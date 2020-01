Pican panal a los regios

Yo no sé si sean las ideas de los empresarios de Nuevo León, ellos por supuesto que tienen un alto sentido social y solidario, pero que el presidente vaya a su “cueva” y ahí los cuchilee diciendo que no deben ser ambiciosos y gandallas y que sus utilidades deben estar en un nivel adecuado para que al parecer, los sobrantes de esas ganancias o utilidades, las puedan repartir y pues ahí sí que la burra torció el rabo, porque muchos dirán que esas son ideas comunistas y socialistas del estilo venezolano y ni cómo callar las protestas y las especulaciones.

No creo que todos esos excelentes empresarios que siempre buscan las mayores utilidades no piensen en sus obreros, la prueba es que en los tiempos de Don Eugenio construyeron casas y clínicas para los mismos, pero eso no quiere decir que tuvieran ideas socialistas, no, mantenían un espíritu solidario empresarial y apoyo a sus trabajadores, pero no les daban más allá de lo que ellos se repartían, así surgieron, por ejemplo, después de la sobriedad de los tiempos de Don Eugenio, las grandes casonas y las exhibiciones de la riqueza y poder de muchos de los juniors, al grado de que en un momento dejaron las empresas y las vendieron para dedicarse a una vida de milonga y diversión pero no con el espíritu productivo de sus ancestros, y ahora, ahí, en tales condiciones, llega López Obrador a picar el panal, a lo mejor tratando de que los demás nos traguemos el garlito de que él es cuate de los grandes empresarios pero que les pondrá freno, para que los miembros del infeliciaje no lo tomen tan a mal y le reprochen, como lo hacemos algunos, en el sentido de que se dijo que se terminaría con el neoliberalismo y lo que pasa es que esas fueron declaraciones, porque los neoliberales y grandes empresarios y financieros siguen mamando del presupuesto, haciendo enormes negocios de tal suerte que aún, en las crisis de salud, los grandes especuladores farmacéuticos son los que van ganado a lo bestia, total, solamente se trataba de que escondieron los productos y la gente del sabio pueblo pues comenzó a protestar, y el mismo presidente daba palos a lo loco sin dejar incluso de lastimar a los que no tenían culpa, como fueron los médicos y funcionarios de salud y ahí, por supuesto, que no parará el asunto, porque en la crisis que no se ha logrado resolver en el sector salud, por supuesto que las luchas de médicos y enfermeras y pasantes se incrementará con paros y manifestaciones… incluyendo a muchas universidades que están desamparadas con los presupuestos…

No hay cuestión más sensible que haga estallar a los miembros del infeliciaje y a los clasemedieros que el tema de la salud y más cuando los desabastos y malos tratos son en contra de niños inocentes que tienen cáncer u otras enfermedades delicadas. Recordemos que los clasemedieros votamos por el presidente y queríamos un cambio, pero en este, solamente a la clase media es a la que se jode, y los demás, los del alto nivel ahí están encantados haciendo negocios y usando, al final de cuentas, los bienes y fondos públicos para continuar haciendo sus negocios privados, por mucho que ahora les quiera decir que no abusen porque los abusadores generan conflictos con los demás jodidos o los hacen despertar y que tomen conciencia de lucha y de clase, y ahí sí, por supuesto, que las cosas no serían tan dé a modo como ahora están. Los multimillonarios están encantados de que se les brinden recursos a los del infeliciaje porque se activa, quieran o no, el mercado de consumo interno y eso genera más ganancias, y por ello, están encantados, porque no tienen que tratar de controlar a los del infeliciaje, ahora es tarea del gobierno y si se hace mal, el costo político lo pagará como lo paga el mismo presidente y su “partido”.

Hoy, lo quiera o no aceptar el presidente, por los asuntos no resueltos en el tema de la salud recibe un alto costo político y las críticas le lastiman porque él no es el responsable pero es el que manda y ahí está el tema, no hay, hasta donde entiendo, gente cercana o colaboradores que se atreva a decirle la realidad y no hacen nada por su cuenta bajo el pretexto de que el que pregunta no se equivoca y mientras preguntan muchas cosas se agravan en serio como ahora lo vemos, en el mismo tema de seguridad tenemos una enorme crisis de tal suerte que al parecer las autoridades gringas son las que por ahora llevan la batuta y presionan para que en este tema se pueda usar la fuerza a pesar de la política de no balazos y si abrazos impuesta por el presidente.

Vienen tiempo graves, sobre todo en el tema de la inseguridad, y el juicio a García Luna y su gente, porque quieran o no, podrán estar involucrados o señalados por los hampones y policías muchos de los políticos, empresarios y financieros que sabemos andan en los malos pasos, sobre todo porque han sido importantes para las mafias porque ellos controlan el dinero en sus bancos o en sus especulaciones financieras y empresas, así que la crisis político-empresarial será enorme y le dará cuerda al presidente para tener margen de maniobra política que le dará la razón y brindará el aplauso de los miembros del infeliciaje nacional, así que agárrense, porque viene lo bueno… DUELE MÁS UNA PATADA AL BOLSILLO QUE A LOS TOMPIATES…