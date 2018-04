Promesas que cautivan… pero no resuelven

Señalaba Jesús Reyes Heroles con su didáctica política que lo caracterizaba: “Si quieres conocer a un hombre, dale poder”.

No lejos de este proceso de tipificación de identidades, el escritor estadounidense Samuel Longhome Clemes, mejor conocido en el mundo literario con el seudónimo de “Mark Twain”, recomendaba: “Es mejor ser popular que tener la razón”.

Poder y populismo, dos corrientes de gran penetración en la gobernanza de cualquier país, que, si se vinculan y empoderan, se encaminan por el sendero del “autoritarismo” y, casi irremediablemente desembocan en la “dictadura” como vía más probable de actuación.

Bajo este espectro de conductas, a la que se le pueden adicionar muchos perfiles más; habría que asimilar con detenimiento y reflexión lo que recientemente escribió el comentarista político mexicano Federico Reyes-Heroles González-Garza, sobre Andrés Manuel López Obrador, difundido en el portal electrónico de la revista Etcétera: “Las incongruencias y fanfarronadas del personaje no son nuevas. Salvo que ahora -quizá porque ya se asume ganador- ha perdido la vergüenza”.

Actuaciones cuestionables para un aspirante que pretende gobernar a una nación, ya que evade los principios de convivencia política que señalan como primicia de conducción que, para vivir juntos en una democracia, se deben compartir creencias y valores encaminados al “bien común”, con respeto y tolerancia para con los adversarios, y no descalificarlos y defenestrarlos como es el caso reciente contra Carlos Slim Helú por la construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.

Un bien común que disfraza para beneficio del fortalecimiento de su figura política, ya que encasilla a la comunidad mexicana entre buenos y malos, entre víctimas y victimarios, entre corruptos y honestos; donde los desprotegidos, afectados y resentidos son el “pueblo” que debe custodiar, defender y reivindicar; por encima de los demás sectores que han contribuido activa y eficientemente al desarrollo del país.

Segmentos de la sociedad que lo cuestionan por sus propuestas populistas y visión de Estado estacionado en el pasado, no comulgando con sus principios e ideales, ni mucho menos aceptándolo como el líder nacional que se pretende erigir.

Etiquetándolos de inmediato como sus enemigos, porque el diálogo y el manejo de los argumentos sustentables están lejos de su actuar.

UN PODER QUE TODAVÍA NO LLEGA

Un Andrés Manuel cuya filosofía de desempeño la delinea bajo el esquema de que el poder se gana y es producto de una lucha perseverante, tenaz e irrenunciable que ha seguido por muchos años.

Un beneficio que cree justo después de casi dos décadas enconadas por obtenerlo, después de ser despojado según él, en dos ocasiones de algo predestinado a su figura.

Una imagen redentora que se quiere equiparar con los próceres de la democracia y los constructores del país como Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas del Río, entre otros; en los que se inspira y quisiera imitar: una historia y pasado lejos de ser equiparable y menos aplicable al México de hoy.

Asumiendo un rol que no le corresponde, ya que todavía es “candidato”, aunque ya se manifiesta como ganador de las próximas elecciones presidenciales, delineando una personalidad de muchos conocida, que han querido proyectar como superada, lejos de la línea de actuación de un líder de consensos que pueda transformar para bien al país.

Una conducta que empieza a preocupar, inquietar y hasta dar miedo, como lo señalara Slim Helú, porque quiere aplicar justicia política para el pueblo, aquella que primero es política, pero nunca justicia para una nación.

Revestido de actitudes que desechan la esencia democrática de que para vivir juntos necesitamos principios políticos más o menos compartidos, y estos se logran bajo la figura del Estado-nación, donde las instituciones no son las estructuras que lo regulan y lo conducen, ya que sistemáticamente las manda al “Diablo”.

LAS PENSIONES DE LOS EX PRESIDENTES

Señalaba el historiador y escritor español Gregorio Marañón y Rosadillo: “El triunfo, lejos de curar al resentido, lo empeora y es una de las razones de la violencia vengativa que el resentido ejerce cuando alcanza el poder”.

Con esta analogía aplicada, cuya esencia de proceder es la “venganza”, conclusión a la que ha llegado el ex presidente Vicente Fox Quesada, una de las principales víctimas de la propuesta de cancelar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de México, anunciada con “bombos y platillos” por el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, como una disposición innegociable para acabar con los privilegios.

Medida de austeridad y de equidad distributiva, que también enfoca hacia Carlos Salinas de Gortari, otro de sus enemigos acérrimos de toda su vida política, a quien incluiría en el Programa 70 y Más, que se otorga a todo mexicano que rebasa la edad de 70 años, con un beneficio de 500 pesos al mes; no quitándole la mira a Felipe Calderón Hinojosa, otro personaje con el que ha tenido más enfrentamientos que reencuentros, al que no le perdona que le haya robado la presidencia en el 2006.

PRESTACIÓN EXCESIVA

Lo cierto es que, los ex presidentes de México reciben ingresos y prestaciones vitalicias superiores a los de cualquier ex mandatario de América Latina, de Europa y hasta de Estados Unidos.

Su diseño obedece a que, a diferencia de otros países, los ex presidentes mexicanos no tienen una segunda oportunidad en la vida pública, si tienen suerte: les llega el olvido.

