Por aquello de la austeridad

COMO DICE AMLO, “OTROS SE TENDRÁN QUE APRETAR LOS CINTURONES” y los riquillos pues son gentes previsoras y por eso hacen circo, maroma y teatro para salvar sus activos y capitales, y dejar que a los “inversionistas”, se les carguen los piojos de la austeridad.

Mi abuelito que era hombre sabio y alegre decía: “cuando en una familia o con los amigos hay pleitos, éstos son por el dinero, por los amores o por el poder”, y ahora, vemos, cómo se aproximan los “pleitos” entre Televisa y los Alemán, porque con sus problemas de compras y ventas, ahora, les han congelado las cuentas bancarias a los Alemán, y a veces nos da la impresión de que todo esto es un juego, como el que hicieran en los tiempos del borrachín Calderón, para liquidar a Mexicana de Aviación para darla a un grupo que solamente saqueó y llevó a la quiebra a la aerolínea, hoy, con la austeridad, parece ser que lo que se podría hacer es ,“cerrar operaciones” en “telerisa” para mostrar la tragedia mexicana en el manejo de la economía y culpar a AMLO, y dar este tipo de acciones, en el teatrito nacional… no hay duda que los riquillos se cubren bien los traseros y dejan en la orfandad a los que creyeron en ellos e invirtieron sus fondos de dinero.

Hace tiempo contaba, que las cosas, sin estar AMLO en el poder, se veía que caminaban en otras direcciones, y es que los ricos sí han aprendido de las crisis, por ello, comentaba que uno de mis amigos ricos, un buen día, me dijo que le urgían dos millones de pesos y si sabía dónde los podría solicitar prestados para pagarlos en pocas horas. Sorprendido, le pregunté cómo era esto posible si primeramente su familia era rica y poderosa, con gran capital y que su cuñado era un empresario de la televisión de gran poder, y me sorprendía que solicitaran dos millones de inmediato, y me contestó: “Pues es que desde hace tiempo mi familia ya no tiene dinero en billetes, todos los recursos se invierten en oro, monedas firmes y metales preciosos, y cada seis meses se llevan a depositar a bancos del extranjero”. Así me lo explicó y decía que todos veían venir una enorme crisis mundial y que para ello, no había nada como metalizar los billetes que al final de cuentas no valen una fregada, porque nadie los respalda en el “patrón oro”, y bueno, pues creo que muchos de los multimillonarios mexicanos no sacan dólares o monedas que no valen, sino que metalizan sus billetes, y así los sacan, por esa razón no se ve la salida de capitales, los billetes siguen rondando en el medio y no se registran en sus salidas, porque al final de cuentas, por sus aviones o barcos y yates, ellos, llevan sus dineros a los bancos donde les garantizan, a los multimillonarios, que sus barras de oro y monedas de plata y oro estarán perfectamente resguardadas, por esa razón, a nivel mundial, ha avanzado el gran negocio de las cajas de seguridad en lugares especiales que garantizan protección y secrecía…

Muchos de los ricos ricos, con mejor visión que los políticos, efectivamente veían esto, y además, las posibles revueltas sociales cuando las masas cansadas y encabronadas salieran a manifestarse en las calles, tal como lo vemos en Chile, Francia, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil y otros países, por ello, apoyaron a AMLO, porque nadie mejor que él, en estos momentos, para calmar los ánimos y evitar las protestas sociales por medio de atender las necesidades apremiantes de los grupos más necesitados, y bueno, ahí están los resultados. Por supuesto que hay grupos de la clase media y media alta, de los campesinos nylon y otros más, que con la austeridad y cambio de rutas de los subsidios se ven afectados y tienen que apretarse el Cinturón y protestan y amenazan y gritan, pero no son los más, y por esa razón, a pesar de los peligros que representan a presente y futuro, pues hay los van toreando y buscándoles el modo, con sobaditas y varazos en las nailon… por ello, cuando los diputados alegan que trabajaron mucho y tuvieron que desvelarse para “aprobar el presupuesto”, todos sabemos que lo hacen para “taparle el ojo al macho”, porque lo vinieron aprobando tal como lo presentaron desde Palacio Nacional. Y así pues, nada de que “me canso ganso”, por ello, se van de vacaciones y cobrarán aguinaldo adelantado… y la realidad es que, en éstos tiempos convulsos, es mejor mantener la paz social y aguantar los insultos y agandalles de los protestatarios clasemedieros a que se hubieran generado protestas sociales en la mera frontera con los Estados Unidos, cuando los gringos lo que buscan son pretextos para ingresar a generar guerras, guerritas y guerrillas, en los países a los que buscan saquear sus materias primas.

Recordemos que en pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial, se prestó Lázaro Cárdenas a hacer este mismo sistemita, por ello la expropiación de las empresas petroleras que, al final de cuentas, sacaron a los ingleses y holandeses y se profundizó la reforma agraria porque se requerían alimentos en todo el mundo y mano de obra barata que fue a trabajar a los Estados Unidos, así, se alentó, también, la producción de mariguana, alcohol y se permitía que los gringos sembraran amapolas para el opio en el famoso Triángulo Dorado entre Durango, Sinaloa y Chihuahua… que no se nos olvide la historia, porque así no cometeremos tantas boberías en el camino…

Nadie garantizará que muchos grandes capitalistas saquen recursos adicionales a los muchos que han sacado por años, del país, nadie podrá controlar la explotación de las minas de oro y de plata incluyendo las clandestinas que están a todo vapor en el saqueo de metales a todo el mundo, nadie podrá controlar, adecuadamente, el asunto de la producción, distribución y venta de drogas, porque el consumo legal e ilegal aumenta en todo el mundo, lo que debemos hacer es que, en vez de estar comprando por medio de empresas que nadie controla, alimentos, producirlos en el campo mexicano y alentar el auto consumo y producción casera en todo el país, cuando menos, para pasarla, menos perra, en el hambre… por aquello de la austeridad.