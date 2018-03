Profundizar las reformas estructurales

De acuerdo con información de diversos medios, durante la inauguración del Foro OCDE México 2018, que se realiza cada seis años, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, convocó a continuar con el modelo reformador en México, independientemente de quien gane la Presidencia de la República en julio próximo. Gurría enfatizó, al presentar el informe “Prioridades Estratégicas para México”, que el objetivo es recomendar al próximo gobierno las mejores prácticas en materia de políticas públicas y que es crucial avanzar hacia la segunda ola de reformas en áreas clave, como el fortalecimiento institucional, respeto al Estado de derecho y la transparencia del manejo de los gobiernos estatales y municipales.

El titular de la OCDE destacó que sí hay espacio para mejorar el gasto público, pero que es mayor el potencial para incrementar los ingresos fiscales ampliando la base tributaria con impuestos prediales o ambientales, así como hacer mayores esfuerzos por reducir la informalidad. Asimismo, comentó que será importante impulsar “nuevas reformas del sistema tributario” que permitan aumentar la recaudación, lo que favorecerá la inversión en educación, vivienda, seguridad, reducción de la pobreza y mejoramiento de los apoyos a las familias y redes más amplias de protección social.

Sobre el particular, el ingreso por el impuesto sobre la renta personal en México representó el 3.3 por ciento del PIB en 2015, contra el 8.4 por ciento, en promedio, entre países de la OCDE; asimismo, los impuestos prediales sumaron 0.3 por ciento del PIB, comparado con el 1.9 por ciento dentro del conjunto de países miembros del organismo. El análisis de la OCDE destaca que gran parte de los recursos que se emplea en salud proviene del gasto de los hogares. En su informe “Getting it Right. Prioridades Estratégicas para México,” señala que en 2016, el gobierno de México gastó sólo mil 80 dólares por persona, la cantidad más baja de todos los países de la OCDE. Según el documento, el gasto total en el sector salud, además de ser bajo, se concentra en los estados más ricos del país. El estudio detalla que 64 por ciento del gasto de bolsillo se destina a medicamentos, mientras que el promedio de la OCDE es de 36 por ciento. Asimismo, el secretario general de la OCDE y ex secretario de Hacienda y Crédito Público de México mencionó que a medida que se incrementen los ingresos recaudados de los impuestos al carbono y energéticos, México tendrá que aumentar el porcentaje de emisiones que se paga de acuerdo al costo climático de las emisiones de carbono.

Por su parte, José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien participó en la ceremonia de inauguración del Foro OCDE México 2018: “Un Futuro con Crecimiento e Inclusión”, mencionó que si bien las reformas estructurales implementadas por la actual administración han colocado a México en una posición ventajosa frente a otras economías, ninguna reforma es definitiva, pues no hay varitas mágicas, por lo que la siguiente administración deberá hacer algunos ajustes.

A su vez, el secretario de Salud, José Narro Robles, en su participación en el Foro OCDE México 2018, convocó a no desechar las reformas estructurales implementadas en la actual administración sólo por imprimir sellos propios o por algún asunto de protagonismo,

A pesar del optimismo implícito en los planteamientos de Gurría, no es posible soslayar que el crecimiento económico de México se ha mantenido muy por debajo de su potencial. Esto ha sido factor decisivo en la acumulación de rezagos sociales y subocupación, que contribuyen a la inseguridad y la violencia, pero, a pesar de todo, una transición democrática que por fin ha instaurado la pluralidad y la alternancia ha permitido hacer realidad las reformas estructurales indispensables para culminar el proceso de modernización emprendido y dar respuesta eficaz a los retos globales. La implacable geopolítica del petróleo coloca, hoy, a México en la disyuntiva de hundirse en una debacle semejante a la de 1982 o, bien, dar, de una vez por todas, el gran salto hacia un porvenir de prosperidad democrática compartida, poniendo fin a la historia de adicción de las finanzas públicas de nuestro país al dinero fácil proveniente del petróleo. Es hora de poner en marcha la reforma hacendaria que recomienda la OCDE. Sólo así, quienquiera que triunfe en la jornada electoral del 1 de julio recibirá un país en condiciones de crecer, prosperar y cerrar sus inmensas brechas sociales. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en nuevas crisis, como ya ocurrió en 1977, 1982 y 1994, que sólo empeoran la ya de por sí precaria situación de los más pobres.

