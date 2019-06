Presiones obligan a Godoy a atender a familiares de Norberto Ronquillo; Sheinbaum, en Tijuana, NO en misa del secuestrado

No hay forma de entender el por qué la procuradora de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, y el subprocurador de Averiguaciones Previas, Rodrigo de la Riva Robles, montaron en cólera por la llamada del titular de la SSP, Jesús Orta Martínez.

Orta cabildeó en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para que la PGJ-CDMX recibiera a los padres y directivos de la Universidad del Pedregal por el secuestro y desaparición del joven estudiante Norberto Ronquillo Hernández.

Desde el martes desapareció Norberto; los plagiarios pidieron rescate, se pagó y no aparece, y no fue hasta el viernes que la procuraduría accedió a atender a los padres, Norberto Ronquillo y Norelia Hernández, por presiones de estudiantes que decidieron marchar ante la ofensiva posición de la autoridad.

Ernestina Godoy quería turnarlos a una fiscalía por el temor al escándalo mediático y la imparable ola de violencia que arrastra la administración de Sheinbaum, pero Norelia Hernández no cedió; encabezó la marcha de presión hasta abrir las puertas de la procuradora.

Aun así, la soberbia de la autoridad hizo que la madre del joven plagiado declarara sin abogados ni asesores de la U. del Pedregal que la acompañaron hasta las oficinas de la PGJ.

Este domingo, el cardenal Norberto Rivera Carrera ofició una misa, en Iztapalapa, a Norberto Ronquillo en la que estuvieron familiares y amigos en una oración conjunta por el joven chihuahuense. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, de inmediato ofreció ayuda a los familiares.

Por redes sociales se pidió la presencia de la jefa de Gobierno en la misa en la Parroquia del Espíritu Santo; al parecer, Sheinbaum pudo montarse en un avión para acudir a Tijuana, al mitin de Andrés Manuel López Obrador, pero no pudo tomar un automóvil para llegar a Iztapalapa.

MUÑOZ LEDO Y MONREAL, CRÍTICOS DEL ACUERDO COMERCIAL AMLO-TRUMP

Vaya refrescada que propinó el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, al acuerdo comercial México-Estados Unidos ¡frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón!

Porfirio fue claro y directo sobre el acuerdo migratorio comprometido por México para lograr el tratado comercial, al que calificó de “doble rasero” entre las dos fronteras para apaciguar a Donald Trump.

En voz de Porfirio: “Es inaceptable el doble rasero entre la frontera norte y la del sur… sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a EU”.

Un día después del intento de la administración de López Obrador por vender como victoria el acuerdo bajó el optimismo y el propio coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que NO se puede cantar victoria y que NO hay ninguna garantía de que Trump no se imponga nuevamente: “Estamos en una situación de vulnerabilidad”.

Las posiciones contrastan con la del presidente, que este domingo reafirmó en Los Mochis que se iba a afectar mucho la economía nacional: “Les puedo decir que es más lo que les vendemos que lo que les compramos”.

