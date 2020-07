Pírrica, pero victoria de Lozoya

Emilio Lozoya tuvo el lunes una victoria, pírrica, pero victoria al fin. Aunque fue vinculado a proceso, obtuvo alguna ganancia en su primer encuentro con la Fiscalía General de la República ante el juez por la adquisición de Agronitrogenados por parte de Pemex dado que aún con brazalete estará en prisión domiciliaria, por ahora en el hospital, y eventualmente tendrá el país como cárcel para enfrentar el proceso judicial.

Sin embargo, todavía está por verse si le cumplen del todo en los acuerdos a que presumiblemente llegó el ex director de Pemex con la FGR, pues en la primera comparecencia el Ministerio Público de la Federación insistió en que la supuesta complicidad de su hermana Gilda como beneficiaria de supuestos sobornos que habría recibido por la adquisición de Agronitrogenados.

La desventaja aquí es que, en este ángulo del caso, la ofendida es la Unidad de Inteligencia Financiera y su titular Santiago Nieto no puede olvidar que a causa de Lozoya fue defenestrado en el sexenio pasado en la PGR como fiscal Especializado Para la Atención de Delitos Electorales.

La ventaja es que, conforme a confesión del Presidente López Obrador, Nieto nada hace que no le sea ordenado por él, y entonces dependerá de que Lozoya diga lo que el gobierno quiere.

Entonces, la victoria completa del ex director de Pemex en el caso de Agronitrogenados dependerá que pruebe que fue presionado, intimidado y usado como instrumento para realizara la operación.

Además que convenza al juez de la inexistencia de delito en su relación profesional con Alonso Ancira entre marzo y noviembre de 2012 pues ¿cómo podrían adivinar que Enrique Pea Nieto ganaría las elecciones a Josefina Vázquez Mota, que tenía el apoyo del presidente Felipe Calderón, y a Andrés Manuel López Obrador.

Más aún, que una vez triunfador, Peña Nieto lo designaría director de Pemex y le daría la orden de comprar Agronitrogenados.

En todo caso, la gran ventaja para Emilio es que la FGR no tendrá manera de probar la comisión de delito porque a todas luces la operación fue ventajosa para Pemex, pues al final de la jornada, antes que renunciara al inicio de 2015, dejó todo listo para la asociación la empresa noruega Yara que había valuado en mil 100 millones de dólares el complejo comprado a Alonso Ancira en 275 millones de dólares, a los que se debe sumar 200 millones más, aportados por Nacional Financiera, para la rehabilitación de la planta.

Esto sin contar que, para realizar la operación, las empresas adquiridas se desistieron de litigios que mantenían contra Pemex por valor de 12 mil 500 millones de pesos.

Hasta aquí, el ex director de Pemex no puede ser considerado culpable de una operación ordenada directamente por el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray porque fue autorizada y comprometida por el presidente Peña Nieto. Lozoya no se opuso, si acaso señaló que Pemex carecía del dinero para adquirirla.

La respuesta de Videgaray habría sido en el sentido de que no le importaba cómo, pero que la operación debía realizarla porque se trataba de cumplir compromisos presidenciales.

Es probable que, en todo caso, el fiscal Alejandro Gertz Manero llame a declarar al ex mandatario y al ex secretario de Hacienda para explicar en qué consistía el compromiso presidencial para adquirir Agronitrogenados.

El triunfo de Lozoya en la jornada del lunes es a medias porque el juez nada resolvió en lo que se refiere a las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, que mantienen prófuga a su hermana.

Emilio narra que su relación con Altos Hornos de México, S..B de C.V (Ahmsa) data de 2009 y que entre ese año y 2012, él y sus empresas apoyaron a esa empresa con algunos bancos d e inversiones, estructuración, financiamiento y consultoría de proyectos, entre ellos un tren suburbano que uniría a la Ciudad de México con Toluca y la inversión de miles de millones de dólares en Oaxaca en una minera que produciría hierro. Por estas razones viajaría a Asia y Europa, lo cual le fue remunerado.

El 1 de marzo de 2012 Ahmsa celebró contrato de servicios profesionales con su empresa Luximo Wolfsbug, Poststgrabe 6Gmbh para realizara un estudio inmobiliario que determinara el valor de los inmuebles ubicados en el área de influencia del tren suburbano.

Dos meses después, su empresa emitió la factura correspondiente, con folio 01-12 para solicitar que el pago se realizara a favor de otra de sus empresas, Tochos Holding LTD. Ahmsa pagó 500 mil dólares.

