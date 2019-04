Por donde se le vea, es Guardia militarizada, Durazo; nombramientos ilegales; AMLO no ha promulgado la ley

Alguien debería regalarle unos lentes a Alfonso Durazo Montaño, que por ningún lado ve la militarización en la Guardia Nacional cuando nomás faltó que entrara una banda de guerra escoltando a los cuatro generales y un almirante en la presentación de la agrupación.

…

Como dice el clásico que presentó a la Guardia: “A otro perro con ese hueso” o “me canso ganso que es militarizada”, aunque el general Luis Rodríguez Bucio acelere su retiro para cumplir el requisito, una treta, pues, diría también Andrés Manuel López Obrador.

…

Y seguramente desvelaron al general secretario Luis Cresencio Sandoval para afinar todos preparativos porque no dejaba de bostezar en la mañanera de Palacio Nacional, donde el toma y daca con la prensa parece más arreglado que una pelea de Don King.

…

Casualmente, el 90% de las preguntas fue de otro tema; esta vez, la güera de adelante no preguntó si iba a cambiar la bandera, ¡o sea..!, para sacar del enredo al Presidente, pero el de moñito abrió dizque hostilidades con una pregunta que ni al caso.

…

Se dijo de todo, que los “corruptos anteriores” no pudieron dar resultados, esos que para Andrés Manuel pasaron de neoliberales a neoporfiristas, pero, casualmente, tampoco se presentó un programa de resultados, ni siquiera un calendario general de lo que se espera.

…

Así que la Guardia militarizada es un hecho sólo en el pizarrón, porque NO se ha promulgado la ley; ni siquiera está completa, por lo tanto, los nombramientos son ilegales. Pregunta: ¿En verdad va en serio relegar a la Marina..?, porque el almirante Rafael Ojeda Durán está muy apagado.

…

Y como está de moda demandar perdón, aseguran los ortodoxos que López Obrador debería pedirle perdón a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto por todo el alboroto anti-militar en las campañas, y que su Guardia Nacional es totalmente castrense, aunque el titular de la SSPC, Durazo Montaño, no lo vea por ningún lado.

…

Por cierto, Vicente Fox Quesada parece dispuesto a cobrarle la larga carta y claridosa renuncia cuando fue su secretario particular en Los Pinos porque, además, repartió copias como volante promocional. El ex presidente le puso marcaje personal y no lo suelta en redes sociales.

LA BANDA DE ‘EL MENCHO’ DESPLAZA A LA CHILANGA BANDA, LO QUE NO QUIERE VER SHEINBAUM

¿Qué le pasa a Claudia Sheinbaum Pardo..? Parece que administra un club o una ONG, no una ciudad con infinidad de problemas que requieren atención inmediata y menos teoría ideologizada de lucha de clases y esos anacronismos de los 60.

…

La investigación que hacen los periodistas David Fuentes, Sandra Romandía y Antonio Nieto, registrada en el libro Narco CDMX, El monstruo que nadie quiere ver, es de terror por la presencia y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera “El Mencho”, y esas son palabras mayores.

…

Pero no le digan al titular de la SSP, Jesús Orta Martínez, porque se va a asustar más y está concentrado en la teoría de la prevención y “las causas sociales profundas, que con suerte pueden empezar a dar los primeros frutos en unos 10 años.

…

Seguramente Marcelo Ebrard Casaubón ya le quitó la asesoría con el lío de Nicolás Maduro, la visita de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y la manita que aportó a la creación de la Guardia Nacional.

…

Los números de violencia chilanga son brutales y no se le ve por dónde porque NO hay una mano operativa que ponga orden e imponga la seguridad necesaria en una ciudad de dimensiones descomunales. Si es católico, por lo pronto, cómprese un escapulario porque los chalecos antibalas son muy caros.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos