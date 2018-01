Por falta del expediente de la Procuraduría, no se concreta la solicitud de extradición contra Eugenio Hernández

Roberto Gil Zuarth NO abandona las filas de Acción Nacional para subir a la Arca de AMLO, de puertas abiertas para cualquier animal

PROTEGE PROCURADOR ELÍAS BELTRÁN A EUGENIO HERNÁNDEZ: GOBER DE TAMAULIPAS

¿Va en serio o es simulación..?, porque los esfuerzos mediáticos anticorrupción corren en sentido contrario de la realidad, una prueba más es Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se cansó de pedir una y otra vez a la PGR de Alberto Elías Beltrán la carpeta de investigación de Eugenio Hernández Flores, para atender la solicitud de extradición a EU y nada.

…

Eugenio se paseaba por el estado en total impunidad; ahora está detenido por delitos en perjuicio de fondos públicos, sin embargo, por falta del expediente de la Procuraduría, integrado desde el sexenio de Felipe Calderón, no se concreta la solicitud de extradición a la Corte de Texas por lavado de dinero, fraude bancario y operar sin licencia un negocio de envío de dinero.

…

¡Eso es tener padrinos..! ¿No que va en serio la lucha contra el crimen organizado..? En una de esas, García Cabeza de Vaca tendrá que hacer una marcha como la de Javier Corral Jurado hasta la CDMX para que le hagan caso, ya que a partir de la presión del gobernador de Chihuahua, Elías Beltrán y la SRE de Luis Videgaray dieron curso a la solicitud de extradición de César Duarte Jáquez.

…

A ver cómo le va con el tema a José Meade Kuribreña y Enrique Ochoa Reza; ayer presentaron una propuesta legislativa anticorrupción, al tiempo en que el gobierno de su partido hace lo posible por proteger figuras impresentables como Eugenio Hernández.

RÉCORD EN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS: CNDH, ¿INSISTEN EN LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR..?

Una gran derrota se llevó ayer la opacidad en la Ley de Seguridad Interior (LSI), impugnada hasta el momento por siete organismos y grupos parlamentarios. El reporte de Luis Raúl González Pérez es demoledor: más de 700 denuncias de violaciones a los derechos humanos, comparado con el año anterior.

…

El informe de la CNDH apunta al Ejército de Salvador Cienfuegos, a la Marina de Vidal Soberón, y en tercer lugar a la Policía Federal de Manelich Castilla. Un dato letal para el artículo 9 y 31 de la LSI que reserva la información de los operativos como Seguridad Nacional, invadiendo atribuciones del INAI de Francisco Acuña Llamas.

…

Por simple regla de tres, el hecho de registrar en el 2017 un número récord de denuncias por violaciones a los derechos humanos, y a la vez impulsar por las Fuerzas Armadas una ley que trata de ocultar la información de sus operativos ¡es para alarmar a cualquiera..!

…

Lo peor del caso es que el Congreso la aprobó, lo bueno es que el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a no activar el protocolo de Seguridad Interior, hasta que la Suprema Corte de Justicia de Luis María Aguilar no concluya las resoluciones de las controversias constitucionales.

…

El informe está en la ruta lógica, el 2017 rompió el récord de crímenes dolosos de los últimos 20 años, las violaciones es consecuencia directa de la descomposición y del fracaso de la autoridad, como dice el ombudsman, nada más.

NOCHE TRISTE PARA LÓPEZ OBRADOR… Y PARA RICARDO ANAYA

Debió ser una noche triste para Andrés Manuel López Obrador, para Morena, para el PAN, y para Ricardo Anaya Cortés: Roberto Gil Zuarth NO abandona las filas de Acción Nacional para subir a la Arca de AMLO, de puertas abiertas para cualquier animal, nos referimos a la especie Hommo Sapiens.

…

Por el momento el PAN no sufrirá más fuga de ‘cerebros’. Con Gaby Cuevas Barrón y Javier Lozano Alarcón fue suficiente en este inicio de año, el CEN del partido no soportaría otra herida profunda -todavía no se ría-, así que, para atrás la champaña puesta a enfriar por Damián Zepeda, Fernando Rodríguez Doval, Marko Cortés y Fernando Herrera.

…

El senador chiapaneco dijo claramente: “Del PAN solo me sacarán en caja y con los pies por delante”, eso no quiere decir que la visita rápida que hicieron Santiago Creel y Ernesto Ruffo a una funeraria, haya sido para ver modelos de ‘estuche’ -espérese, contenga la risa-.

…

Ni la guitarra que estaba afinando Ricardo era para cantarle las golondrinas ¡Roberto se queda..! NO le importan los cargos, ni aun cuando se los ofrezca Emilio Gamboa Patrón -ahora sí, ríase-.