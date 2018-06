Paulo Díez puede ir a la cárcel por delito bursátil

Tribunal Colegiado ratifica la negativa de un amparo solicitado por el candidato a diputado federal plurinominal del PAN con el fin de que no pudiera ser procesado por el ilícito que se le imputa

Dos derrotas judiciales al hilo tienen a Paulo Díez en la antesala de convertirse en indiciado de la Procuraduría General de la República (PGR) como presunto responsable de un delito bursátil consistente en difundir información falsa que generó pérdidas a accionistas e inversores de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Lo anterior, luego de que un Tribunal Colegiado ratificó la negativa de un amparo solicitado por el candidato a diputado federal plurinominal del PAN con el fin de que no pudiera ser procesado por el delito que se le imputa luego de mantener, durante más de dos años, una campaña sistemática de acusaciones contra la empresa OHL, que cotiza en la Bolsa mexicana.

A petición de la compañía española, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un dictamen sobre los señalamientos que Díez Gargari ha lanzado en su contra y determinó que tales acusaciones, todas desestimadas por las autoridades, constituyen el delito tipificado en el artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores.

La citada normativa establece que serán sancionadas con prisión de uno a cinco años las personas que Difundan por sí, o a través de un tercero, información falsa sobre valores o, bien, respecto de la situación financiera, administrativa, económica o jurídica de una emisora a través de prospectos de colocación, suplementos, folletos, reportes, revelación de eventos relevantes y demás documentos informativos y, en general, de cualquier medio masivo de comunicación.

Como se recordará, el abogado de la empresa “Tecnología Aplicada Infraiber” mantuvo una campaña mediática en contra de la empresa española OHL, a la que acusaron de que en las concesiones obtenidas por parte de autoridades federales y estatales “no invirtió recursos propios”; que la concesionaria “ya recuperó la inversión y la rentabilidad a que tiene derecho” en algunas de dichas concesiones y que el Circuito Exterior Mexiquense se habría construido “con recursos federales”.

Las acusaciones que de manera sistemática lanzó Díez Gargari en representación del propietario de “Infraiber”, Pedro Topete Vargas, a través de los medios generaron una afectación económica a OHL y a los tenedores de sus acciones en la BMV, por lo que la empresa presentó una demanda el 9 de febrero de 2017 y se pidió el dictamen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mismo que estableció que en las conductas y posturas de aquellos personajes se reunían los elementos previstos en el delito tipificado en la ley.

El dictamen de la CNBV fue enviado a la Procuraduría Fiscal, que presentó la demanda penal correspondiente ante la PGR, por lo que se abrió un expediente en contra de los dos señalados como responsables de difundir información falsa que causó pérdidas a accionistas y distorsiones en el mercado de valores.

Frente a la posibilidad de que pudiera ser procesado, Paulo Díez solicitó un amparo que le fue rechazado, en primera instancia, a principios de marzo. Y, esta semana, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó, en definitiva, la solicitud del candidato plurinominal a diputado federal por la coalición “Por México al Frente”, por lo que éste seguirá enfrentando una investigación penal por difundir información falsa al mercado a través de medios de comunicación.

En el actual proceso electoral, los partidos han abanderado a personajes con procesos judiciales abiertos, como son el caso de Nestora Salgado, Napoleón Gómez Urrutia y, ahora, Paulo Díez.

Este abogado es el artífice de una campaña mediática nunca antes vista en el país que tuvo como objetivo difundir, de manera reiterada y sistemática, información que terminó por afectar la imagen pública de la empresa. Además de esta denuncia, Díez Gargari ha sido denunciado por extorsión y por daño moral, pues sus señalamientos fueron desestimados, una y otra vez, por las autoridades.

En el origen, el abogado de “Infraiber” inició la campaña de descrédito debido a que la empresa propiedad de Pedro Topete responsabilizó a OHL de la pérdida de un contrato millonario, valuado en 4 mil millones de pesos, en el Estado de México. Dicho contrato le fue asignado directamente, sin previa licitación, tres meses después de haber constituido “Infraiber” y consistía en contabilizar el número de vehículos que circulan por las autopistas concesionadas a empresas privadas en el Estado de México.

El gobierno mexiquense que encabezó Eruviel Ávila determinó cancelar el contrato luego de que descubriera que en los dos años que tenía de vigencia, “Infraiber” no instrumentó ningún equipo de medición y que se le pagaban tarifas superiores hasta en 200 por ciento a los precios de mercado por ese contrato.

Paulo Díez, hoy candidato del PAN a diputado federal plurinominal, y Pedro Topete responsabilizaron a OHL de la pérdida del jugoso negocio y existe una demanda penal en donde ejecutivos de la compañía ibérica afirman que los dos enviaron emisarios a Madrid, España, a decir que si les daban 400 millones de dólares suspenderían los ataques mediáticos. Como eso no ocurrió, la campaña se mantuvo hasta que prácticamente no ha habido señalamiento contra Obrascón Huarte Lain proveniente de “Infraiber”, que no ha sido revisado por las autoridades. En todos los casos ha quedado en evidencia que los ataques se han hecho sin sustento, más por venganza que con pruebas.