‘Policializar’ las calles, apuesta temeraria contra la violencia

La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no combatir la violencia con más violencia es bondadosa con quienes se aferran a delinquir, una especie de tácita “amnistía”.

El concepto, enmarcado, indiscutiblemente, dentro de su aspiración a concretar la “bella utopía”, es loable, pero no tomada en cuenta, ni entendida, por el crimen común y el organizado.

El Presidente apuesta a echarle montón a la delincuencia, pero sólo en número de efectivos de policías militarizados o militares “policializados”. López Obrador intenta que los “traviesos”, como él les llama, se amedrenten ante el volumen de guardias nacionales que, para fin de año, dijo el viernes Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad, alcanzarán los 90 mil.

En años posteriores, la cifra sería casi el doble.

El anhelo es que así sea. Si otras estrategias no funcionaron ¿por qué no intentar hasta las que no son formales?

Mi graznido va en el sentido de que el Presidente sabe y ratifica lo que quiere y piensa sobre cómo bajar los índices de violencia en todos los niveles, así el plan sea tan temerario como los resultados mismos que todos esperamos.

Pero lo que a veces no encaja es la forma en que sus colaboradores explican la estrategia, el plan. Por ejemplo, Durazo dijo también, el fin de semana, que con esos efectivos (90 mil), al concluir el 2019, las fuerzas policiacas podrán enfrentarse al “tú por tú” con el crimen organizado.

Porque ahí, entonces, como en otros temas, la cosa se enreda. ¿Cómo al “tú por tú” si el Presidente dijo, hace dos meses, que “la guerra terminó”?

Durazo, además, habla, directamente, de “crimen organizado”, mientras el Presidente siempre ha preferido eludir ese término y puntualizar en asaltos a casas, robo de autos, a transeúntes. Es un hecho que López Obrador busca que los “organizados” desaparezcan como resultado de no hacer apología de sus actos. Y los “no organizados” (los del fuero común) mediante la intimidación policiaca.

En su mañanera de este lunes reiteró su plan: El 70 por ciento será prioridad al bienestar y a la justicia, es decir, programas sociales y estímulos para desactivar el atractivo de unirse a la delincuencia como medio de subsistencia. El 20 por ciento la presencia de la Guardia Nacional, que es, dijo, “un complemento”, y el 10 por ciento “perseverancia”, me supongo, del gobierno.

En definitiva, un plan diferente al que vale la pena dar el tiempo justo.

Por lo pronto, urge que, cuando menos, los elementos que hoy se encargan de la seguridad de los ciudadanos, incluyendo a los miembros que, dicen, ya fueron desplegados de la Guardia Nacional, den mayores resultados a la espera de este fin de año prometedor.

Porque lo que por ahora no hay es tranquilidad y, mucho menos, disposición de los delincuentes de cambiar de actividad.

El fin de semana, Puebla fue muestra de que “guerra” sí hay, al menos por parte de los grupos armados. En Xicotepec de Juárez, un grupo de seguidores de bandas “huachicoleras” atacó a marinos, muriendo uno de estos y resultando heridos tres más.

Ayer, en la Ciudad de México, tres personas intentaron robar el auto del periodista y escritor Héctor de Mauleón en la Condesa; su escolta mató a uno de ellos e hirió a otro. Casi a la misma hora, en Marina Nacional, el conductor de un auto BMW fue ejecutado.

Eso, sin contar una larga lista de sucesos casi diarios tanto en la Ciudad de México como en otras entidades del país que incluyen, por ejemplo, la muerte de una Miss Uruguay, el hallazgo de más cuerpos en “narcofosas”, secuestros y desaparición de mujeres; crímenes de alcaldes y ex alcaldes; robos a mano armada a diestra y siniestra; asalto en transporte público; balas perdidas que matan, de igual manera, a una estudiante dentro de un salón de clases como a un niño parado en una banqueta.

En fin, que todo sea por la paz, pero sin olvidar que estamos en una carrera contra el tiempo.

Me canso…