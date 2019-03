¡Para Ripley..! Rocío Nahle pide a Forbes constructoras NO corruptas para refinería de Dos Bocas

Alguien debió entregarle al Presidente el currículum de Forbes para la secretaria de Energía, porque Rocío Nahle García pidió, encarecidamente, al medio de comunicación la lista de empresas constructoras de refinerías que no tengan ningún señalamiento de corrupción.

La revista publicó en su portal un reportaje sobre las constructoras invitadas por Pemex para construir la nueva refinería de Dos Bocas: WorleyParsons-Jacobs, Bechtel, Techint, Technip y KBR, todas acusadas de corrupción; algunas pagaron 338 millones de dólares por haber sobornado en proyectos de Nigeria.

Dijo Nahle en entrevista: “Agradecería mucho si Forbes tuviera un radar de las empresas que construyen refinerías en el mundo y que no tuvieran ningún un señalamiento. Vaya, nos serviría muchísimo”. ¡Ups! ¡Ahora resulta que hay que hacerles la chamba..!

El problema es que de nuevo se emboletó López Obrador en la conferencia mañanera al decir que esos corporativos “son de los mejores del mundo”, a pregunta expresa sobre la investigación, ya que el presidente y la secretaria pusieron la condicionante de que no participaría empresa alguna que estuviera acusada de sobornar a funcionarios.

Por ejemplo, en junio de 2010, la firma francesa Technip acordó pagar 338 millones de dólares para resolver las acusaciones, en Estados Unidos, por sobornos a funcionarios del gobierno de Nigeria, con el fin de obtener contratos de construcción de instalaciones de gas natural licuado.

El caso involucró a otra de las empresas invitadas, la estadounidense KBR (invitada a Dos Bocas), y a otras dos compañías, más en un joint venture para construir las instalaciones en Bonny Island, Nigeria, valuadas en 6,000 mdd. El consorcio pagó 132 millones de dólares a una corporación controlada por Tesler y más de 50 mdd a la empresa comercial japonesa durante el plan del soborno.

CAE MÉXICO EN RANKING DE TURISMO; NOS REBASA TURQUÍA; PODEMOS CAER MÁS: TORRUCO

Ya pegaron los efectos colaterales por haber cancelado el nuevo aeropuerto en Texcoco; Turquía se le montó a México, en el sexto lugar, en el ranking de turismo, ya que, entre otras cosas, concretó un proyecto de mega aeropuerto, así como el que echó abajo ya saben quién por recomendación del titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que nuestro país descendió del sexto al séptimo lugar en el ranking de los países con más visitantes internacionales a nivel mundial. Y sin infraestructura aeroportuaria, ni cuándo alcanzarlo.

Peor aún, el consuegro de Carlos Slim Helú -a quien, por cierto, hoy defendió el Presidente Andrés Manuel López Obrador porque fue marginado del proyecto del Segundo Piso de Naucalpan por la constructora OHL, favorita del Grupo Atlacomulco- dijo que falta lo peor.

¿Y qué es lo peor..?, que México podría caer dos lugares más en el ranking cuando se sepan las cifras definitivas de Reino Unido y Alemania. Turquía tuvo un crecimiento en el 2018 de doble dígito en la recepción de turistas internacionales.

No se pierda las maromas en la mañanera; seguramente se dará a conocer algún milagro de Santa Lucía Voladora para subirnos en el ranking de turismo y algunos nombres impolutos de constructoras para la refinería de Dos Bocas.

DESDE EL PEDESTAL DE PALACIO NACIONAL, EL PRESIDENTE PRESIONA A LOS MEDIOS

Desde su posición intimidante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en presionar a los medios de comunicación. En la conferencia de este martes denunció que los directivos de los corporativos redactan largas columnas que lo cuestionan “columnas editoriales sin firma”, dijo.

De nuevo los acusó de ser medios conservadores y que van a perjudicar a sus medios porque la gente está consciente. Habló de la política editorial de los periódicos. Al final señaló: “Pero no hay ningún problema; somos respetuosos de la libertad de expresión”. Mmm…

