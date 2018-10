Para Ripley: Osorio pide a PGR hacer su trabajo en caso Iguala

Aunque usted no lo crea… lo que pudo hacer como secretario de Gobernación ahora lo exige como senador… Como quien dice, no hizo su chamba

Increíble, pero cierto: El senador Miguel Ángel Osorio Chong pide a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer su trabajo en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Y no sólo eso: También le solicita a los jueces pensar más en las víctimas de Iguala que en los delincuentes.

Esto, en relación a que lamenta que estén dejando libres a los involucrados en el caso Ayotzinapa.

Por si lo anterior no bastara, también afirma, de forma tajante, que deben hacer mejor su trabajo.

“Me refiero a la PGR, particularmente, que acredite mejor las cosas. Y a los jueces hacer un llamado porque ellos luego dicen que no se acreditan con las debidas circunstancias las cosas y por ello es que dictan su libertad. Piensen más en las víctimas, en el dolor de las personas, y ya no sólo me refiero a los 43“, afirmó en conferencia de prensa.

Y ya encarrerado, Osorio Chong añade: “Si hay que sancionar a algún servidor que se excedió en el uso de sus facultades hay que hacerlo, pero protejamos también a las víctimas, que son los padres de los jóvenes para que alguien que tiene información relevante, porque así se destacó en los expedientes, no pueda salir libre. Es a lo que yo me refiero, simplemente, a cuidar a las víctimas y a darle más espacio a quienes han sufrido años de dolor y de no tener suficientes conclusiones que les permitan acreditar que lo que les han dicho es la verdad”, subrayó.

Lo increíble es que Osorio Chong fue titular de la superpoderosa Secretaría de Gobernación; tenía el poder total de la Seguridad Pública federal y pudo hacer lo que ahora como senador está pidiendo.

La pregunta que surge es ¿por qué ahora, desde la Cámara Alta, exige a autoridades brindar protección a las víctimas y a sus familiares?

Repetimos: Pide lo que él pudo hacer, pero por lo visto, con sus declaraciones, demuestra que lo que era su chamba no la hizo.

Como quien dice, es la tarea pendiente del ex secretario de Gobernación… que ahora quiere cumplirla desde el Senado… Ver para creer.