Poder Judicial, a prueba con caso Velázquez Rangel

El caso de la detención de Víctor Manuel Velázquez Rangel, ex director comercial de la Cooperativa Cruz Azul, pone en predicamento al Poder Judicial, cuya única responsabilidad es aplicar la ley contra viento y marea.

Esto viene a colación tras su captura por presunta extorsión en contra de su ex pareja, Carmen Pérez Orozco.

Velázquez Rangel, supuestamente, le pidió 200 mil pesos a cambio de no revelar videos y fotos íntimas… como quien dice, todo un “pájaro de cuenta”.

Para evitar el vergonzoso hecho de que su ex pareja hiciera públicas las fotografías y los videos, Pérez Orozco accedió a depositarle el dinero, pero como no lo tenía todo lo fue haciendo en cantidades de 50 mil pesos, hasta que logró cubrir lo que su ex pareja le exigía.

El ex directivo, pues está suspendido, pero no expulsado, fue ingresado a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México previo a su traslado a Veracruz, entidad en donde se levantó la denuncia.

Según documentos de la PGJ-CDMX, con la causa penal 08/2019/VII en contra de Víctor Manuel, a éste se le acusa por el delito de extorsión.

OTRAS DENUNCIAS

Víctor Manuel Velázquez Rangel fue acusado, el año pasado, por supuestas agresiones sexuales en contra de Patricia Negrete Aguirre.

O sea, que enfrenta los delitos de extorsión y abuso sexual agravado.

Negrete Aguirre, en entrevista exclusiva para IMPACTO, detalló que sufrió en carne propia el condicionamiento de la entrega de cemento a distribuidores a cambio de abusos, malos tratos e incluso explotación sexual.

Negrete Aguirre levantó la denuncia CI-FDTP/TP-1/UI-1C/D/00031/03/2017, que radica en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas en la Ciudad de México, en donde señala a Jorge Cruz Romero, gerente de Ventas de la Zona Centro, y a Velázquez Rangel como presuntos responsables del delito de trata de personas.

La denunciante afirma, de manera categórica, a IMPACTO que se ha visto sometida, por parte de los dos acusados, a mucha presión, tanto laboral como sexual, ante su negativa a acceder a sus deseos, condicionando el suministro de cemento y recibiendo amenazas no sólo ella, sino contra su propia familia.

Las cosas han subido de intensidad, pues la hermana de Velázquez Rangel también agredió a Negrete Aguirre cuando llegó a Gran Sur para una entrevista que tenía con Guillermo Álvarez Cuevas.

Negrete Aguirre puntualizó a IMPACTO que su vida cambió en todos los sentidos con la llegada de Velázquez Rangel y de Cruz Romero a puestos directivos de la Cooperativa.

Así las cosas, el caso de Velázquez Rangel pone a prueba al Poder Judicial una vez que se decida su destino, ya sea el auto de formal prisión o el auto de formal libertad.

Si el juez no cede a presiones, éste puede dictar auto de formal prisión a Velázquez Rangel, pero allegados a su ex pareja sentimental saben de su poder económico.

Si bien hay pruebas contundentes para aplicar todo el peso de la ley, está por determinarse si gana el poder del dinero o se impone, finalmente, el poder de la justicia. El Poder Judicial está a prueba.

Lamentable lo que pasa al interior de la Cooperativa Cruz Azul, empresa ciento por ciento mexicana y que goza de buena imagen entre todos los mexicanos, pero, desgraciadamente, personas como Velázquez Rangel y Cruz Romero manchan el buen prestigio de la marca Cruz Azul. Estaremos pendientes en pro de la justicia.