Peña presentaría separar la SSP de Gobernación

El trato entre el gobierno que termina y el que iniciará en cuatro meses ha sido terso, muy terso, no sólo por el cordial encuentro, en Palacio Nacional, entre el Presidente Enrique Peña Nieto y quien será su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, sino por detalles nada aislados, como el inesperado reconocimiento de Manuel Bartlett de que la Reforma Energética camina bien, al menos en materia eléctrica.

Sin embargo, hay un tema que tal vez podría lastimar la tersura de la transición: La petición pública de Andrés Manuel de que sea Peña Nieto quien solicite al Congreso de la Unión la independencia de lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública, atada a la de Gobernación por iniciativa de ley del Presidente.

Cuando se presentó la iniciativa para unir a ambas dependencias hubo una fuerte reacción en contra; el tema llegó, incluso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A toro pasado, y con los números del incremento de la inseguridad a lo largo y ancho del país, se podría decir que no fue acertado crear ese gigante.

Aún más, una de las posibles explicaciones del por qué Miguel Osorio Chong no fue candidato presidencial, a pesar de ser el priísta que aparecía como más competitivo en las encuestas, descansa en el crecimiento de la inseguridad.

Se dijo que no pudo con el tema que más lastima a la población no obstante que al hidalguense le dieron todas las herramientas que pidió para disminuir los números que dejaron Felipe Calderón y Genaro García Luna.

El ex secretario de Gobernación ha explicado que no falló el diseño de la integración de las dos dependencias; ha dicho que mucha de la responsabilidad descansa en los gobernadores de las entidades federativas por no hacer su trabajo, y no le falta razón.

Lo cierto es que López Obrador ha decidido separar a Seguridad Pública de Gobernación y, como tiene urgencia de ofrecer resultados en la promesa de recuperar la seguridad de los mexicanos, quiere que en los primeros 3 meses de la próxima Legislatura el Congreso lo apruebe, a fin de que Alfonso Durazo se ponga a trabajar cuanto antes.

La única posibilidad de que sea aprobada entre el inicio de septiembre y diciembre está en que el Presidente envíe la iniciativa en calidad de preferente; el Congreso sólo dispondría de 31 días para discutirla y aprobarla.

No veo problema alguno en que Peña Nieto obsequie los deseos de Andrés Manuel porque, aunque no lo hiciera, Gobernación y Seguridad Pública serán separadas fatalmente, pues Morena domina el Congreso.

Si el Presidente no envía la iniciativa de ley, su sucesor lo hará en diciembre o en enero, y la Comisión Permanente podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones para este único tema. El nuevo diseño sólo se retrasaría unos meses.

La cuestión está en el costo político que esté dispuesto a pagar Peña Nieto por las entendibles prisas de Andrés Manuel.

No olvidemos que se adjudica a Osorio Chong la idea de unificar las dos secretarías y que es él quien coordinará a la fracción priísta en el Senado. Digamos que verá morir a su obra sin poder hacer nada, pues sus votos no servirán para impedir la destrucción o para mantener vivos algunos de sus aspectos.

Además, como Osorio Chong no es, precisamente, un resignado, y estará urgido de probar que, ya sin jefatura en Los Pinos, los priístas se comportarán como oposición responsable, pero no entregada, será un espectáculo inolvidable verlo votando, con sus senadores, en contra de una iniciativa enviada al Congreso por quien fue su jefe.

Aunque entre septiembre y diciembre, Peña seguirá siendo jefe de quien coordinará a los 14 senadores priístas.

Peor aún, la insidia de Ricardo Anaya en el sentido de que Morena y PRI hicieron un pacto de impunidad previo a las elecciones permeó en ciertas capas del priísmo cupular.

Los sospechosistas leyeron la cordialidad del encuentro Peña Nieto-López Obrador como prueba de la existencia del absurdo pacto propalado por el ex candidato del PAN. ¿Cómo leerían que, en plan de satisfacer los deseos de Andrés Manuel, el Presidente enviase una iniciativa para deshacer lo que para él tuvo un pesado costo político que aun paga?

Sería aceptar, por lo menos, que agigantar a Gobernación fue un error; por cierto, no sería cuestionable, pues rectificar es cuestión de sabios.

A Peña Nieto no le importan hoy este tipo de lecturas políticas, por costosas que sean para su persona, como no le importaron a lo largo de su carrera. Si fuera de otra forma, no se entendería que apostara todo su capital político a la aprobación de las reformas estructurales.

A partir de esto, tengo la certeza de que estaría dispuesto a enviar la iniciativa preferente, pero todo dependerá de los términos del proyecto que López Obrador ponga en sus manos.

Por ejemplo, ¿ya tiene reglamento? ¿Cómo quedan las estructuras orgánicas como Protección Civil y el Cisen?

Parecen detalles nimios, pero no lo son. Alfonso Durazo deberá trabajar horas extras para satisfacer las precisiones que Peña Nieto haga a su proyecto; sólo así estará, desde el primer día de diciembre próximo, en condiciones de enfrentar la tarea más ingrata del gobierno.