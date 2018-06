Prepararse para la colisión

“Pugna de ideas, principios e intereses” es parte del significado de “colisión”, según el Diccionario de la Real Academia Española.

Y la colisión que México puede enfrentar en menos de un mes es todavía un enigma, aunque se percibe con confianza para algunos; con temor para muchos.

Vaya, todo resultaría mejor si fuera a partir de la votación y sus resultados el 1 de julio, y que Dios nos libre de una colisión los días previos, aunque ciertos actores se dediquen hoy a calentar el ambiente. Digamos, por ejemplo, los fabulosos profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación, que en su vida han hecho una labor digna de instruir a niños y jóvenes, pero que hoy cierran escuelas; bloquean avenidas, aeropuertos, carreteras; pintarrajean edificio y negocios; confrontan a la Policía.

El caso es que dependiendo de quien resulte ganador, la colisión para los años venideros, interna y externamente, será de pronósticos reservados.

Más aún si los triunfadores fueran, en los extremos, Andrés Manuel López Obrador o Jaime Rodríguez “El Bronco”. Descartado éste último, la suerte del país podría vivir un nuevo metabolismo. Sí, casi como la reacción del cuerpo humano después de una cirugía en la que órganos y tejidos deben ajustarse, alinearse y reagruparse.

Para empezar, la correlación entre sectores y niveles sociales deberá aprender a convivir bajo otras reglas; ¿cuáles?; ya las imaginaremos el 2 de julio.

Prepararse para una colisión antes o después del 1 de julio tiene que ver también con lo que ocurre y pueda ocurrir en las tres semanas siguientes.

Digamos que asuntos como la revelación, el jueves pasado, de una grabación (audio y video) donde el hermano de Manuel Barreiro (Juan), socio de Ricardo Anaya, candidato de “Por México al Frente”, da santo y seña de la “vaquita” que, para financiar su campaña, armaron con el consentimiento del candidato, empresarios (entre ellos una argentina) y “colaboradores” desde el gobierno de Querétaro, ponen al rojo vivo la contienda.

Más aun cuando quienes la filtraron públicamente advierten que el “episodio” continuará.

La revelación del “hermano incómodo” de Manuel Barreiro cimbró no sólo al candidato del Frente, que, para no caer de bruces, se fue directo contra el Presidente Enrique Peña Nieto en un error político garrafal, en perjuicio de la propia campaña.

Las afirmaciones de Juan Barreiro ante dos personas, una mujer y un hombre, sobre todo en el sentido del beneficio que traería apoyar mediante triangulaciones de recursos y empresas (“y si queda este candidato se nos abren las puertas, pero para lo que queramos… Nos vamos al cielo”), hicieron a un lado a Andrés Manuel López Obrador y centraron la atención pública entre Anaya y Meade.

De hecho, para no verse aislado, el candidato de Morena intentó meterse en la disputa por la grabación: “Yo no hago pactos en lo oscurito… El que se aflige se afloja… Si no quiere ver visiones (Anaya) que no salga de noche”, dijo después de que el frentista acusó al Presidente de obrar así porque él criticó un supuesto “pacto” entre Andrés Manuel y el PRI.

Así las cosas, la colisión ya se da, pero en un sentido clásico de una contienda electoral si bien inédita, ante todo, por las alianzas que se conformaron para poder hacer músculo. Solos, cualquier partido, eran un contendiente escuálido.

De cualquier forma, lo que recomendaríamos es abrocharse los cinturones y prepararse para la colisión…

EMPEZANDO POR LOS ‘NINIS’ DEL PRIANISMO

Sí colisión… y trauma…

En el 2000, cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República, después de siete décadas priístas, la comidilla era a dónde iban a ir a parar miles y miles de burócratas incrustados en las oficinas de gobierno controladas y arraigadas por el PRI.

En muchas secretarías y dependencias de gobierno de nivel medio cundió el pánico.

A 18 años todavía tengo cuates damnificados que deambulan de aquí para allá porque los panistas no les dieron cabida y cuando regresó el PRI ya los oprimía la edad; además, había miles de “chavales” haciendo fila.

Esta vez, la colisión podría resultar inédita y “sui géneris” si Andrés Manuel López Obrador obtiene la victoria porque el trauma vendría por dos lados, priístas y panistas.

¿A cuántos “ninis” más ascenderá la cuota? O, como en el caso de los millones de connacionales que regresaría Donald Trump de Estados Unidos, ¿en dónde encontrarán trabajo?

Vaya, no creo que los miles que están esperando su ansiada oportunidad, esta vez de la izquierda, no necesariamente destacados por trabajadores, sino todo lo contrario, acostumbrados al “subsidio” para esto y aquello, se conformen con integrarse a un gobierno que ha prometido reducir sueldos burocráticos a menos de la mitad de los actuales, empezando por el mismo Presidente de la República, y dejen todo el pastel a quienes tendrían que abandonar la silla. La disputa por la paga se pondrá buena.

Andrés Manuel pregona que no desea un gobierno rico y un país pobre, pero empobrecerá al gobierno (o a quienes, por su preparación, encabezan proyectos), pero 2 a 1 a que no enriquecerá al pueblo. Es decir, habrá pueblo y gobierno pobre.

El cambio, la mudanza burocrática, si gana Andrés Manuel, viene como huracán fuera de temporada. Con las ideas “revolucionarias” del candidato de Morena, PES y PT al arrancar la administración no querrán dejar “piedra sobre piedra” de sus más despreciados antagonistas.

Los signos de revancha de la “izquierda”, aunque hoy ya no sea ni pizca de la de hace 30 años, son claros y evidentes. Olvidemos la Historia de 1988 hacia atrás. De ahí para adelante, empezando por el supuesto “robo” del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas.

Después, los dos supuestos triunfos no reconocidos por el PAN y el PRI a quien hoy busca “la tercera y la vencida”.

Si los priístas sólo olieron mal para los panistas que arribaron a Los Pinos en el 2000, los panistas y los tricolores apestarán para la administración que viene.

Carlos Urzúa, quien ha sido mencionado por Andrés Manuel como su virtual “Secretario de Hacienda”, dijo que “creemos que es hora de tener sangre fresca” y aludió a “una nueva perspectiva” en el Banco de México “una vez que expiren los periodos de sus miembros actuales”.

Cualquiera que pensara como López Obrador diría que hablar de “sangre fresca” suena a vampirismo. A chupar para vivir.

Por lo pronto sabemos qué haría López Obrador con los jóvenes “ninis”, a quienes ya anunció que les lanzará un salvavidas, pero ¿qué hará el sistema, el nuevo sistema, “revolucionado”, con los “ninis” del PRIAN?

Lo digo, viene la colisión, el trauma burocrático, social.

Abróchense los cinturones…

