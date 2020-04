Peña a cambio de virus y crisis

> A ello se agrega la revelación de Santiago Nieto, titular de la UIF, de una indagación contra Luis Miranda, ex Secretario de Desarrollo Social, y gran amigo del ex Presidente

> Ambos casos son suficientes para que los políticos, las redes sociales y los medios de comunicación nos ocupemos en algo más que el coronavirus, la crisis económica que ya hace estragos, y la insuficiencia de insumos médicos

Son axiomas que en política los amigos son de mentiritas mientras los enemigos de a de veras; que más temprano que tarde se presenta la hora crucial de cumplir con las inflamadas declaratorias de lealtad o de caer tan bajo como sea necesario para salvar el pellejo, y que los pactos se hacen para romperse.

En síntesis, la lealtad y la traición tienen su momento, pago y costo.

Si es cierto que allá por marzo de 2018, cuando todo indicaba que nada pararía a Morena ni a Andrés Manuel López Obrador, fue negociado un pacto de impunidad entre el grupo que estaba por hacerse del poder y el gobierno que lo perdía, el coronavirus lo hizo añicos o al menos acabó con la intención de cumplirlo, si esta existió.

En lo personal me resisto a creer en la existencia del tal pacto porque supondría, de uno, la aceptación de culpas, y la promesa de encubrimiento de parte del otro, por lo que el acuerdo los habría convertido en cómplices.

Pero además, estaba cantado que en el momento más necesario para el gobierno del Presidente López Obrador -y la epidemia de Covid-19 con su perversa acompañante, la crisis económica, lo es- irrumpiría la Unidad de Inteligencia Financiera o cualquier otra instancia con su aportación distractora bajo la premisa de que, de la misma manera que, así como ni el Covid-19 puede parar las obras prioritarias de la Cuarta Transformación, tampoco será motivo para cesar la cruzada histórica autoimpuesta de perseguir y extirpar la corrupción, sea quien sea culpable y caiga quien caiga.

Si alguien creyó que sería cumplido a rajatabla el supuesto pacto, cuya existencia nadie reconoce ni reconocerá, pero que supuestamente negociaron a dos bandas y por separado Manuel Velasco y Bernardo Gómez, pecó de ingenuidad y en ello podría llevar la penitencia.

AMLO NO; LA FUNCIÓN PÚBLICA, SÍ

El titular de la UIF, Santiago Nieto, ya dejó entrever que investiga a Luis Miranda, pero cualquiera tiene derecho a sospechar que aun siendo importante el ex subsecretario de Gobernación y ex secretario de Desarrollo Social, el verdadero escándalo estallará si el diputado federal inmiscuye al ex Presidente Enrique Peña Nieto con lo que, llegado el momento, haga, diga, deje de hacer o de decir en su defensa.

Miranda servirá para distraer, quizás mucho más que lo ha sido Rosario Robles, por ejemplo, sobre todo por el momento dramático que vivimos. El verdadero espectáculo estará servido si la UIF lo relaciona con su amigo de toda la vida y jefe en el gobierno del Estado de México y en el gobierno federal anterior.

Usar a Peña Nieto parece ser la verdadera intención. El ex Presidente y no Miranda es el objetivo.

Ahora ya sabemos que el gobierno de López Obrador investiga las cuentas de la familia de Peña Nieto, incluidas las de su ex esposa, Angélica Rivera, en al menos 50 instituciones bancarias, y que para ello, en el momento más oportuno, en plena epidemia de coronavirus y con la crisis financiera abatiéndose sobre el país, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, envió el pasado martes 14 de abril senda carta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuya copia tiene en su poder el periódico El Universal que en ocasiones es señalado por el Presidente como instrumento de sus adversarios.

El mensaje previo lo envió el gobierno vía una filtración a El Universal que en su columna “Bajo Reserva” del jueves publicó supuestas instrucciones de López Obrador de investigar las cuentas de Peña Nieto y su ex esposa, Angélica Rivera.

En la mañanera del viernes, el Presidente lo negó. “No existe ninguna investigación, puede haber denuncias de ciudadanos, pero nosotros no tenemos ninguna investigación, ninguna denuncia”, dijo.

Y añadió lo repetido una y mil veces, que si el pueblo sabio lo decide mediante consulta, se investigará “desde Salinas hasta Peña por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal”.

Lo cierto, es que, conforme a El Universal, la Secretaria Sandoval ordenó por escrito la investigación de las cuentas de la familia Peña y de su ex esposa.

¿Será que la Función Pública se fue por la libre?

Imposible.

MIRANDA, EL PRIMER ESLABÓN

Aceptemos que, por mera coincidencia, acto seguido apareció Santiago Nieto en videoconferencia con diputados del Partido del Trabajo explicando en referencia a Miranda que “el Presidente me ha comentado que debemos tener una política de cero tolerancia a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien que apareciera en una investigación, lo que se tiene que actuar es conforme a Derecho”.

