Peligrosos los adversarios golpistas de AMLO, pero más sus colaboradores ineptos

Se puede estar a favor o en contra del gobierno del Presidente López Obrador, por posición ideológica o partidista, porque ha beneficiado o perjudicado o, incluso, porque cae bien o mal, pero en los momentos que vive el país a causa de la pandemia del coronavirus y de la guerra de los precios del petróleo, sus adversarios no pueden jugar con la información, pero, más grave aún, tampoco sus colaboradores.

No se puede entender, a menos que aceptemos la existencia de conspiraciones golpistas en contra de López Obrador, que alguien se tomase la molestia de falsificar un supuesto acuerdo de los secretarios de Salud y de la Función Pública anunciando que el gobierno federal suspendería funciones esenciales a partir del próximo lunes y que reanudaría sino hasta el 19 de abril.

La falsa información se mantuvo en los portales de los medios de comunicación por varias horas (Impacto publicó el facsímil del supuesto acuerdo y lo mantuvo en su portal en internet), hasta que Irma Eréndira Sandoval, de la Función Pública desmintió que la dependencia que encabeza hubiese “ordenado la suspensión de labores de la administración pública federal”.

Impacto se dio a la tarea de buscar a una de las fuentes más confiables del gobierno federal y comprobó que, en efecto, no habrá suspensión de labores y que el supuesto acuerdo que Alcocer y Sandoval podría haber sido una falsificación.

Hoy sabemos que no lo fue, sino que, según el zar de la lucha contra el coronavirus, Hugo López Gatell, se trató de algo mucho más grave: un “borrador muy preliminar”, pero oficial, que se filtró sin autorización.

En la coferencia de este sábado por la tarde insitió en que “No debe tomarse como un documento autorizado; no es una disposición de aplicación inmediata”.

Insisto, ¿a qué intereses puede beneficiar la desinformación en tiempos de emergencia como los que vivimos?

La realidad es que el gobierno ofrece la impresión de no actuar coordinadamente y que ocurren muchas cosas a espaldas del Presidente.

Recordemos algunos episodios.

De la oficina de López Obrador salió una copia de la carta que envió al Rey Felipe de España exigiendo disculpas por la conquista de Hernán Cortés.

El escándalo fue mayúsculo y el Presidente tuvo que reconocer que el documento salió de su oficina sin su conocimiento.

Igual, por error de una secretaria o de un programa de cómputo, en la iniciativa de la “bien llamada” Reforma Educativa, para suplir la “mal llamada”, la de Enrique Peña Nieto, fue eliminada la autonomía universitaria. Al día siguiente el Presidente tuvo que firmar un adendum que nunca llegó al Congreso.

Por fortuna, el error del gobierno federal lo resolvió el Legislativo, pero quedó la sospecha de que hubo interés en acabar con la autonomía universitaria.

Al inicio de marzo, el subsecretario de Bienestar, Javier May, renunció porque la secretaria María Luisa Albores, lo despojo de sus funciones mediante la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Según confesó el Presidente no estaba enterado de la publicación del Decreto, facultad suya, por cierto, y ordenó que Albores restituyera en su puesto a May y le regresara sus funciones.

En el caso de la supuesta suspensión de labores no esenciales del gobierno federal a partir del lunes, el Acuerdo lucía el nombre del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien jamás abrió la boca para decir que se trata, como explicó López Gatell, de un documento “muy preliminar”.

La pregunta se impone: ¿por qué el autismo permanente del secretario de Salud?

Su ausencia es tal que en la emergencia del coronavirus sólo ha abierto la boca obligado por el Presidente para narrar su curriculum a los reporteros que cubren la mañanera.

Alcocer bien pudo el viernes por la noche parar la especulación diciendo lo que hasta 24 horas después explicó su subordinado, el subsecretario López Gatell, pero es probable que ni siquiera se enterara.

Todo esto nos permite suponer que si el Presidente es víctima de una conspiración no se puede adjudicar necesariamente a sus adversarios, sean neoliberales, corruptos o conservadores, sino a colaboradores suyos que pretenden obligarlo a tomar decisiones de las que no está convencido o, tan grave como esto, de crasa ineptitud y, si se me permite, hasta traidores.