Peña Nieto tendrá que salir al quite

Cuando pergeñaba mi larga lista de pecados periodísticos para viajar a El Edén (eso dicen que es Tabasco) con la esperanza de que las aguas del río Grijalva me limpien de cuerpo y alma después de recibir la amorosa bienvenida del profeta de la nueva era mexicana escucho decir a Enrique Ochoa Reza que José Antonio Meade ha logrado el empate técnico con Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.

Así que rápido deshago la maleta, me despojo de la alba vestidura que creí apropiada para unirme a la larga fila de desertores que buscan la inmersión en las aguas del Grijalva, hago pedacitos la vergonzosa lista de pecados que pensaba entregar al profeta y respiro aliviado porque la catástrofe presagiada para México ha desaparecido, eso sí, a condición de que la buena nueva anunciada por el líder nacional del priísmo no sea mentira, aunque todo indica que tiene base en una encuesta “patito”.

Si el adagio de que caballo que empata gana tiene fundamento, imagino que, en cualquier momento, algún encuestador dará la nota que facilitará a Roberto Cruz la elaboración de la portada de IMPACTO. Dirá que ocurrió el milagro que creían imposible los más altos mandos del gobierno y de la nomenklatura del PRI: El candidato priísta rebasó a sus contrincantes.

Por deformación profesional me siento obligado a sospechar que Ochoa Reza no dice del todo la verdad y que el “empate técnico” tiene que ver más con una estrategia aprobada por los expertos estrategas de la media docena de cuartos de guerra del equipo priísta para contrarrestar la percepción que, a su vez, han creado los de López Obrador y Anaya en el sentido de que la campaña de Meade no avanza.

Y lo sospecho porque pregunto aquí y allá, entre funcionarios del más alto nivel del grupo gobernante que cuentan o dicen contar con información privilegiada, y con priístas de larga trayectoria y liderazgo en diversos sectores que tienen el pulso de la base militante del partido, y me encuentro con que están seguros de que su candidato ganará de alguna manera que no precisan porque no la conocen, pero no ocultan su desazón, convencidos, al margen de lo dicho por Ochoa Reza, de que, en realidad, Meade camina muy atrás de López Obrador, pero no tanto de Anaya.

¿Cuál es la verdad?

Me parece tener siglos cubriendo sucesiones presidenciales (en realidad es así; empecé con José López Portillo en el siglo XX) y en ninguna, ni siquiera cuando Francisco Labastida fue apabullado por Vicente Fox ni en el desperdicio de la primera oportunidad del PRI de recuperar la Presidencia con Roberto Madrazo, que hundió a su partido en el sótano de las fuerzas priístas), había palpado tanto desánimo en dirigentes y militantes priístas, y en burócratas del más alto nivel.

Quizás sea que vivimos una época diferente, la de las redes sociales y la del candidato simpatizante no militante, algo que nadie previó ni imaginó seis años atrás.

También tal vez sea que, ya precandidato, Pepe Toño no resultó ser el personaje que, se suponía, se dejaría guiar mansamente por caminos desconocidos para él. Lo cierto es que empieza a propagarse la versión de que no escucha, todo lo sabe y sólo permite a los muy suyos opinar y actuar, de tal suerte que los hombres que el Presidente le acercó, como Aurelio Nuño y Eruviel Ávila, por mencionar a algunos, están y no están en su campaña, por más que encabecen cuartos de guerra.

Es posible, pero no deja de ser una versión interesada de quienes permanecen a disgusto con su nominación y se sienten aún más alejados al observar que el esfuerzo de Meade por ofrecer la imagen de que se empieza a rodear también de priístas, no sólo de itamitas y ex panistas, se reduce a convocar a personajes como Heriberto Galindo, experto, a su modo, en sucesiones presidenciales.

Quisiera iniciar el “puente” con la tranquilidad que, en otras circunstancias, causaría el “empate técnico”, pero por ahí me entero que Ochoa Reza no está tan cerca del precandidato priísta como debe ser. Los recién llegados también lo han alejado y su opinión tiene poco peso ante los múltiples cuartos de guerra que giran en torno a Meade.

Durante años he criticado a Andrés Manuel López Obrador, en especial cuando negaba lo obvio, la violación al amparo de la justicia federal a los propietarios de “El Encino”, la toma de las avenidas Reforma, Juárez, Madero y el Zócalo, y por la orden, documentada por Carlos Navarrete, de impedir, con bombas lacrimógenas, la toma de posesión de Felipe Calderón.

Lo sigo haciendo más por temas anecdóticos, que para eso se pinta solo, como la obsesiva fijación de algunos de los suyos por Maduro, el dictador venezolano, por considerarlo, como lo hicieron los panistas en 2006, un peligro para México.

Por eso, quienes me conocen toman a chunga escucharme decirles que pronto iré al Grijalva, lo más parecido al Jordán, en busca de ser redimido de mis pecados periodísticos. Y tienen razón porque no soy de aquellos a quienes el viento impone el rumbo.

Ocurre, sin embargo, que Andrés Manuel ha logrado imponer la percepción de que hoy sí es imparable, nada diferente a las dos elecciones anteriores, en las que perdió, la primera, con cierta duda, por la ínfima diferencia con Felipe Calderón, pero la segunda, sin margen, le ganó con margen indiscutible.

La diferencia en esta ocasión estriba en que, al parecer, es el único jugador sobre la cancha y podría ganar por default. Sólo su voz se escucha; impone la agenda no obstante los esfuerzos de Javier Corral por sacar adelante a Ricardo Anaya, y poca mella le hace la intensa campaña priísta en redes sociales ofreciéndolo como émulo de Maduro y la renovada de peligro para el país, al menos para las finanzas, a cargo de alguna prensa extranjera de prestigio.

Lo cierto es que pese a las docenas de generales de cuatro estrellas que rodean a Meade, López Obrador les gana en todo, no sólo en ocurrencias; la más lamentable fue mostrarlo cómo párvulo castigado escribiendo planas por no conjugar bien un verbo, impensable en un candidato cuya promoción publicitaria está basada, precisamente, en sus insuperables credenciales académicas.

Si esto sigue así, Enrique Peña Nieto tendrá que ganar estas elecciones como Carlos Salinas lo hizo en 1994, cuando Ernesto Zedillo enfrentó a Cuauhtémoc Cárdenas y a “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos, que eran mejores candidatos que López Obrador y Anaya.