Parejo piso de derechos en la CDMX

Primera parte

No ha sido poca cosa la lluvia de tempestades que ha sufrido la capital de la República y otras entidades federativas. El país solidario como son los mexicanos, lucha en estos momentos todavía contra un verdadero desastre natural, en los peores momentos de su economía que afecta su modo de vida. Lo cierto es que San Juan Bautista o alguien de por allá arriba o de por aquí abajo, le han cargado la mano a los citadinos y a las ciudades aledañas, sin decir siquiera, agua va porque han sido insuficientes los afluentes del drenaje profundo y los bombeos al río Tula, para el desalojo de las negras lagunas en las calles y en las viviendas populares o residenciales, por el razonable piso parejo, para las víctimas pobres o ricas en peligro de muerte, en sus propias casas como resultado de estas lluvias atípicas por este meteoro, que ha ocasionado daños severos en la infraestructura de los servicios urbanos de la ciudad, por las pérdidas millonarias en las propiedades de los afectados.

Para fortuna de todos, no han dejado de operar los trabajadores de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, relevándose entre ambas entidades la tarea de alejar del territorio urbano, el exceso del agua hasta el Estado de Hidalgo, donde no ha causado ningún el desastre sino beneficio, que no se vive en una gran parte del Valle de México. Gracias, Muchas Gracias a los bomberos, al personal de las Secretarías de Obras, de Desarrollo Urbano Desarrollo Social y de la Delegaciones de la CDMX. Mención aparte merece el personal de la Secretaría de Seguridad, que no ha tenido descanso en el rescate, heroico algunas veces, de los afectados que ven peligrar su vida. Como siempre Miguel Ángel Mancera al teléfono, en el aire o pie a tierra, inspeccionando los daños y las reparaciones.

Recordamos a propósito de este desastre pluvial, las palabras que nos dijo recientemente José Ramón Amieva Gálvez Secretario de Desarrollo Social de la CDMX, en relación a los programas sociales que esa dependencia hace funcionar para todos y que además están presentes de cualquier necesidad y en cualquier momento que se requieran, nos expresó y precisó: “Nosotros –abundó el Secretario Amieva Gálvez- hablamos de programas sociales resilientes, porque no importa qué suceda; los Programas Sociales tienen que estar siempre presentes para generar ese piso parejo de derechos a quienes lo necesitan, para quienes lo requieran”.

En el tema Amieva Gálvez tuvo voz de previsor, porque por ejemplo, lo que se vive en muchos hogares hoy en día con las lluvias, requiere de esa innovación en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, para estar atentos a las necesidades que requieran las víctimas. La resilencia se trata de que tenemos que levantarnos y darles la mano a quienes la necesitas hoy más que nunca.

Por ello más que oportuna en la Asamblea Legislativa de la CDMX, la propuesta leída en tribuna por el diputado Víctor Hugo Romo, de crear una Ley de Resiliencia en la Ciudad de México. En esta iniciativa según el legislador se establecen las bases para enfrentar los retos a causa de los desastres naturales y económicos.

Sobre este particular el diputado Romo Guerra recalcó “lo oportuno de generar políticas públicas en materia de amenazas al medio ambiente, sociales y económicas con una visión a largo plazo”. Agregó que esta iniciativa es de orden público e interés social y tiene por objeto considerar en las normas legales el término “resiliencia” en la metrópoli a fin de elevar las capacidades de las personas para enfrentar la crisis. Continuará.

