Primero el BOA ¿Ahora Maximiliano?

Sorprende la capacidad de novelista del Presidente López Obrador o su necesidad de identificarse con los héroes de nuestra historia con quienes más se identifica.

En ocasiones gusta ofrecerse ante los reporteros y el extenso auditorio de su conferencia mañanera como una versión del segundo transformador, Francisco I. Madero, vilipendiado por la prensa fifí y los golpistas que buscan derrocarlo.

Ha dicho que nunca un Presidente mexicano ha sido atacado como él, pero además el martes reveló la existencia de un complot con vistas a aprovechar la revocación de mandato para despojarlo del poder que obtuvo de manera indiscutible en las urnas.

Este viernes tocó el turno de identificarse con el segundo reformador, Benito Juárez. Nos ha enterado de la existencia de conservadores que han acudido ente el Rey español Felipe VI y el Papa Francisco a quejarse.

No dijo si estos notables del Siglo XXI lo han hecho con el despropósito de buscar un príncipe europeo que nos salve, como en el XVIII lo hicieron quienes convencieron a Napoleón y a Maximiliano.

Hoy, que reveló la quejas en el Vaticano, habló de quienes también han buscado a Donald Trump para acusarlo.

Esta revelación no permite igualarlo con el primer transformador, Miguel Hidalgo, porque si bien la izquierda considera a Estados Unidos como el imperio de los nuevos tiempos y nuestra dependencia de su economía y de sus políticas es innegable, tenemos la ventaja de que López Obrador es amigo de Trump y además ya dejó claro que no le permitiría que se atreviera a hablarle a favor de los quejosos.

Es inquietante que en pleno Siglo XXI estamos reviviendo episodios del pasado.

Por suerte, Felipe VI no es precisamente un Rey florero, pero el sistema parlamentario español no le permite mayor margen de maniobra aunque tuviese simpatía por los notables mexicanos que acuden con él a platicarles sus cuitas. Y el gobierno español tiene sus propios problemas como para inmiscuirse en los nuestros.

El caso del Papa Francisco no es diferente. Su influencia, meramente espiritual, no serviría de mucho a quienes lo buscan, amén de que su intermediación, si lo intentara, no encontraría eco en un mandatario que siendo cristiano no es precisamente de su grey.

La gran fortuna es que conocemos la historia, no corremos el riesgo de repetirla.

Por lo demás, sería saludable que el Presidente nos contara las versiones completas: ¿quiénes han acudido ante Trump, Felipe VI y Francisco?