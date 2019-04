Por fin regresaron las grandes ligas europeas

Finalmente después de este trago amargo de fecha FIFA, han regresado a la acción las grandes ligas de futbol europeas y todo lo que ello conlleva, aunque en algunos casos con alineaciones alternativas debido a jugadores lesionados (Cristiano Ronaldo), carga de minutos (Keylor Navas) o recuperaciones exprés de dolencias que no “permitieron” a ciertos jugadores presentarse a algún partido amistoso o literalmente, ni presentarse al llamado con sus selecciones (Messi o Jesús Manuel Corona); en fin, nada novedoso y que no suceda cada que hay uno de estos parones de bodrio.

Pero vayamos realmente a lo importante que nos ha dejado este fin de semana en las grandes ligas europeas que, en alguna de ellas, la disputa por el campeonato se dará muy probablemente en las últimas jornadas o en duelos directos que jueguen los equipos involucrados:

Primeira Liga

Desde que se enfrentaran el pasado 2 de marzo los equipos mandones en Portugal, Benfica y Porto, son las Águilas las que han decidido por no bajarse por la disputa con un empate y dos victorias en sus últimos 3 encuentros, incluyendo la de ayer para mantenerse empatados en el liderato con el Porto con 66 puntos pero una diferencia de goles mucho más amplia que sus rivales (+50 y +39 respectivamente). Aquí la clave será el desgaste que tengan en las competiciones europeas, Benfica disputando la Europa League y el Porto en Champions League.

Serie A

No habrá equipo que le quite el Scudetto a la Juventus esta temporada como ha sucedido en las últimas 7 temporadas cuando ya en la lejana temporada 2010-11 ganara el AC Milan dicha competición. En cuanto a la segunda posición de igual forma no creo que haya manera que el Napoli pierda dicha plaza, sin embargo, la pelea por el tercer lugar será lo más atractivo de seguir en esta competición ya que la derrota del Inter de Milan ante la Lazio deja a su acérrimo rival de ciudad (AC Milan) a tiro de piedra para disputar ese puesto.

Eredivisie

Este fin de semana, se jugó en el Johan Cruyff Arena el partido entre los locales que van segundos en la pelea por el título (Ajax), recibiendo a su némesis en liga y punteros en lo que va de esta temporada (PSV Eindhoven). Los de Ámsterdam, con una historia ya de 119 años, debían ganar sí o sí este partido por dos sendos motivos, el primero, seguir peleando tú a tú con el PSV y segundo, llegar con motivación extra al partido de ida de Champions League® que los emparejará ante el líder italiano (Juventus) que, como aliciente para ese primer partido todo parece indicar que la estrella del cuadro de Turín, Cristiano Ronaldo, no estará listo por la lesión sufrida con su selección nacional.

Así pues, en un partido dinámico y con cierta dosis de dramatismo, el cuadro de Ámsterdam ha dado un golpe sobre la mesa para llevarse el clásico ganando por un contundente 3-1 y que los pone a tan sólo 2 puntos de diferencia de los granjeros, por lo que nos espera un gran cierre de liga y conocer al nuevo campeón 2018/19.

Bundesliga

Hubo dos jornadas que fueron punto y a parte en este fin de semana debido a la gran dosis de adrenalina, emoción y drama que se vivieron entre los equipos involucrados, siendo uno de estos la jornada de futbol germano en la cual el que llegaba como líder (Bayern München) enfrentaba al Freiburg y el sublíder, el siempre vistoso (por sus colores y su futbol), Borussia Dortmund, ante el equipo de Wolfsburg.

Esta era una jornada vital para ambos equipos por la pelea del título y más cuando el siguiente partido es entre ambos (Bayern München vs Borussia Dortmund, imperdible). Así pues, el equipo bávaro empataba 1-1 contra Freiburg, mientras que en el Signal Iduna Park, estaba un Borussia atascado queriendo romper la pared que había impuesto el Wolfsburg y, con tal drama, que en los minutos finales el Wolfsburg estuvo en un par de ocasiones muy cerca de casi entregar el título al todopoderoso Bayern al casi concretar dichos embates, pero con una falta fuera del área, Paco Alcácer (sí, aquel delantero desechado por el FC Barcelona), convierte un tiro de castigo tras un latigazo de su pierna derecha, mete el 1-0 y en tiempo de compensación, en un contragolpe perfectamente ejecutado hace un doblete para llevarse los 3 puntos tan importantes; mientras tanto ante la desesperación de un equipo plagado de estrellas (ya mayores de edad), como lo es el Bayern, no pasaba del empate a 1.

Es así como la Bundesliga se queda con Borussia Dortmund como puntero con 63 unidades y segundo el München con 61 puntos, siendo entonces el partido del próximo sábado 6 de abril a las 10:30 (hora de la CDMX) una virtual final por la consecución de este peleado campeonato.

Premier League

Así como fue casi épica la jornada del futbol alemán, lo mismo se ha de decir de la siempre atractiva liga inglesa, que tiene al Manchester City y Liverpool como los grandes contendientes. Manchester City, a medio gas y con el minuto 27 del primer tiempo, ya tenía definido su partido como visitante ante el Fulham con un 0-2 a favor, metiéndolo de momento (y con un partido menos*) como líder, esperando lo que sucediera en el Anfield Road que enfrentaba en un más que atractivo partido entre los Reds y Tottenham, los primeros peleando por el campeonato y los segundos por el tercer puesto de la tabla general.

