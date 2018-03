¿Puede Meade salvar al PRI?

Si alguien en el PRI todavía no se siente convencido por la candidatura de José Antonio Meade sólo hay que recordarle una cosa: Con él sí pueden ganar. Es algo que saben bien no sólo los liderazgos del PRI, sino en otros partidos y, seguramente, en otros países. Era sólo Meade quien le representaba al PRI estar en la boleta con posibilidades, así que los priístas que consideran que le falta militancia o estirpe priísta tendrán que guardarse sus comentarios porque en política, el pragmatismo también milita. Meade ha probado, ya, su capacidad para mantener la serenidad ante circunstancias avasalladoramente adversas y para mantenerse firme en sus decisiones sin incurrir en reacciones de pánico o dejarse influenciar, arbitrariamente, hoy por unos, mañana por otros. Una de las tareas fundamentales de un líder eficaz es generar confianza, no deteriorarla con veleidades y titubeos. Confío en que “Pepe Toño” tendrá la oportunidad de mostrar ser capaz de confiar en el equipo que elegirá y no arrojar a sus fieles a los lobos ante las primeras intrigas. Un líder débil o caprichoso es lo peor que puede ocurrirle a la nación. Las consecuencias nos resultan, por desgracia, de sobra conocidas a los mexicanos. Y en la compleja y riesgosa coyuntura a la que corremos el riesgo de encaminarnos como país ante una economía global inestable y frente a los ataques de Donald Trump, un liderazgo endeble o veleidoso bien puede tener consecuencias fatales.

Por “altos” que sean los fines no se fortalece ni perfecciona la democracia mediante la unanimidad. Un valor esencial de una sociedad democrática, abierta, plural, libre, es la libertad para elegir. Y esa libertad supone la existencia de opciones entre las cuáles optar. Desde la Reforma Política de 1977, promovida, desde Gobernación, por Reyes Heroles el grande, hasta la alternancia tersamente aceptada por Ernesto Zedillo en 2000, el PRI ha sido consistente en su compromiso con la construcción de una democracia moderna. Admito que subsisten discordantes voces paleozoicas y que es innegable que en el ejercicio prolongado del poder, los gobiernos emanados del PRI se hayan manchado con lamentables episodios de represión, pero un examen objetivo del récord histórico pone de manifiesto a un PRI que, como norma, ha preferido “la fuerza de la política a la política de la fuerza”, en expresión del propio Reyes Heroles. La fuerza política de que hoy dispone el PRI está fincada en un tenaz esfuerzo democrático. Sus propuestas y compromisos son inoperables e irrealizables en un contexto represivo. Y la experiencia le ha enseñado, muy a su pesar, qué tan altos pueden ser los costos políticos de la represión.

La multiplicación de poderes fácticos, antagónicos a las instituciones legítimas, tiene hondas raíces económicas y sociales, tales como la acumulación de más de década y media de crecimiento económico insuficiente y el ahondamiento de disparidades sociales y regionales ya abismales. Es esa vocación democrática, y la clara conciencia de la difícil coyuntura económica, social y política a la que México se enfrenta, lo que hoy permite al PRI optar por un precandidato no militante, un ciudadano de impecable honestidad y destacado prestigio profesional, el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, pero el primer reto al que se enfrenta es el de – en frase certera de Reyes Heroles- “convencer para vencer”. Los procesos electorales constitucionalmente previstos para este año probablemente habrán de ocurrir en medio de un periodo de lento crecimiento económico cuyas consecuencias previsibles, tales como mayor desocupación, contracción del crédito y de la inversión, etcétera, sólo vendrán a complicar un clima de incertidumbre, descontento social y violencia ya de por si amenazante para la paz, la integridad y la soberanía del Estado mexicano.

En los procesos electorales de trascendencia y, sobre todo, en los sistemas presidencialistas como el nuestro, la decisión de los votantes se decanta, finalmente, entre dos, y sólo dos opciones: El cambio y la continuidad. Y hoy en México, por las razones que sea, la gran mayoría de los mexicanos anhela un cambio en el rumbo que al país se le traza desde los poderes legalmente constituidos, en especial desde el liderazgo que por nuestras instituciones y cultura política le toca ejercer al Presidente de la República. Personificar esa opción de cambio y mostrarse capaz de encabezarlo y conducirlo con mayor claridad y eficacia que su rival político Andrés Manuel López Obrador es la única estrategia que puede dar posibilidades de éxito a Meade, pero más allá de su formación académica y su experiencia en la Administración Pública Federal deberá aprovechar cabalmente la ayuda y la guía de su principal asesor político, Heriberto Galindo Quiñones, un político experimentado y sagaz. Si no logra salirse ya, y sin titubeos, de la trampa que significa ser percibido como la opción de continuidad, Meade no conseguirá salvar al PRI de una aplastante y quizá definitiva derrota. A “Pepe Toño” le ha llegado la hora de romper el cordón umbilical o se ahorcará con él. ¡¡¡Es ahora o nunca si quiere ser Presidente!!!

