Por unanimidad, la Suprema Corte invalida Ley Bonilla

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, fue contundente para definir la Ley Bonilla, que pretendía ampliar el plazo de gobernador en Baja California de dos a cinco años: Aberrante y escandalosa.

Daba así respuesta a lo que en los días previos de la decisión del Tribunal Constitucional expresara Amador Rodríguez Lozano en franca amenaza al ministro ponente y a los otros 10 ministros que resolverían la reforma constitucional más aberrante aprobada por el Congreso de Baja California.

En abierto desacato al orden constitucional, Amador, colaborador del usurpador Jaime Bonilla Valdez, se dirigía así a la Nación y, en especial, a la ciudadanía y al electorado bajacaliforniano: “Amigos y amigas, soy secretario general de Gobierno de Baja California. En estos momentos se discute la propuesta de un ministro de la Corte para declarar inconstitucional la reforma que realizó el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de dos a cinco años. Están haciendo demasiado escándalo. No es una propuesta de la Corte. Es una propuesta de un ministro para que sea analizada su opinión y dictaminada por el Pleno de la Corte para ver si se aprueba o no se aprueba”.

En el exceso de la arrogancia, Amador Rodríguez Lozano se atrevió a amenazar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asegurar que la propuesta del ministro José Fernando Franco González, finalmente, sería rechazada. En su corto entender pretendió dar una cátedra de derecho Constitucional, que, desde luego, desconoce absolutamente. Diría el desprestigiado secretario general de Gobierno: “La propuesta del ministro no representa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sólo se requieren cuatro votos para que sea rechazada”.

Amador Rodríguez, el célebre mapache electoral del sistema político priísta, se fue de largo cuando con soberbia no disimulada pretendió instruir al máximo órgano jurisdiccional del país: “Nosotros pensamos que va a ser rechazada porque tenemos la razón, porque Baja California ejerció su soberanía (…) no viola la Constitución (…) y no pueden quitarle a Baja California uno de los mejores gobernadores de su historia (…)”. Además, “se trata de una decisión del pueblo”.

De que si Jaime Bonilla Valdez es uno de los mejores gobernadores de la historia de Baja California, esa afirmación es el único y solitario criterio de un Amador Rodríguez Lozano desprestigiado y acostumbrado a reptar ante el poder. Extremadamente prematuro para asegurar que Bonilla y su pandilla están llamados a la transformación de Baja California.

De muestra de la usurpación basta la consulta que Bonilla se organizó a modo, bajo el desafortunado lema “el pueblo habló”. Un pueblo conformado apenas con el 5 por ciento de participación del electorado para validar una reforma constitucional que no conoció y se enteró cuando ya el espurio Congreso había dado forma y validado la célebre “Ley Bonilla”.

Según Amador Rodríguez se trató de una “decisión del pueblo y del ejercicio soberano que otorga el poder de la Constitución”. Ese acto de desmesurada demagogia define lo que será el gobierno de Jaime Bonilla Valdez: Mentiras, mentiras y más mentiras. Ni decisión del pueblo ni menos soberanía constitucional. Consta que en los días de la reforma a la Constitución de Baja California, los diputados de la anterior Legislatura sesionaron de noche, clandestinamente y en un lugar diferente a la sede del Poder Legislativo. El episodio tiene la marca de la casa y las huellas de su autor.

Cuando Amador Rodríguez Lozano cursaba como asesor de Juan Sabines Guerrero, el mayor ladrón en la historia de Chiapas, el proceder fue idéntico. Por iniciativa de Amador, Juan Sabines presentó también un proyecto de reforma constitucional para sustituir la Procuraduría General de Justicia del Estado por un caduco Ministerio de Justicia.

Con ello se trataba de destituir al procurador Mariano Herrán Salvatti y Amador asumir como ministro de Justicia. Como no se tenía la seguridad de que los diputados votarían esa iniciativa sabinista, en la sesión parlamentaria de ese día, Amador y Sabines habilitaron un autobús y una casa particular para que, también de noche y a escondidas, votaran la reforma que creaba el anticonstitucional Ministerio de Justicia.

La Ley Bonilla es uno de los atracos más célebres en la historia constitucional de México y mal ejemplo para los gobiernos autoritarios. Cuatro veces fue presentada y cuatro veces fue rechazada por inconstitucional. Primero, el Instituto Electoral de Baja California la descalificó por ilegal; enseguida, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la revocó en dos ocasiones sucesivas por unanimidad de votos de los siete magistrados. El argumento, los mismos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “El decreto 351, con el que se amplió el periodo gubernamental en Baja California, transgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad de sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votados”.

En colaboración de Hojas Libres (8 de diciembre de 2019) se exponía el quebrantamiento fundamental del pacto federal contenido en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La elección de los gobernadores de los estados será directa”. Y se apuntaba en esa colaboración: “En estricta técnica constitucional, lo que Bonilla Valdez pretende es una reelección de facto”. “Reelección sin elección”. La Suprema Corte analizó y dio vigencia a este mandato por transgresión al artículo 41 de la Carta Magna: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas (…)”.

Siempre se ha hablado de fraude a la ley, pero hoy, por primera vez en la historia constitucional mexicana, se adopta un nuevo principio aceptado por los 11 ministros: Fraude a la Constitución. Así de grave calificó la Corte los intentos reeleccionistas de Bonilla y Amador.

En una de sus tantas malogradas intervenciones, Amador Rodríguez fundamentaba su lamentable proceder ante los órganos electorales con el cuento de que los bajacalifornianos no sabían si habían votado por dos, cinco o seis años. Desde ahí se inició el fraude a la Constitución. Los electores sí sabían por cuánto tiempo habían votado para gobernador y, sobre todo., el candidato Jaime Bonilla Valdez estaba informado de que la gubernatura sería por dos años, y con esa condición participó.

El ministro ponente Fernando Franco y el Ministro Presidente Arturo Zaldívar dieron respuesta a tan trágico pronunciamiento: “El electorado debe conocer por quién vota, y por cuánto tiempo vota, en observancia de la certeza y seguridad jurídicas”, principios que tuvieron plena vigencia durante el proceso electoral del 2019 en Baja California.

Otro fraude a la Constitución fue que la reforma constitucional se dio en época de veda electoral, lo cual, por disposición de la Ley fundamental, está prohibido.

Así, el Congreso del Estado, Jaime Bonilla Valdez y Amador Rodríguez Lozano, son responsables del fraude a la Constitución federal por interponer recursos absolutamente improcedentes y por haber puesto, innecesariamente, en movimiento a los órganos electorales federales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si no hay delito, cuando menos tiene que haber sanción: Uno debe de pedir licencia y el otro renunciar. Ampliaremos…

