una Guardia Nacional, que deberá ser capaz de abatir la violencia y la criminalidad, con la aplicación de la ley, mediante una policía competente e incorruptible. Además, el secretario de Hacienda y Crédito Público y el flamante fiscal general, Alejandro Gertz Manero, deberán abocarse a combatir las fuentes y el lavado de dinero, y destinar los recursos recaudados para invertirse en educación, información, prevención y generación de igualdad de oportunidades para todos. Es hora de legalizar la producción de todas las drogas en México, incluida la cocaína y las sintéticas, para quitarles el negocio a los criminales y pasarlo a empresas y agricultores, que produzcan la mariguana y la amapola aplicándoles un sistema impositivo de impuestos altos para hacer la tarea que ya se ha hecho con el cigarro y al alcohol. Mientras mi familia y mi logia loran el infame asesinato de un querido amigo y hermano abatido por la violencia criminal, con lágrimas en los ojos y el corazón en la mano les pido a los poderosos de México que tengan ya la honestidad y el valor de poner fin a la inútil guerra de las drogas.

[email protected]