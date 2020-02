Para equipo, el de Claudia

Vaya equipo que Claudia Sheinbaum ha conformado con Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

Todo indicaba que, después de la liberación de 27 de los 32 detenidos en Tepito, los jueces de control del Poder Judicial de la Federación asestaban un nuevo golpe, quizás letal, a Claudia Sheinbaum, pero la fiscal de la Ciudad de México y el jefe de la policía capitalina se impusieron a quienes abrieron las puertas del penal del Altiplano al jefe de la temida y hasta hace unos meses, impune, Unión Tepito.

Como suele ocurrir desde que se implantó el nuevo sistema penal acusatorio, los criminales ingresan a prisión por una puerta y salen por otra gracias a puestas a disposición deficitarias o al dinero que circula por todos los corrillos judiciales o por el temor que jueces, fiscales y policías tienen a las huestes de La Unión Tepito.

Por la razón que se quiera, pero equivalió a una bofetada a la jefa de Gobierno, a la procuradora Godoy, al jefe policíaco García Harfuch, y al secretario de Marina, Vidal Soberón, que Óscar Andrés Flores Ramírez, conocido como “El Lunares”, recuperara la libertad 8 días después de ser aprendido, porque la jueza Beatriz Moguel encontró contradicciones entre las imágenes tomadas con un teléfono celular de un vecino en donde se escondía el jefe de la mafia de Tepito y el informe Policial Homologado sobre la detención de uno de sus cómplices.

Pero la fiscal Godoy tenía un as bajo la manga: la orden de aprehensión contra “El Lunares”, emitida desde el 30 de noviembre, por el secuestro de un comerciante. No lo dejó gozar un minuto de libertad.

Armada con la orden de aprehensión, una mujer policía de la Fiscal capitalina lo esperó a su salida del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

“El Lunares” no lo podía creer y así lo delataba su rostro. Sobraba razón para su incredulidad, en 8 días pasó del Altiplano al Reclusorio Norte. Para su mala suerte, ahí no está adscrito Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que el 25 de octubre octubre liberó a sus secuaces.

Ahora, sólo que encuentre otro juez de control como Delgadillo Padierna, el que liberó a 27 de aquellos 32, o a una jueza como Moguel, que encuentre extraño que tan repentinamente apareciera la orden aprehensión por secuestro, se pasará un buen rato tras las rejas.

Mientras tanto, otro ocupará su lugar en Tepito o, si se lo permiten, desde su celda seguirá manejando a la Unión, pero sabe que García Harfuch seguirá en pie de guerra intentando liberar a la Ciudad de México de una de las bandas criminales más peligrosas.

Ahora sólo resta someter a cursos intensivos a los policías para que no cometan errores en las puestas a disposición como las que sirvieron a jueces como Delgadillo Padierna y Moguel para justificar la bondad con que tratan a los criminales más peligrosos de la capital de la República.

De lo que no hay duda es que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que no se cansa de pedir al Poder Judicial de la Federación que los jueces tomen en consideración las circunstancias y las condiciones de las aprehensiones de los delincuentes y no basen sus resoluciones a partir de sólo un detalle, sabe que cuenta ahora si con un equipo capaz y dispuesto a garantizar a los capitalinos la seguridad que demandan.