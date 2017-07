En ocasiones me pregunto, sin encontrar respuesta, ¿cómo fue que la popularidad del Presidente Peña Nieto anda en los porcentajes bajos que dicen los encuestólogos?

Si de parafrasear la Biblia se tratara preguntaría: ¿Qué hicieron con los denarios que lo llevaron a la Presidencia?

Leo encuestas; escucho a políticos y a expertos en política asegurar que el mandatario podría ser carga, más que ayuda, para el candidato del PRI a sucederlo en 2018, dada la caída de su popularidad, pero ayer observé con atención la transmisión en vivo de la inauguración del macro túnel que unirá al “viejo” Acapulco con el llamado “Diamante” y me pareció ver, de nueva cuenta, a Enrique Peña Nieto en campaña, como si no hubieran pasado casi 7 años de cuando llegó al Puerto en busca de la candidatura y tardó más de una hora en alcanzar el templete.

En aquella ocasión, la gente no lo dejaba avanzar; todo mundo quería saludarlo; ayer también avanzó con lentitud; fue un tramo menos largo, pero ahora eran saludos y selfies. Incluso, como entonces, tuvo que subir a las sillas para ser captado por los acapulqueños, por las cámaras de sus teléfonos. Hubo ocasiones en que hasta su inseparable Jorge Corona debió hacerla de fotógrafo.

No faltará quien me diga que se trataba de un escenario controlado, colmado de gente que acudió invitada especialmente a la inauguración del túnel de 3 kilómetros 500 metros de longitud con obligación de mostrarse entusiasta y que ahí no estaban quienes tienen razones de sobra para reclamar y protestar.

Lo cierto es que, más allá de encuestas, de charlas de restaurante, de columnas periodísticas, discursos políticos y el desgaste consecuente de gobernar, Peña Nieto conserva, en corto, el mismo atractivo con la gente que cuando buscaba la candidatura presidencial.

Es posible observar en la transmisión televisada del evento la satisfacción de quienes se miran en la pantalla de su teléfono al lado del Presidente, así como los esfuerzos de otros para atravesar entre la multitud, acercarse al mandatario ante la mirada azorada del Estado Mayor, darle su teléfono y pedirle ser él quien capte la escena.

Estoy muy lejos de decir que esta es la realidad del país y, para no ir más lejos, apenas estas líneas estén en Internet, mis amigos de las redes sociales la emprenderán contra el Presidente y este reportero en la sección de comentarios sin más argumentos que el guión repetido, de manera cotidiana, de mentada de madre para arriba.

Lo único que trato de decir es que con los precios internacionales del petróleo por los suelos, con la trágica desaparición de los 43 de Ayotzinapa, con la criminalidad desatada, con los escándalos de la impresentable nueva generación priísta y con todas las fallas sexenales a la vista, las imágenes de la inauguración del macro túnel acapulqueño no corresponden a las de un Presidente devaluado, como se intenta presentarlo en redes sociales, discursos, textos periodísticos y charlas de café.

Insisto: Es probable que las escenas de ayer en la boca del túnel carretero más largo del país no sean representativas de la realidad nacional; sólo digo que pese a todo lo que se puede argumentar, con o sin razón, Peña Nieto no ha perdido, en corto, el carisma cuando interactúa con la gente sin intermediarios.

Ayer, en Acapulco, fue como seis años atrás, cuando la multitud le gritaba “¡una limpia!” y él no entendía qué le decían hasta que preguntó y se sonrojó.

Quizás no sea del todo cierto que será una carga para el candidato del PRI, sino lo contrario.

Es probable que ayuden obras como el macro túnel; el segundo piso del mismo, que ayer anunció no obstante la reticencia de Gerardo Ruiz Esparza; el paso express de Tlalpan para conectar la Ciudad de México con la Autopista del Sol, y el de Cuernavaca, así como los hospitales en el Puerto y en Coyuca, la modernización, en marcha, del aeropuerto porteño, la inversión en infraestructura hidráulica que triplicó el abasto de agua potable en Acapulco, y duplicó el de Chilpancingo, la multimillonaria inversión para intentar sacar adelante a las zonas marginadas de Guerrero, etcétera.

Si acaso preguntar: ¿Por qué empatar la inauguración del túnel con el cumpleaños del gobernador Héctor Astudillo? ¿Premio a un buen gobierno?