Poderes fácticos en campaña

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica fue muy claro: “La banca trabaja para el país y no importa quién o de qué color o de qué lado sea su gobierno; no tiene que ver si es de izquierda o de derecha (lo importante) es cómo se maneje la economía para que haya un mayor crecimiento y estabilidad”. La Convención Bancaria en Acapulco trinaba de gusto, los 48 o 50 bancos reunidos celebraban que el año pasado obtuvieran utilidades netas del orden de los 137,735 millones de pesos, lo que corresponde a un aumento del 28.4 por ciento sobre las del año anterior. En lo que va del sexenio, sus ganancias alcanzan la cifra de 517 mil millones de pesos, que proyectados al final del sexenio de Peña Nieto sumarán, por lo menos, 620 mil millones. Sobra decir que la economía nacional en el mismo periodo tuvo un retroceso. Su PIB creció un promedio de 2.0 y su población del 2.4 por ciento.

Nadie podría considerar como positiva una banca ineficiente como la que se fue gestando desde que De la Madrid la convirtió en una “banca múltiple” centralizada en sus matrices capitalinas que se engulló a las bancas regionales que existían en los estados y a las especializadas que cubrían la demanda de crédito por sectores de la economía. Lo grave fue que “la banca múltiple” se convirtió en negocio de autopréstamo de los banqueros con dinero de los depositantes y, cuando no se recuperaron, Zedillo fue tan bondadoso que de un fideicomiso privado (Fobaproa), para evitar las quiebras, trasladó las deudas al presupuesto de la nación (IPAB), para salvar a los pobres banqueros que, para colmo, vendieron sus bancos ya rescatados a los grandes consorcios internacionales que hoy festejan en Acapulco.

Han transcurrido 23 años desde el llamado rescate de los bancos y todavía la segunda y tercera generaciones de mexicanos, seguiremos pagando la deuda del IPAB documentada en pagarés que van a sus utilidades. Ya para el sexenio de Fox se logró que las utilidades bancarias alcanzaran 194 mil millones; con Calderón logran 427 mil millones y con Peña Nieto 620 mil millones. Así que entonces, lo que no recuperaron los bancos por créditos corporativos de ellos mismos, se sigue cargando a la población con el aumento de la pobreza. Los fondos para pensiones que manejaba el Seguro Social también fueron apoyos que se les dieron a los bancos para que jinetearan los recursos y garantizaran su colusión con los gobiernos, que defenderían las utilidades bancarias desproporcionadas, como política de Estado.

La Comisión Nacional Bancaria como el Banco de México son organismos costosísimos que no han servido siquiera para generar una política bancaria que haga a la intermediación financiera un instrumento de respaldo al desarrollo del país. Carstens se fue y aventó la toalla en plena crisis. La tasa interbancaria se fue del 2.05 al 7.5 por ciento y, por cualquier lado que se vea, los paganos son los usuarios de los bancos no sólo por el aumento de la tasa multiplicada de sus créditos sino, porque ahora, la voracidad de los bancos llega al extremo de que no obstante que su principal negocio es prestarle al gobierno que a propósito no transfiere los recursos a las dependencias a tiempo, para que estas tengan que recurrir a préstamos puente como también lo que ahora sabemos, a préstamos para sustraer el dinero de las tesorerías de los estados para campañas y fortunas personales.

Los tres precandidatos más importantes fueron a la pasarela en Acapulco. Ya no hay ideologías, todo es coincidencia en seguir protegiendo a la banca. Nadie habló de su finalidad democrática y social, por encima de los intereses particulares. A nadie se le ocurrió invitar a los banqueros a pensar y comprometerse con México, buscando bajar sus costos de intermediación y promoviendo modelos de crédito comunitarios para desarrollo de proyectos productivos. El proceso de acumulación de la riqueza estrangula los mercados y escasea los empleos. Nadie es capaz de advertirlo. La insípida comparecencia de los candidatos fue una muestra más de que, a los banqueros, les es indiferente la izquierda o la derecha. La ética social o la prioridad individualista. Ninguno de los magnates piensa siquiera que más de la mitad del país vive en la pobreza y que esa es una deuda de todos, incluyéndolos a ellos, pese a que sean extranjeros en su mayoría.

Es claro que necesitamos una banca sana, equilibrada, controlada y con utilidades razonables. Lo que no podemos admitir es que mientras el país está estancado, la banca esté en auge con dineros públicos que le llegan por el IPAB y por los créditos a instituciones y entidades del gobierno. La necesidad de ordenar este desequilibrio es impostergable y desde luego una demanda de justicia social. Las utilidades de los bancos no proceden sino del encarecimiento de sus servicios por lo cual es donde, el Estado no puede disimular que no ve o que el neoliberalismo lo ata. Su función es la de lograr que el usuario obtenga también utilidad en el servicio y en el costo del mismo, para que el banquero sea contributivo y no sólo carga de los que necesitan al banco como instrumento de trabajo y actividad económica.

Los candidatos presidenciales comparecieron primero con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A. C., en Guadalajara y en la Convención Bancaria de Acapulco. No se disimula dónde están los “poderes fácticos” que los someterán. La democracia no es sustantiva, 80 millones de electores potenciales, jugarán el papel que los partidos les asignen. El poder real es inamovible.