Política práctica para soluciones reales

MUCHO SE ESPECULA Y SE HABLA DE QUE ALFONSO DURAZO ANDA EN LAS ÚLTIMAS, PREPARANDO SU CAMPAÑA POLÌTICA PARA LA GUBERNATURA DE SONORA. Las negociaciones no son sencillas, ahí existen muchos grupos que tienen fuerza local y nacional y por tales razones se tiene que negociar adecuadamente, sobre todo porque existen las grandes tragedias provocadas por la delincuencia organizada, los intereses en las minas de Litio y las de oro y hierro, las producciones de alimentos y las acciones de negociación internacional entre Estados Unidos y México que tienen una forma especial en la región. La otra forma de solucionar el tema es encontrar un proceso terso de cambio de poder en la Secretaría de Seguridad ya que no existen, hasta ahora, muchos candidatos y por esa razón están, los mismos grupos de la delincuencia, tratando de desmontar del caballo a los que pueden ser pero que no les garantizan ni impunidad ni operatividad y así, intereses enormes pesan en este proceso de cambio, y por ello hay mucha agitación en materia de seguridad incluyendo las acciones del Ejército y la Marina y por esa razón el presidente ocurre a las zonas de mayor conflicto de seguridad y político que se mantienen entre gobernadores de la oposición y el presidente, y la operación tersa del presidente haciendo que los gobernadores acepten lo apoyos para controlar la inseguridad correrán en los terrenos de la política, y del juego que vendrá para la elección intermedia y la final que será la verdadera prueba de fuego para que se consolide o se caiga el poder de AMLO o se pueda consolidar, si dejan sus ambiciones y transas los muchos grupos que se disputan en Morena el poder por los puestos y presupuestos. Si AMLO no consolida MORENA pues es posible que tenga enormes descalabros y no por su culpa, sino por las ambiciones y confrontaciones de los duros contra los blandos… y como dicen o decían en la cárcel, y cuándo esto suceda: el que se chingó se chingó…

Existen estudios donde se habla de la enorme crisis que tendrán las universidades en todo el mundo, la pandemia y la crisis económica ha generado que los centros de estudio revisen sus presupuestos porque ya no les alcanzan, la matrícula está restringida y muchos no pagan porque lo que reciben son clases en línea y la realidad es que este tipo de nivel de estudios es el que prevalecerá en el futuro, el conflicto está en que la generación de maestros no dominan este sistema, no son más de analfabetas tecnológicos y no cuentan con la formación pedagógica para dar sus clases en línea, los propios jóvenes a pesar de su dominio tecnológico no entienden el nuevo lenguaje ni aceptan las distancias que generan y obligan los sistemas de línea, las investigaciones que deben realizar sin tener siquiera a mano la posibilidad de que los maestros eduquen o guíen las dudas que se generan y ellos los tienen que resolver, pero ademásn los costos no son aceptados porque no es lo mismo estar en los campus que estar frente a tu pantalla de computadora y esto genera las protesta sobre los pagos y costos y obligará a que las universidades busquen nuevas formas de educación en línea, pero sobre todo ajustarse con bajos costos para proporcionarlas, y en los tiempos acauteles miles de alumnos preferirán por costos bajos entrar a este sistema siempre y cuando se ajusten en los nuevos valores y precios.

Así, los grandes centros universitarios tienen como tendencia ser solamente centros de investigación, y por esas razones sus prioridades financieras tendrán que reajustarse, porque si no, no tendrán los recursos para continuar sus operaciones. Los centros de investigación son caros y ahora tendrán que ajustarse a las necesidades de la sociedad como en este momento son los nuevos productos para atender la pandemia y así tendrán que manejarse, no con proyectos de futuro sino con proyectos prácticos que les generen recursos económicos.

Por esas razones también. los políticos no solamente tienen que entender los nuevos tiempos y las formas de acción política dejando a un lado las pasiones ideológicas y ajustándose a las necesidades de acción para la solución, por ello. hay que reconocer que políticos jóvenes y bien preparados en lo técnico y político. tienen otra visión del ejercicio de la política. por esas razones, Alejandro Murat, como ejemplo, es un político que sin renunciar a sus ideas se ajusta a las acciones políticas para solucionar problemas y garantizar desarrollo y avance en su entidad. por esa razón dice que tiene y mantiene una buena y estrecha relación cordial para solucionar problemas con el presidente. y los temas ideológicos se dejan a un lado, solucionar es lo importante, discutir es secundario. En este momento discutir ideologías y posturas no deja acciones sólidas para solucionar conflictos y problemas de la gente, el mismo presidente ha optado por dejar la confrontación para dedicarse a atender la solución de lo urgente y por esa razón ha invitado a los gobernadores de oposición a que dejen los conflictos y entren a las soluciones de los problemas que afectan en seguridad, pandemia y economía, ya vendrán los tiempos de las discusiones y discursos ideológicos. por el momento es necesario garantizar vida, salud y empleo, lo demás, es para después..

Esto ha permitido que en muchos estados se frenen las confrontaciones de partidos y se pierdan en las protestas y presiones , por esa razón. en Oaxaca que siempre ha sido un laboratorio de conflictos políticos. ahora se cuenta con la paz suficiente para resolver problemas de la gente y buscar soluciones en vez de estar preocupados por los conflicto políticos. a pesar de que muchos grupitos de políticos buscan derrotar y destruir al presidente y al propio gobernador, pero ya no pegan esos argumentos porque se desactivaron los males para encontrar como solucionar para los bienes, y este ejemplo de política práctica es lo que debe privar en este momento: salvar vidas, solucionar la inseguridad y garantizar el empleo y los ingresos de la gente, lo demás, lo dejan a los demagogos… por eso el cambio es brutal y hay que entenderlo, porque el que se queda se jode, porque se queda atrás…