¿‘Proceso de paz’ en un país donde el Presidente no utilizará guardia?

Unos remojando las barbas y otros debajo de mesas y camas ante tanta y tanta medida de austeridad y contra la corrupción anunciada, que pocos distinguimos lo que sí distinguió ayer Javier Sicilia: Lo serio del “show”.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se refirió al alarde de Loretta Ortiz, coordinadora del supuesto “proceso de pacificación” que implementará el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo, en principio, avalar un “proceso de paz” donde no hay guerra?

En México, desde hace tres décadas, se han asentado y dispersado grupos armados dedicados al tráfico y producción de drogas por circunstancias que traspasan las fronteras mexicanas: La herencia de un comercio súper desarrollado en Sudamérica, principalmente Colombia; el excesivo consumo de estupefacientes en Estados Unidos, el mayor mercado mundial, y la existencia de una red internacional de mafias y bandas que manejan, anualmente, recursos por encima del Producto Interno Bruto de varios países juntos.

El daño colateral de los resultados mortales de las refriegas internas por el poder y el control de territorios en el país ha dañado mucho más a la economía regional que a la sociedad civil, aunque a ésta última sí le ha afectado consecuentemente.

El problema es de leyes, fuerza, control, organización jurídica y estatus de Estado, más que de inventar guerras o confrontaciones inexistentes para iniciar un “proceso de paz”.

Esto último aplica en países hoy como Nicaragua, en donde sí existe un conflicto social que requiere de participación de instituciones y organismos locales e internacionales porque el gobierno y grupos paramilitares asesinan a civiles, no porque bandas se maten entre ellas. O en Venezuela, o en Siria, o en algunas regiones de África. México no está en guerra . No pasemos de la “mafia del poder” a la “mafia facciosa”.

Lamentablemente, México se encuentra entre dos disyuntivas macro definidas. La brutal producción de droga que viene de Sudamérica y el brutal consumo estadounidense. Claro, es una oportunidad aprovechable para los llamados cárteles porque es una actividad ilegal, pero redituable.

Domésticamente sí tenemos un asunto interno de siembra y cosecha, sobre todo, en Guerrero, Michoacán y algún otro estado, cuya solución o “control” es cuestión, repito, de programas y estrategias, no de guerras.

México no necesita un “proceso de paz”. A donde usted diga, que no sea la selva, la sierra o sitios donde se procesa y se produce o comercia la droga, los mexicanos podemos poner un pie y caminar libremente; no peleamos unos a otros. Cualquier día, sábado, domingo, acuda, en la ciudad que escoja, con los ojos cerrados, a sus plazas, sus centros comerciales, al cine, al futbol, a los toros, a la lucha libre; camine, corra, haga deporte. Mentira que estemos en emergencia. Mentira que necesitemos un “proceso de paz”.

Y nos hemos referido al llamado crimen organizado; ¿y el desorganizado? ¿Ese que vemos, muy comúnmente, en la Ciudad de México, asalto a conductores en pleno Periférico, Circuito Interior o cualquier calle o colonia; asalto a transeúntes, a bancos; en el Metro, en el Metrobús? ¿La insistente admisión del “narcomenudeo”, pero no de los cárteles? Todo ello tampoco es guerra; es derrota de la justicia; fracaso del desarrollo. Fracaso por corporaciones policiacas mal adiestradas y mal remuneradas; fracaso por la indestructible corrupción. Para eso tampoco se requiere un “proceso de paz”.

Gloriosos, aunque a veces se les critique o, aceptémoslo, caigan en errores o excesos, el Ejército y la Marina, que han hecho una gran labor en varios estados de la República. Pero tampoco ellos están en guerra.

Pero supongamos que alarguen, como dijo Sicilia, el “show” y se realicen las mentadas mesas o foros; ¿invitarán a los líderes de los cárteles? ¿A ellos se les convence o se les hace desistir con foros o con amnistía? ¿O todo se arreglará sin ellos?

Pero, además, estamos en proceso de austeridad; ¿para qué gastar en foros, mesas, pago a personajes o instituciones que aportarán ideas para resolver?; ¿qué guerra?

En el punto de la incongruencia, porque remojamos las barbas o porque no queremos salir debajo de la mesa, admitimos que a México le urge un “proceso de paz” cuando quien será el nuevo Presidente de la República a partir del 1 de diciembre próximo rechaza ser acompañado del Estado Mayor Presidencial y de cualquier otro tipo de guardia porque “no se requiere”.

La muestra la puso él mismo, al mundo, este lunes: El próximo ocupante de Palacio Nacional camina como Pedro por su casa por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; viaja sin ninguna preocupación; descansa en su finca de Chiapas y sólo lo distrae el dulce bullicio de la naturaleza. ¿“Proceso de paz”?

Desde la Revolución Mexicana, el único caso que pudo atraer un “proceso de pacificación”, con foros e invitados especiales del mundo, fue el conflicto en Chiapas, en 1994, que podríamos medirlo en cuadras y, en tiempo, en no más de una semana.

Evento en el que surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la fama del hoy desaparecido “Subcomandante Marcos”.

Movimiento que, por cierto, ayer, como Sicilia, aunque no habló de “show”, sí desmintió al padre Alejandro Solalinde sobre la supuesta aceptación de los zapatistas de un acercamiento con el equipo de López Obrador. Critica que ya se sientan gobierno cuando aún no lo son. Y le pone tanto a Andrés Manuel como a Solalinde una “nalgueada” de aquellas.

Qué significa eso que ayer dijo Olga Sánchez Cordero de que “Andrés Manuel me dio ‘carta abierta’ para pacificar al país”? ¿“Pacificarlo”?

En la Tierra no existen paraísos.

Por eso digo, ¿“proceso de paz”? Pos de cuál fumaron.

