‘Por instrucción del Presidente, la Policía Militar NO buscará narcos’: General Valdez, de la Tercera Brigada de Sinaloa

¿Se trata de una rendición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el crimen organizado..?, porque no hay otra forma de interpretar las palabras del general José Luis Valdez Chávez, comandante de la Tercera Brigada de la Policía Militar en Culiacán, Sinaloa.

“La instrucción del señor Presidente es no perseguir narcotraficantes; no buscamos el enfrentamiento, la confrontación; nosotros estamos acercándonos a la población civil, a la sociedad”, dijo el militar y agregó que era instrucción también del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

Alarmante la situación, ya que la inseguridad persiste como el principal problema del país, aun cuando se quiera minimizar en la Cuarta Transformación. Las cifras son terribles y crecen; febrero fue el récord de muertes dolosas desde que existen registros.

Además, con estas “prioridades” declaradas a los cuatro vientos, los capos y las bandas del crimen organizado serán los reyes en su territorio. No los buscarán, y menos serán perseguidos por las fuerzas federales, así que tendrán toda la manga ancha para expandir su base social y reafirmar su fuerza en los territorios.

¿Acaso no hubo aprendizaje de los publicitados Foros de Seguridad?, a donde se presentaban López Obrador, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo Montaño y Alejandro Encinas; la gente les exigía, una y otra vez, que NO bajaran la guardia en el combate al crimen organizado.

Sinaloa contará con 2 mil 300 elementos militares y la prioridad del despliegue es la proximidad con la ciudadanía. En voz del general Valdez: “Yo quiero decirle que la actividad que hace la Policía Militar es de proximidad; raramente tendremos enfrentamientos”. ¿Saben rezar..?

CON RECHAZO DEL REGISTRO DEL PES, ZALDÍVAR CONFIRMA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Bien por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; en su cuenta de Twitter publicó: “La independencia y autonomía del #PJF se demuestra con sus sentencias”.

El mensaje es en referencia a la confirmación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del retiro de registro al Partido Encuentro Social (PES), de Hugo Éric Flores.

Así que ni la alianza del PES con Morena de Yeidckol Polevnsky, ni el nombramiento de Andrés Manuel López Obrador a Flores como superdelegado en Morelos, valió de algo.

BACHELET DEBERÍA ENVIAR INFORME CRIMINAL DE MADURO EN VENEZUELA A AMLO Y EBRARD

No cabe duda que la posición del gobierno de la Cuarta Transformación está cada vez más aislada en su afán protector con Nicolás Maduro. Este miércoles por la noche, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe de terror sobre su recorrido por Venezuela, ¡y eso que la invitó Maduro y existe una cierta empatía de la chilena..!

El reporte se podría titular: Torturas, asesinatos y aguda crisis social en el régimen de Maduro, por toda la recopilación del teatro del horror en los recorridos, donde lo más suave es la grave crisis de derechos humanos, el país y el colapso en los servicios médicos y educativos, que han provocado el éxodo de más de 3 millones de personas.

Lo peor es que, según Bachelet, a pesar de ese panorama, las autoridades venezolanas se niegan a reconocer las dimensiones de la “vasta crisis humanitaria”; además, señaló que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por los “colectivos armados”, “han reprimido la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas documentadas por su oficina”.

Y para ilustrar el optimismo de Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard Casaubón con Maduro, la ex presidenta de Chile citó denuncias de que las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional habían ejecutado a 37 personas, en enero, en Caracas, en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposición.