En un partido de un ritmo y vaivén que sólo se puede apreciar en el futbol inglés, con un Liverpool que mostraba su afán por hacerse del partido, ante un Tottenham ordenado y que sabía a la perfección la estrategia a seguir para arrancarle los puntos al local. Fue así que Firmino anota al minuto 16 para tranquilizar un ambiente emotivo pero tenso en el mítico estadio Anfield Road y que gran parte del cotejo se mantuvo así, hasta que Lucas Moura firma el empate para el cuadro dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, sin embargo, no renunció al ataque el cuadro londinense ya que al Manchester United lo tiene empatado en puntos y al Arsenal a uno de distancia (estos 2 últimos ganaron sus respectivos partidos). Cuando ya parecía que se firmaba el empate y se olía cierta decepción entre los hinchas Reds, llegó un centro que cabeceó Salah y un garrafal error del portero campeón del mundo, Lloris, rebota la esférica para estrellarla con su defensa Alderweireld que finalmente lo llevó al fondo de las redes en el minuto 90.

Así, el Liverpool descansa como líder de la Premier League con 79 unidades y 32 partidos jugados mientras que los Citizens le persiguen en la segunda posición con 77 puntos y un partido pendiente que será por demás atractivo por todo lo que rodeará al mismo, pues es más ni menos que frente al Manchester United que hará todo lo posible por arruinarle la temporada a su rival de ciudad. Este partido se jugará el 22 de abril, para que de igual forma lo anote en su agenda pues es otro partido imperdible.

Más abajo en la tabla, la disputa por el 3er puesto es más que atractivo con Tottenham y United empatados con 61 unidades y Arsenal con 60.

La Liga

Poco qué decir de esta competición que se seguirá “peleando” entre el Atlético de Madrid que dio una demostración de fortaleza en todas sus líneas ganando a un Alavés que jugó de local, con un contundente 0-4, la nota roja para los del Cholo fue una nueva lesión de Diego Costa, que habrá que esperar que reporta el parte médico de la misma.

Por otra parte, el derbi de Cataluña el cual enfrentaba en el Camp Nou al FC Barcelona contra el RCD Espanyol que pudo soportar por poco más de 70 minutos su portería imbatida, hasta que llegó una nueva genialidad de Messi, siempre Messi, haciendo un tiro de castigo estilo Panenka que se incrustó en la portería y posteriormente en un gran contragolpe y con asistencia de Malcom, firmó su enésimo doblete y trigésimo primer gol en liga para liquidar este partido y que mantiene a raya al cuadro colchonero, pero, que se verán la caras este sábado 6 de abril en el Camp Nou a las 12:45 horas (tiempo de la CDMX) y en el que muy seguramente se definirá si habrá aún pelea o prácticamente el Barca se puede consolidar como campeón de liga a finales de este mes y así, llegar un poco más dosificado al tramo final de Champions League (si es que gana su llave ante el Manchester United, nada sencillo) y enfrentar al resucitado Valencia en la final de Copa del Rey.

Como observación, otra vez Coutinho tuvo la confianza de Valverde para que demuestre el porqué el Barca le ha fichado y nuevamente pasó de noche, una situación que se convierte partido a partido insostenible para dirección técnica, deportiva, para afición y para el propio jugador, así que me atreveré a darle un pequeño consejo a Bartomeu y compañía: ¡Venderle ya!

Malcom hizo más con 25 minutos en cancha que en los minutos que jugó Coutinho, así de claro. Otro punto importante, es que Valverde pudiendo haber dosificado a Piqué, Busquets, Suárez, Rakitic y al propio Messi no lo hizo, por lo que queda claro su mensaje, la liga aún no está ganada y por nada del mundo la dejará escapar, pero me surge la siguiente cuestión, ¿y la Champions League mi querido Txingurri?

Por otra parte, se jugó una final en la parte baja de la tabla que enfrentaba al cuadro gallego, Celta de Vigo, ante el Villarreal y en un primer tiempo mandón del Submarino Amarillo puso a los visitantes con un 0-2, lo que era una loza muy pesada para los gallegos, pero un orgulloso y con pundonor profesional sobresaliente de Iago Aspas encaminó una remontada épica dándole los 3 puntos vitales a su equipo y que lo mantiene en la pelea por mantener su puesto en la 1ª división española.

Bravo por Aspas que siempre ha demostrado ser un jugador con amor propio y que las lesiones no le han respetado estos últimos meses.

Finalmente, un Real Madrid B, apenas pudo ganar 3-2 ante el colista de la competición, SD Huesca, en el Santiago Bernabéu, siendo lo más llamativo la titularidad en la portería del hijo del técnico, Luca Zidane y los descartes en la lista como son las de Modric, Kroos y Asensio.

¿Habrá cola en el madridismo por estas decisiones?

Futbol de estufa

Y continuará este tema hasta que se cierre el mercado de fichajes, pero en lo sobresaliente son las contrataciones del Bayern München por los dos defensas franceses y campeones del mundo, Benjamin Pavard y Lucas Hernández, por lo que la reestructura anunciada un par de semanas atrás por su presidente, son en serio.

Otro tema a relucir ha sido la intrusión del cuadro merengue en dos negociaciones que en la ciudad Condal ya se daban casi por finiquitadas y que son ni más ni menos que la del central del Ajax, Ligt, y el delantero serbio del Eintracht Frankfurt, Luka Jovic.

Sí, se han entrometido con un pequeño gran detalle, prometiendo que si firman por la Casa Blanca, no tendrían que pelear por un puesto en el cuadro titular, es más, no comerían banquillo como sí lo harían con el equipo blaugrana, y no hay que olvidar que para este par de jugadores será un tema muy importante a considerar, tomando en cuenta la Eurocopa 2020 y el Mundial de Qatar 2022.

Hasta pronto querido lector.