Salvo el caso de Miguel de la Madrid Hurtado, quien estuvo al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE) durante varios años, ningún otro personaje ha podido reinventar su carrera política en el México moderno, ya que ser ex presidente, lleva consigo un estigma de rechazo.

Una propuesta que no es innovadora, ya que, desde hace años, la idea de retirar la pensión a los ex presidentes ha estado en el debate público con todo y sus prerrogativas.

Recientemente, más de 75 mil ciudadanos respaldaron la petición para eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de México a través de la plataforma Change.org.

Lo innegable es que, en estos tiempos de “hartazgo” y de una corrupción incontrolable, las prestaciones de los ex mandatarios deberán estar acorde con la realidad que vive el país, sin reclamar privilegios que no requieren, ni aceptar desventajas que no merecen, dentro de un marco de regulación equitativa y justa, donde es inevitable su reprogramación en cuanto a sus asignaciones.

Lo deplorable de la propuesta de esta medida es que, la exhibe con un fin bien delineado, persiguiendo agitar a una opinión pública volátil, dominada por la emotividad, provocando la indignación y enojo que ya no distingue lo justo o lo necesario, solamente vislumbra el dispendio, una sociedad ya no se conforma con el olvido, ya que espera los días de justicia.

Queda el resabio de si la propuesta debió hacerse pública para generar adeptos, cuando existen instancias legislativas que la pueden regular, detonando a su promotor como una persona que es incapaz de controlar sus palabras y, por consiguiente, a sí mismo, lejos de un equilibrio emocional y de mesura que debe prevalecer de quien pretende manejar al país.

EL VERDADERO PROBLEMA

Con cuánta sabiduría se recoge el consejo popular de que, para tener una mejor perspectiva de los problemas, no hay que ver el árbol de enfrente, sino, todo el bosque.

Las pensiones en México, son el problema verdadero que hay que abordar y dar soluciones, porque se otorgan de forma desigual, con poca cobertura, con riesgos de sostenibilidad y poca transparencia.

Queda claro que este tema no reditúa políticamente, como comprensible que se evada la confrontación con las grandes agrupaciones como (CFE, Pemex, y la ex tinta LyFC) entre otras, que reciben una prestación de privilegio, y que sumarían cantidades significativas de ahorro, que es lo que se persigue.

UN DERECHO

Por otra parte, el acceso a una pensión es considerado un derecho y un canal natural para preservar la dignidad durante la vejez, contemplada desde hace más de 100 años en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Actualmente, no existe una política de pensiones en el país; en todo caso, se puede hablar de muchos sistemas de pensiones que se han ido creando para solucionar ciertas situaciones a modo de un remiendo.

Situación que se agrava con la transición demográfica que provoca que haya más adultos mayores demandando pensiones dignas, y durante más tiempo, lo que ejerce una presión al gasto público, ya que los recursos financieros destinados a cubrir estos compromisos son cuantiosos, con una tendencia a la alza.

México, es el país que más subsidios otorga al sistema de pensiones, lo cual complica su sistema fiscal ante el crecimiento demográfico, según datos de la División de Mercados Laborales y Seguridad de Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Una nación donde el sistema de pensiones en el esquema de beneficios definido, destina como subsidio 230 dólares por persona, cuando en Latinoamérica es de 81 dólares por persona, información vertida en la “Visión de los Organismos Internacionales y Reguladores” en la segunda Convención Nacional de Afores.

Un sistema de seguridad social agotado, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recomendando: “Se necesita una armonización de las políticas en pensiones, es decir, que no haya pensiones diferentes, debe existir un solo sistema, donde se tengan las mismas reglas tanto para el sector público como el privado”.

DERRAMA PRESUPUESTAL QUE AGOBIA

Las pensiones que se cubren en México, se han convertido presupuestalmente hablando en un barril sin fondo, ya que el proceso de transición del esquema de beneficio definido o contribución definida tanto para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en los próximos 20 o 30 años van a seguir destinando más recursos al pago de pensiones de lo que recibe de aportaciones.

Según cálculos estimados por estas instituciones, será hasta el año del 2050, cuando el gasto que cubre esta prestación disminuya, pues el IMSS e ISSSTE tienen que pagar la pensión del último pensionado de la generación de transición, transitando posteriormente en un cien por ciento a través de sistema de las Afores.

Un reporte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), indica que el número de pensionados bajo el régimen de beneficio definido en el IMSS e ISSSTE se ha duplicado en los últimos 17 años al pasar de 2,247 nuevos retirados en el 2000 a 4,848 nuevos pensionados en el 2017, y seguirá creciendo en los próximos 20 años, con una presión inusitada para el presupuesto de egresos del gobierno federal y de los estados, que, si no se atiende a tiempo, no habrá recursos suficientes para cubrir esta prestación legitima.

En esta problemática es donde se deben centrar las propuestas y olvidarnos lo que alguna vez pragmáticamente pronunció Adolfo Ruíz Cortines: “En política, al parecer, cuenta más la astucia que la inteligencia y la cultura”.

Porque la astucia y promesas que cautivan, se deben desechar y desterrar, ya que para gobernar un país como México, se debe exigir ofrecimientos que solucionen y detonen desarrollo, equidad y justicia, ya que sería inconcebible que fuera gobernado con improvisaciones y falta de talento.