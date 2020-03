¿Para el gobierno o no sus labores no indispensables?

Vemos moros con tranchetes, suponemos conspiraciones contra el gobierno del Presidente López Obrador o simplemente se trata de que alguien debe poner orden en el gobierno federal.

El viernes, por más de cuatro horas los lectores de los portales electrónicos de los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales creyeron a pie juntillas que, para enfrentar a la pandemia del coronavirus, “Se suspenden las labores en la Administración Pública Federal de las áreas que no resulten indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia que vive el País, durante el periodo que comprende los días 23 de marzo al 19 de abril de 2020″.

Esto con base en un Acuerdo emitido por los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que dejaba a los titulares de las dependencias identificar “las áreas que continuarán prestando los servicios que cotidianamente tienen a su cargo y que sean indispensables para afrontar la situación de emergencia, a fin de garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios y provisión de bienes indispensables para la población”.

El documento precisaba que “Para la prestación de dichos servicios, no deberá considerarse a las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

I. Enfermedades crónicas no trasmisibles como: diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones;

II. Mayores de 60 años de edad, y

III. Mujeres embarazadas.

Artículo Tercero.- Las autoridades federales deberán garantizar la operación continua del transporte y, por lo tanto, seguirán funcionando los puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas”.

Y exhortaba a las autoridades estatales y municipales a sumarse “a las medidas a que se refiere el presente Acuerdo”.

Varias horas después, cuando se daba por un hecho la suspensión de labores no indispensabldes del gobierno federal del 23 de marzo hasta el 19 de abril, la Función Pública emitió un comunicdo que a la letra dice:

“La Secretaría de la Función Pública desmiente categóricamente el documento que ha circulado en redes sociales y que refiere una supuesta suspensión de labores en el Gobierno de México para afrontar la emergencia.

“El Gobierno de México seguirá trabajando y garantizando todos los servicios a la ciudadanía y la Secretaría de la Función Pública seguirá actuando, en el marco del Comité Nacional de Seguridad y Salud, el Consejo de Salubridad General, así como del Comité Nacional de Emergencias, en el establecimiento de las medidas pertinentes para hacer frente a cada etapa de la epidemia del coronavirus COVID-19 y al mismo tiempo garanticen la continuidad de operaciones de la Administración Pública Federal.

“Hasta ahora, los únicos documentos oficiales emitidos hoy por la Secretaría de la Función Pública son el Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19 y el Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos a que hace referencia la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación del coronavirus COVID-19”.

En la misma fecha, el Diario Oficial de la Federación publicó el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA

PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19”

Este es su contenido:

“PRIMERO. En los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo, así como 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de abril de 2020, se suspenden los plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública en los asuntos de su competencia, los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de la suspensión.

“SEGUNDO. Como consecuencia de la suspensión decretada, no se celebrarán audiencias, ni se practicarán notificaciones y requerimientos.

“En el caso de notificaciones y requerimientos, se exceptúan de la medida de suspensión, a consideración del titular de la unidad administrativa competente de esta Secretaría, los asuntos que por su urgencia y relevancia así lo ameriten.

“Las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones realizadas ante las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, en su caso, se entenderán realizadas hasta el primer día hábil siguiente.

“TERCERO. Quedan exceptuados de la medida de suspensión los casos de los procedimientos de investigación por faltas administrativas que se inicien de oficio, derivado de denuncias o auditorías, para lo cual se deberá privilegiar su presentación por los medios electrónicos disponibles. Así como los casos de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos”.

A partir de esta documentación oficial es viable preguntarse si el Acuerdo firmado supuestamente por Alcocer y Sandoval es falso o no, y en todo caso por qué el secretario de Salud no salió a defender la legalidad del documento que se le atribuye o a combatir su ilegalidad, si este fuera el caso, porque no se debe olvidar que la Secretaría de la Función Pública habla categoricamente de su falsedad.

Después de esta maraña de lenguaje burocrático, esperamos que alguien nos diga, si el gobierno para o no a partir del lunes sus labores no “indispensables”.