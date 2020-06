Perdón, doctor, por no querer escucharlo y no ponerle atención

En definitiva, la senadora panista Alejandra Reynoso y quienes no estamos familiarizados con el Sistema Nacional de Salud y nada sabemos sobre la fisiología humana pues estudiamos Comunicación o no fuimos a la escuela, estamos obligados a disculparnos con Hugo López Gatell.

No es que el subsecretario de Salud sea mentiroso y manipule las cifras de la lucha contra el coronavirus o se trate de un funcionario fatuo que menosprecia a quienes no estamos a la altura de su vida, simplemente somos culpables de no querer escucharlo y por esa razón no le ponemos atención y terminamos haciéndonos bolas con lo que todas las tardes y en las conferencias mañaneras de los martes explica sobre la curva aplanada a que nos tiene sometidos la Covid-19.

Vergüenza debería darnos pues expone sus números con tanta claridad que el Presidente López Obrador sí le entiende porque, a pesar de no haber estudiado medicina, él si quiere escucharlo y le pone atención.

No obstante, el subsecretario de Salud debe ser un poco más consecuente con los pobres mortales que no podemos presumir haber cursado un posdoctorado en la Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins, y por no saber que la atención está en el primer lugar de las facultades mentales superiores no sólo porque en el abecedario la “a” va antes de la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el razonamiento, pero, con el perdón suyo, no del aprendizaje porque la “t” va después de la “p”.

Seamos humildes, hagamos examen de conciencia y reconozcamos lo injustos que hemos sido con quien ha hecho tanto por la patria en la pandemia de la Covid-19, y prometamos acudir, en cuanto la nueva normalidad lo permita, a un especialista a preguntar si por “alguna razón voluntaria o involuntaria” es que preferimos “no tener atención a ciertos elementos” y que por ello “quizás se (nos) priva de expresar las otras funciones”.

Con la bonhomía y elegancia que le son características, la primera noche de la nueva normalidad López Gatell se disculpó con la legisladora que estudió Comunicación; nunca pretendió ser misógino ni nada por el estilo porque no lo es, explicó.

Alejandra Reynoso debe darse por satisfecha y aceptar la disculpa, pero quizás deba pedir al subsecretario de Salud la diagnostique más a fondo sobre sus posibles problemas con la atención porque, conforme le explicó López Gatell en la comparecencia ante la Cámara Alta, de la atención “deriva, a veces, la efectividad del desarrollo de las otras …” funciones mentales superiores.

No obstante, la buena noticia para la legisladora de militancia panista, es que, al parecer, no sufre padecimiento alguno y en consecuencia no requiere diagnóstico, sino que su problema se reduce a que por “alguna razón involuntaria”, obviamente política, prefiere “no tener atención a ciertos elementos” y por ello se priva de expresar las otras funciones.

El subsecretario descubrió la verdad atrás de la embestida de Reynoso en la video comparecencia ante los senadores: “¿por qué lo digo? Porque veo un reto de comunicación –y aquí usted sí es la experta, no yo— cuando nos presentamos a una población con distintas perspectivas y con poco deseo de escuchar”.

Es decir, para fortuna de la legisladora su problema no es fisiológico, se reduce a su pertenencia a una población con “distintas perspectivas y pocos deseos de escuchar”.

Imagino que esa población identificada por López Gatell es la fracción panista en el Senado, pero en ella también debemos incluirnos los periodistas que a pesar de casi 100 conferencias de prensa seguimos sin entender a cabalidad lo que se afana en comunicarnos con lenguaje sencillo, a la altura de nuestro nivel intelectual.

Generoso como es, el subsecretario guarda la esperanza de que ella y quienes no entendemos por nuestros pocos deseos de escuchar, algún día deseemos beneficiarnos de la información científica que genera el país; en este episodio, la de él, desde luego.

Ahora bien, aceptando que, en uso de uno de los verbos favoritos de López Obrador, al doctor López Gatell lo calentase que la senadora Reynoso lo tachara de mentiroso y le pidiera dejar “de una vez por todas las improvisaciones, de cambiar cifras, números, de acciones…”, sería saludable nos platicara cómo le fue en 2009 cuando la lucha contra la influenza porcina, el virus H1N1.

Porque, aunque como dicen en el pueblo y él lo usa con tanta propiedad, “no esta usted para saberlo”, pero la historia cuenta que lo echaron del cuarto de guerra que preparaba la información para Felipe Calderón porque los números no le cuadraban, es decir, lo mismo que lo acusa ahora la senadora Reynoso.