Nada y todo, pero al buen entendedor pocas palabras.

No conocemos las acusaciones contra Miranda, si las hay, tampoco el contenido de las investigaciones, si las hubiera, de tal suerte que ni aun así se puede hablar de que hubiese cometido ilícitos durante su gestión en el sexenio pasado, ni mucho menos presuponer complicidad con el Presidente Peña Nieto, pero con los escasos elementos a disposición, las meras insinuaciones, (acompañadas ahora por el oficio de la SFP a la CNBV) son suficientes para que los políticos, las redes sociales y los medios de comunicación nos ocupemos en algo más que el coronavirus, la crisis económica que ya hace estragos, y la insuficiencia de insumos médicos.

Insisto, todo se reduce a especulaciones basadas en declaraciones y un documento oficial, pero de eso se trata el juego que no inventaron los romanos, pero que lo hicieron célebre: pan y circo y, si empieza a escasear el pan, como parece que ocurrirá, por lo menos circo, mucho circo con tantas pistas como sea necesario.

Por ello la importancia de la inocencia o culpabilidad, pero también de las lealtades y traiciones.

Si hubo pacto o algo que se le asemeje, empieza a romperse con el lenguaje ambiguo que escucharon los diputados del PT, sin embargo, nadie puede declararse sorprendido porque en política es previsible que tales acuerdos son efímeros, dependiendo de las necesidades de los pactantes.

No es el caso de las lealtades personales.

Al margen de que la también ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, sea culpable o inocente de los cargos en su contra, jamás se le ha escuchado una palabra pública en contra de quien fue su jefe y amigo; si, en cambio, en cada oportunidad habla de venganza de quienes fueron sus compañeros en la izquierda cuando militó en el PRD.

Robles ha sido ejemplo de entereza. Se dice que los miles de millones de pesos desviados en Sedesol y Sedatu fueron usados en campañas electorales. Sólo se dice, pero Rosario no ha dicho una palabra y todo indica que no habrá poder humano que la convenza de aceptar su presunta culpabilidad y complicidades, si las tuvo, o si sólo se concretó a cumplir órdenes. Todo mundo le reconoce esta virtud.

De no ser porque hoy es políticamente incorrecto usar esos términos repetiría la explicación de don Pancho Galindo Ochoa del por qué algunas mujeres no suelen usar minifalda.

MALAS NOTICIAS

Lo que está por verse es la reacción de Miranda ante las insinuaciones de Nieto y el oficio de la SFP, también en poder de El Universal, sobre la investigación de sus casas, cuentas bancarias y créditos a partir de 2010, cuando era funcionario del gobierno mexiquense durante el mandato de Peña Nieto. También su esposa Alma Laura Saldaña está en condición de investigada.

Hasta donde es posible saber, el diputado mexiquense era considerado o se consideraba a sí mismo como el mejor amigo de Peña Nieto. Probablemente lo era porque el abuso de esa condición ensució su relación con Miguel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, y lo convirtió en uno de los negociadores más utilizados por el gobierno federal para desactivar movimientos como los intermitentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que siempre sacaban suculenta raja en sus tratos con él.

Pero no importa qué tan amigo fue de Enrique desde la adolescencia hasta el final del sexenio pasado, sino qué tanto lo sigue siendo.

No por supuestas complicidades, sino porque al final de la jornada le pueden presentar la tentación de usar a su viejo amigo como moneda a cambio para aliviar la presión insoportable de la UIF que ya debe sentir.

Malas noticias para el ex Presidente en donde quiera que esté porque, al riesgo de vivir en zonas donde el coronavirus ha cobrado miles de vidas, ahora debe agregar la preocupación de que, si hubo pacto con el gobierno que sucedió al suyo, ya no existe, pero sobre todo por el inicio de la persecución de quien ha sido su mejor amigo (y a él mismo, conforme al oficio de la SFP, aunque lo niegue sus sucesor), para convertirlo en el centro de la atención de la opinión pública, a fin de que dejemos de mirar un poco lo único que a los mexicanos debe preocuparnos ahora, el virus y la consecuente crisis económica.

Por lo demás, el escándalo en torno al ex Presidente en nada aliviará la situación que vivamos los mexicanos durante la pandemia, pero servirá para el clásico festín político y mediático que permitirá cambiar de tema en el encierro forzoso que estamos viviendo y que viviremos por unos meses más si colapsa el sistema público de salud, amén de que, más allá de que la acción jurídica no pase de investigar lavado de dinero y congelar algunas cuentas bancarias para luego descongelarlas, se renovará el discurso oficial en las mañaneras y en cualquier otro foro sobre cómo dejó al país la corrupción propia de los gobiernos neoliberales.