Pecado de izquierda: AMLO militariza frontera sur con 6 mil Guardias; cede a Trump

¿Se va a cancelar el mitin del sábado en Tijuana..? Seguramente el Potus Donald Trump es el hombre más feliz, ya que a pesar de la presunta aguerrida defensa de los migrantes, el canciller aceptó que propuso el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional para militarizar la frontera sur; ¡pecado de izquierda..!

Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que la propuesta es un gran avance en las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos y, de inmediato, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la emprendió contra los flujos migratorios de Guatemala, El salvador y Honduras.

La delegación mexicana espera que con esta cereza se cocine el pastel y Trump quite la amenaza arancelaria que, a todas luces, es ilegal en el tratado, pero eso es lo que menos le preocupa al republicano.

¿Qué dirá Andrés Manuel López Obrador en el mitin del sábado en Tijuana..? ¿Tiene razón de ser la concentración..? Veremos las maromas presidenciales para explicar el despliegue militar en la frontera sur como una medida “humanitaria” o “preventiva” para ayudar a nuestros hermanos centroamericanos.

A ver qué hacen Mario Delgado Carrillo y sus más de 300 paleros de San Lázaro que se trasladarán a Tijuana porque el turismo parlamentario ya está prohibido por la Cuarta Transformación. De igual forma, el senador Ricardo Monreal Ávila tendrá que buscar algún pretexto para evitar hacer el ridículo con los senadores de Morena y aliados.

Donde se está desinflando el globo es entre los gobernadores de oposición, con excepción del campechano Alejandro Moreno Cárdenas “AMLITO”, para beneplácito del jefe, y Omar Fayad, que parece más moreno que tricolor.

VIOLENCIA REBASA A SHEINBAUM: SECUESTRO EN U. DEL PEDREGAL; ALAZRAKI DENUNCIA ASESINATO Y PIDE RENUNCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO

Triste y dolorosa la ceremonia de graduación en la Universidad del Pedregal la tarde del pasado lunes. Lo que debería ser motivo de alegría y orgullo académico se convirtió en duelo e impotencia por el secuestro del joven Norberto Ronquillo Hernández al salir, el martes, de su último día de clases de Mercadotecnia Internacional.

Norberto llamó a su novia emocionado por su último día en la licenciatura y nunca llegó. Los plagiarios se comunicaron con la familia para pedir rescate, fue convenido y se pagó; a partir de ahí nunca volvieron a contestar el teléfono celular.

“Tenemos el corazón partido en la Universidad del Pedregal; se teme lo peor por la falta de comunicación; es terrible para la comunidad universitaria y para la familia Ronquillo Hernández”, dijo el rector Armando Martínez Gómez a esta casa editorial.

Se muere la esperanza en la Ciudad de México, que en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo aumentó la delincuencia en los rubros más violentos, arriba del 50%. La incompetencia del titular de la SSP, Jesús Orta Martínez, está más que probada.

Los hechos se acumulan a una ola de violencia con una denuncia más del publicista Carlos Alazraki, que narra en un video el asesinato, en un camión urbano, de su publicista, Eli Gutiérrez, de 35 años, en un asalto a mano armada. Dice Alazraki: “Esta carta se la dedico a Claudia Sheinbaum, donde pido su renuncia por inepta”.

‘QUIÉN ES QUIÉN EN LA CORRUPCIÓN’: INAUGURA LÓPEZ OBRADOR TRIBUNAL MORAL EN LA CONFERENCIA MAÑANERA

No es por mortificar a los que les caen mal a la Cuarta Transformación, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró, en la mañanera de este jueves, un Tribunal Moral en Palacio Nacional que se llama “Quién es quién en la corrupción”.

Por supuesto, la idea vino de un “periodista” bien siempre bien ubicado en primera fila -no es el de moñito- que la hace muy bien de patiño. El “periodista” aprovechó la información publicada en El Universal contra el ministro Eduardo Medina Mora para elaborar toda una solicitud de limpia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Esa petición fue reforzada por otro periodista en esa línea, ¿y alineado?, que aprovechó para reforzar los dimes y diretes contra el ex embajador de México en el Reino Unido y ex procurador con Felipe Calderón Hinojosa.

Y como todo Tribunal Moral, las pruebas son lo de menos; cualquiera acusado de bruja podrá demostrar que no es una vez que su cadáver sea echado al pozo de agua, y si flota es inocente; si se hunde es culpable.

La propuesta provocó interrupciones y gritos en la mañanera para cuestionar lo peligroso del asunto. Más de un reportero enfrentó al “periodista” de la propuesta y lo acusó de tener intereses bien definidos; otros le gritaron palero, y así las cosas se calentaron.

Otro periodista señaló al presidente que él mismo se ha quejado de ser víctima de calumnias y se refirió a una frase muy utilizada por López Obrador: “Calumnia que lo que no mancha, tizna”. El presidente respondió: “pues sí, pero ni modo que no hablemos de eso”.

