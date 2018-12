Priístas asesinados durante el salinismo

El pasado 24 de diciembre, la gobernadora del estado de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle, senador de la República, fallecieron, en un accidente de helicóptero, en las inmediaciones de la comunidad de Coronango, en el estado de Puebla.

La muerte de ambos personajes se suma, así, a las de otras cinco figuras prominentes del panismo nacional en activo, en accidentes terrestres y aéreos, sin que la explicación de sus decesos convenciera a sus correligionarios y a la ciudadanía. Las versiones oficiales en México siempre serán carentes de credibilidad, en tanto el veredicto popular les ha dado el estatus de crímenes de Estado.

Manuel Clouthier había sido candidato presidencial en 1988, elección que, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas, “perdió” ante el candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. Clouthier había creado un Gabinete Alternativo para vigilar todos los actos de gobierno salinistas, en el que lo acompañaron, entre otros, Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox y esa leyenda del panismo Carlos Castillo Peraza.

“Maquío” murió, embestido por un tráiler, el 1 de octubre de 1989 en la carretera México-Nogales. Pasaba, así, a formar parte del anecdotario de los múltiples asesinatos ocurridos durante el turbulento sexenio de Salinas de Gortari. Los dos más connotados serían los del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

De Colosio nadie ha creído que Mario Aburto sea el asesino material. Por el contrario, México entero condenó al presidente Salinas, e incluso, en su último informe de gobierno ante el Congreso de la Unión, las mantas alusivas fueron lapidarias: “El asesino está en Los Pinos”. Y de Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari pasó 10 años en la cárcel como autor intelectual, y al diputado Manuel Muñoz Rocha, señalado asesino material, jamás se le volvió a ver y dieron por muerto.

Sin embargo, Humberto Hernández Hadadd, ex senador por el estado de Tabasco entre 1982 y 1988, cuando se desempeñaba como cónsul de México en San Antonio, Texas, dijo a la revista “Proceso” que había visto a Muñoz Rocha en esa ciudad. Cuenta que el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, le ordenó retractarse, a lo cual se negó y hubo de renunciar.

En una comida, en la Ciudad de México, con Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) y dueño de Síntesis de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, pregunté a Hernández Haddad sobre el particular y me confirmó la verdad sobre la existencia de Muñoz Rocha.

José Ángel Conchello fue otro de los panistas prominentes muerto en circunstancias bajo sospecha de atentado. Senador de la República, perdió la vida el 4 de agosto de 1998 en la carretera México-Querétaro. Al igual que “Maquío” se repitió la costumbre de perecer prensado por un tráiler como medio favorito de justificar un accidente.

Ramón Martín Huerta, subsecretario de Gobernación y secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, murió, en un accidente de helicóptero, el 21 de septiembre de 2005, cuando se dirigía a una visita al penal de alta seguridad de Almoloya. La versión oficial fue que la niebla y malas maniobras del piloto provocaron el accidente. Lo malo fue que clasificar el percance como información reservada durante 12 años desató la especulación de un atentado que ocultó el gobierno federal.

El ensangrentado sexenio de Felipe Calderón terminó con la vida de dos secretarios de Gobernación: Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora. Del primero, las versiones fueron contradictorias y poco creíbles. Se dijo que hubo errores cometidos por el controlador de vuelos y los pilotos del avión, a lo que se sumó la versión de que la potencia de las turbinas de un Boeing 747, delante del avión accidentado, había desestabilizado el vuelo y provocado el accidente.

Francisco Blake Mora corrió la misma suerte que su antecesor, Mouriño. En una explicación fuera de contexto se dijo que el mal tiempo y las turbulencias precipitaron su helicóptero en el municipio de Chalco, en el Estado de México, cuando se dirigía a inaugurar la Asamblea de la Asociación de Impartidores de Justicia.

El mensaje en ambos acontecimientos fue funesto. Mouriño regresaba de San Luis Potosí después de firmar un acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y asegurar que la lucha contra el crimen organizado sería larga. Seguramente el crimen organizado escogió el momento para demostrar que ningún acuerdo era suficiente para exterminarlos.

Ahora, con el accidente de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, los ánimos se han encendido en Puebla. El jefe de la oficina de Gobierno, Luis Banck Serrato, se encaminó a insinuar que se trató de un crimen de Estado. En su disertación se refirió a que el triunfo de Martha Erika Alonso era inobjetable con la resolución del Tribunal Electoral Federal. La referencia tenía destinatario: El Presidente Andrés Manuel López Obrador, como respuesta a que este lo había calificado como una decisión equivocada en una elección antidemocrática.

Más adelante, Banck Serrato aseguró que cuando Martha Erika Alonso se entrevistó con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le manifestó que la campaña y la elección ya habían pasado, y ahora era tiempo de ponerse a trabajar. Lo malo fue que el Presidente López Obrador se mostró poco receptivo. La gobernadora se quejó ante los medios: “AMLO no me ha llamado, pero le pido trabajar en equipo y madurez”.

Y, como respuesta, AMLO, públicamente, fustigó a la gobernadora al asegurar que no iría a su toma de protesta y que durante su mandato no visitaría Puebla. La primera señal de hostilidad llegó cuando no mandó representante a la toma de protesta y prohibió al superdelegado Rodrigo Abdala asistir a la ceremonia.

Por eso la respuesta ciudadana en la ceremonia luctuosa cuando en la primera guardia, presidida por Olga Sánchez Cordero, el grito fue unánime: “Asesinos, asesinos y justicia, justicia”. En respuesta, López Obrador calificó el hecho como obra de conservadores mezquinos y fascistas.

Ni de uno ni de otro lado hay razón para tan desafortunado comportamiento. Por el contrario, es un exceso de ambas partes. Ni está probado que el helicopterazo fue un atentado y el fascismo como ideología y adoctrinamiento caducó después de la Segunda Guerra Mundial.

Viene ahora la parte más difícil de la tensa relación López Obrador y la clase política poblana ligada a los Moreno Valle: La designación del gobernador interino y la elección constitucional de gobernador lejos de intromisiones presidenciales centralistas.

El Congreso del estado se encuentra dominado por la bancada de Morena, con 22 de los 41 diputados. El petista José Juan Espinosa, presidente de la Mesa Directiva, asegura que se busca la unidad en el interinato, en tanto el panismo reclama derecho de sucesión con un gobernador correligionario por la filiación política de Martha Erika Alonso.

Lo cierto es que después de las descalificaciones de Yeidckol Polevnsky, y de la diputación morenista en pleno, en contra de la hoy gobernadora fallecida, un gobernador lopezobradorista se vería como una imposición. Es más, ni siquiera el ex candidato Luis Miguel Barbosa debería de participar en el próximo proceso electoral. Se vería como un capricho y a símil de la bala que mató a Colosio, acabó con las aspiraciones presidenciales de Manuel Camacho, el helicóptero que mató al matrimonio Moreno-Alonso, incineró la candidatura de Barbosa. Cuando menos en este 2019. Ampliaremos…

