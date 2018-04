Pobreza inexplicable de Meade en la “7de7”; Anaya y AMLO, retados

Parece que José Meade Kuribreña encontró una veta para tratar de bajar los negativos de la percepción de corrupción del PRI de Enrique Ochoa Reza, como el partido más señalado en las encuestas.

Fue más allá de la declaración “3de3” del IMCO de Valentín Diez Morodo al presentar lo que llamó su “7de7”, con investigación notariada patrimonial en todo el país, y de paso aprovechó para reiterar el reto a Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, sin embargo, NO se sabe qué hizo con su dinero después de tantos años de ser un funcionario de primer nivel.

Y para que NO digan que juega al 1-2 con Margarita Zavala, también la invitó al reto, pero tres días antes publicó en redes sociales que NO dudaba de la integridad de su familia y la forma honesta de su patrimonio, y esto incluye a su esposo, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Nada fácil la posición, ya le respondieron sus adversarios que falta la declaración de bienes de los ‘personajes’ a los que pretende proteger si llega a Los Pinos y los que su partido mantiene bajo el manto de impunidad. Lo dicho, nada fácil.

OTRA QUE PIERDE EL GOBER ASTUDILLO; REGRESA LEYVA MENA A ALCALDÍA DE CHILPANCINGO

Imparable la crisis en Guerrero. El gober Héctor Astudillo, además de quitarle reflectores a su candidato presidencial José Meade Kuribreña, precisamente el día de la declaración “7de7”, sufrió un revés de la 2a. Sala Superior del Trife, al ordenar al Congreso del Estado y al Tribunal Estatal Electoral, la restitución de Marco Leyva Mena en la alcaldía de la capital.

Meses atrás, Marco sufrió ataques brutales desde la Casa Guerrero, además de imponerle a Esteban Espinosa como secretario de Seguridad Pública del municipio, ex jefe de escoltas de la esposa del gober, implicado en la desaparición de jóvenes en la Feria de Chilpancingo, posteriormente asesinados por el crimen organizado.

Leyva Mena se hizo a un lado para NO entorpecer la investigación y por rehusarse a los ‘métodos’ de Astudillo y a los negocios familiares, entre los que está la recolección y procesamiento de basura en Guerrero y el Estado de México.

Ahora el Congreso dominado por el gobernador tendrá que restituirlo en el cargo, pero es el menor de los problemas de Astudillo, ya que el obispo Salvador Rangel de Chilpancingo-Chilapa reitera que seguirá mediando con los narcos y recibió el apoyo unánime de sus pares de la Iglesia Católica en el país.

TROPIEZOS DE YEIDCKOL PEGAN A LÓPEZ OBRADOR

Con esos amigos, para qué quiere enemigos López Obrador. Ni un día le duró el gusto a Yeidckol Polevnsky Gurwitz al publicar la foto de un mitin de Andrés Manuel en Monterrey ¡pero del 2012..!

De inmediato en redes sociales publicaron la media verdad o mentira completa de la presidenta de Morena, con la contraportada del periódico La Jornada del 21 de junio de 2012, quien por cierto su nombre de nacida tampoco es Yeidckol sino Citlali Ibáñez Camacho, y tampoco es judía, como se presentaba y hacía a sus anfitriones conseguir comida kosher.

Habrá que esperar la explicación ética de Germán Martínez y Gaby Cuevas, quienes se fueron huyendo a una curul de Morena en busca de la “moralidad perdida en el PAN” y la encontraron en quien dio también refugio a Napoleón Gómez Urrutia, aunque los dos ex panistas ya ganaron con una posición en el Congreso, ¿eso es lo que les importa..? aseguran los Illuminati: “ya lo verá López Obrador”.

VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN AHORA VÍCTIMAS DE LA ‘OBJECIÓN DE CONCIENCIA’ DE MÉDICOS Y ENFERMERAS

¡Un paso para atrás..!, dirán los grupos liberales, en especial los feministas, por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Luis María Aguilar al acreditar la “objeción de conciencia” como posición válida para que médicos de instituciones públicas nieguen el aborto a mujeres víctimas de violación.

Los grupos ultraconservadores estarán de plácemes, ya que es una batalla más ganada, a partir de la negativa en el Hospital General de Cuernavaca, Morelos, a interrumpir el embarazo de una joven víctima de violación sexual, a pesar de que el producto presentaba una alteración congénita grave.

La resolución como criterio para los jueces de todo el país protege a todo el personal médico y de enfermería que argumenten “objeción de conciencia” para NO prestar el servicio, sin incurrir en causal de responsabilidad profesional, a menos que la vida de la víctima corra peligro o se trate de una urgencia médica.

