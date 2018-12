Presupuesto 2019, regresión al presidencialismo imperial; va por desmantelar estados

Nada fácil está resultando la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. El primer grupo parlamentario levantado al interior es el panista, de Juan Carlos Romero Hicks y Jorge Romero Herrera, contra el mayoriteo que pretende Mario Delgado Carrillo.

…

Acusó Romero, rodeado de sus compañeros de bancada, en la tribuna: “El dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no se construyó en la Comisión de Presupuesto; se hizo en la Secretaría de Hacienda, no en la Cámara de Diputados”.

…

Advierten los panistas que el presupuesto NO invierte, que NO crea empleos; no está hecho para hacer crecer a la economía. Tercero, es un presupuesto centralista; es la regresión autoritaria; desde el centro del país regresamos a una presidencia imperial donde el presidente quiere tomar todas las decisiones; hoy, en democracia tenemos que escuchar a todos, con sus preocupaciones.

…

El dictamen pretende un desmantelamiento; no le da su lugar a los ayuntamientos, a los congresos locales, a los gobernadores y a los órganos autónomos del Estado; eso no lo vamos a permitir.

Queremos atender los grandes flagelos del país, primero la inseguridad, segundo la corrupción y la impunidad, y tercero la pobreza y la desigualdad.

…

Asegura Romero: “La Cuarta Transformación no está funcionando; vamos por la Quinta Transformación, que es la de los mexicanos, la de todos, no la de un grupo”.

MÁS PRONTO CAE UN HABLADOR; ANTORCHA SE VA CON MANOS LLENAS

¿Machetazo a caballo de espadas..? Para los bien memoriados, las imágenes de campesinos alrededor de San Lázaro recuerdan mucho los acarreos de Andrés Manuel López Obrador durante lustros, desde su paso por el PRI, por el PRD y Morena.

…

Integrantes de la organización Antorcha Campesina, ligada al PRI, le apuestan a la parálisis de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y al comisionado de la Policía Federal, Arturo Jiménez, con potencial enfrentamiento y represión social.

…

Así que Mario Delgado Carrillo y Tatiana Clouthier Carrillo tendrán que negociar, con la venia de Carlos Urzúa Macías, la extorsi… perdón, el presupuesto que quiere entregar Morena de forma directa, que juran que nooo tiene nada que ver con lo electoral.

…

Por lo pronto, en la bancada de Delgado Carrillo sólo ajustan algunos pesos de la petición antorchista como una salida digna y para que en la conferencia del Presidente no le digan ¿no que no..?

SUSCRIPCIÓN A CORREO: http://ow.ly/S7Ho30igRJ7

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos