Para nacionalismo, el de Meade

Nada me une a José Antonio Meade, si acaso algunos muy escasos amigos que rondan con escasa fortuna a su alrededor (en realidad, en sus cuarteles de guerra lo que me sobran son malquerientes), y el reclamo previo a su destape, amistoso, conforme a su estilo muy personal, de una columna que él supuso tuvo su origen en supuestos comentarios a mi persona de Manlio Fabio Beltrones.

No obstante, debo destacar su reacción de ayer ante uno más de los exabruptos de Donald Trump, éste último, sin duda, ominoso.

Sería mezquino no reconocer que Meade fue el único aspirante presidencial que reaccionó con agallas ante el mandatario norteamericano que no encuentra cómo conciliar a sus votantes con lo fallido de su gestión.

Hace mucho, quizá desde que don Emilio Sánchez Piedras reclamó en la Cámara de Diputados el boicot de Estados Unidos a Cuba (que me corrija Mariano González Zarur) que no leíamos una reacción tan vigorosa de un mexicano ante un mandatario norteamericano.

Meade, que no parece quebrar un plato, ha sido el único de los candidatos presidenciales en reaccionar como se espera que lo haga un mexicano, con el “masiosare” marcado a fuego en la frente, ante la más reciente agresión del mandatario norteamericano, que no la última, en el sentido de asentar sus tropas ante la frontera mexicana para parar el flujo de inmigrantes:

“Como Presidente haré valer con argumentos y firmeza la dignidad y soberanía de México. Que no se equivoque Trump: mandar su ejército a la frontera sería un agravio inadmisible para este país”.

Hasta hoy no tenía candidato, pero si se tratara de definirse desde hoy, estas palabras me acompañarían a la secrecía de la casilla electoral: “que no se equivoque Trump: mandar su ejército a la frontera sería un agravio para este país”.

Así es.

No faltará quien me diga que sólo se trata de una reacción pensada precisamente para endulzar los oídos de quienes hemos leído un poco la historia de México y no podemos olvidar el agravio del ondear de la bandera norteamericana en Palacio Nacional en el siglo XIX, pero más allá de estas consideraciones, lo que importa es la soberanía nacional, aún en estos tiempos globales.

Hay que reconocer que Trump no ha atentado en contra de la soberanía mexicana y que sería un error mayúsculo intentarlo a estas alturas del siglo XXI, pero de alguna manera teníamos que reaccionar ante su amenaza de desplegar el ejército norteamericano frente a la frontera de ambos países.

La reacción de Meade es la que más llena a quien estudió historia de México con la maestra Cholita y sigue creyendo en los niños héroes de Chapultepec, a pesar de Flores Cano y Héctor Aguilar Camín, detesta a Antonio López de Santa Anna y cree la emotiva acción contada por Manuel Aguilera de que el grito de independencia no nació ni con Miguel Hidalgo ni por el cumpleaños de Porfirio Díaz, sino porque un maestro de escuela primaria y sus niños sin temor gritaron “¡Viva México!” frente a los invasores norteamericanos de 1847.

Eso, sólo eso, bastaría por convencer a cualquiera de que Meade es el único de los aspirantes presidenciales que podría conducir al país en los días tan aciagos que nos esperan, como las horas oscuras de Churchill.

No ha llegado la hora de votar, pero ante el silencio del resto de pretendientes a suceder a Enrique Peña Nieto, la posición de Meade ante Trump es la que más acerca a las gestas difíciles de la historia de México.

No basta con querer vivir en Palacio Nacional como Benito Juárez, sino ser como él.