El 25 de octubre de 2012 Ahmsa celebro un segundo contrato de prestación de servicios con la empresa de Lozoya, Luximo/Elmo Wolsfsburg, Poststrabe 6 GMBH por ingeniería básica y de detalle para llevar a cabo el proyecto del tren suburbano.

Una vez cumplido el contrato, en 4 diferentes fechas de noviembre de 2012, su empresa Luximo pagó a Tochos 2 millones 900 mil dólares.

Como parte de la estructuración de este proyecto, gestionó una reunión a finales de 2011 con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para presentarle el proyecto del tren. Como la reacción del gobierno estal fue bastante positiva fue que Ahmsa decidió contratar sus empresas.

Sin embargo, apenas tomo posesión Peña Nieto como presidente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabezó Gerardo Ruiz esparza, se inclinó por otra propuesta más costosa y técnicamente desventajosa y desechó el de Ahmsa.

Narra Lozoya que de manera circunstancia en 2012 colaboró en la campaña y en el equipo de Transición de Enrique Peña Niet como encargado de Asuntos Internacionales y que su función era posicionar la imagen del candidato de manera internacional.

Después, ya se sabe, Peña Nieto lo designó director de Pemex, en 2013 Ahmsa se acercó proponiendo una sociedad para producir fertilizantes nitrogenados.

El triunfo a medias para Emilio consiste en que por ahora el juez no resolvió nada sobre la supuesta participación en ilícitos de su hermana Gilda Susana por ser la beneficiara de la cuenta Tochos Holding Limited.

De hecho, el Ministerio Público de la Federación se ensaña con Gilda:

“Es conocido que Emilio Lozoya participó en 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego en el periodo de transición fue el representante de Asuntos Internacionales, periodo en el que se hicieron los depósitos primero de 500 mil dólares, después un millón de dólares y posteriormente otro millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 mil 400 pesos, que es el monto del inmueble que se ubica en Ladera 20, interior 11, La Retana, Lomas de Bezares, Alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, celebrado en Arquímides 16, Colonia Polanco Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, propiedad de la señora Carmen A.

“Tochos Holdings era una empresa donde Emilio L. estaba como beneficiario, dicha entidad mercantil recibió recursos de Latin América Asia Latin Bank, banco privado en Suiza. En ese momento, la beneficiaria fue gilda L., sin embargo, llamó la atención que en ese momento ella era estudiante, por lo que no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban, pero en lugar de suspender la relación, el banco comenzó una investigación exhaustiva.

“A través de Tochos Holding Limited en 2012 se transfirieron primero un millón 500 mil dólares y después un millón 800 mil dólares para la adquisición de la casa.

“Llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble, dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para la entidad mercantil, ya que el que sería titular del bien inmueble era una persona que no tiene nada que ver con la entidad jurídica mercantil.

“El 21 diciembre de 2013 se depositaron 60 mil dólares en favor de Emilio L., y otro monto para Carmen A. por la casa de Lomas de Bezares, por lo que resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional.

“El 2 de mayo de 2019, denuncia presentada por Santiago Nieto, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el Artículo 402 bis, denuncia contra Gilda L., Emilio L. y Alonso A., dueño de Altos Hornos de México SA DE CV, con la finalidad de ocultar el origen y el beneficiario de esos recursos.

“Dato de prueba 3: una inspección de mayo 2019, practicada por agentes ministeriales a través de la apreciación visual, entre Altos Hornos y Emilio L. se observa el dictamen, se observa la apertura de la cuenta en 2008 Latin American Holding de la que es beneficiaria Gilda L., hay documento interno donde se menciona que es la beneficiaria de la cuenta de IMF Sociedad, como consultor está su hermano Emilio L.

“En 2011, primeros resultados, fondos relacionados a la actividad profesional, en otro documento se presenta como beneficiario a Emilio L., formato de identificación de derecho habiente del banco y como identificación están copias de los pasaportes de ambos hermanos.

“Relación bancaria 2013, realiza compra inmobiliaria para Emilio L., solicitud de transferencia de Tochos Holding.

“Formato de prueba, debida diligencia. Gilda nació en 1983, difícil creer que una estudiante sea capaz de intervenir en construcción de caminos y minería ganando contratos donde se requiere experiencia”.

Con el caso Odebrecht, hoy el gran circo abre su segunda pista. En el transcurso del día, a través del chat de la Judicatura Federal, sabremos si salen al escenario los supuestos sobornos para aprobar la Reforma Energética.