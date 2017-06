PAN y PRD, demasiado temprano para sucumbir

La contienda del 2018 todavía no inicia en forma oficial, pero parte de la Izquierda y la Derecha ya se ven rebasadas. Sienten pasos; solos no la harán; por ello buscan hermanar sus irreconciliables programas. Panismo y perredismo fueron antagonismos extremos, por ejemplo, en la confección de reformas estructurales

La idea la vinieron cocinando apenas pasó el 2012.

Hacia atrás, el PAN no habría hecho alianza ni con todos los santos. Después de dos gobiernos, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, se sentía el nuevo PRI, listo y apto para gobernar si no por 70 años, como el tricolor, cuando menos varios sexenios y no dos, como fue su suerte.

El PRD andaba por las mismas. Hasta la renuncia al partido (y la ausencia física) de varias de sus figuras políticas (Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Manuel Camacho Solís) escupía a la Derecha y no contemplaba una desaparición paulatina.

En tan solo unos años -van 5 del sexenio de Enrique Peña Nieto- ya se sienten sofocados. Por “angas” o “mangas” el desgaste los ha mermado.

La parte de la izquierda aglomerada todavía en el PRD es un desastre. Los encontronazos van al día (el más reciente entre Dolores Padierna y Alejandra Barrales). ¿Cómo pueden, cómo podrían, representar así a la sociedad? Los gobiernos estatales en sus manos no son obra de la actual dirigencia (ni siquiera de la del experimento con Agustín Basave), ni de la actual plataforma política, fueron logros de antes de su pulverización. Pasadas éstas, el PRD no vuelve a ganar una gubernatura, en su lugar lo haría Morena hasta la supervivencia de Andrés Manuel López Obrador, después también quién sabe. La historia del desmoronamiento del PRD, hoy tras los brazos de la Derecha, es larga.

Pero el PAN no canta mal las rancheras. Su situación es diferente, pero no menos apremiante. En el PAN se ve más la soberbia al estilo lopezobradorista.

Los panistas no se han dividido en partidos ni en “tribus” (gracias a Dios), pero su desbarajuste interior es a causa de egos y desplantes de inexperiencia política; postular, por ejemplo, a una candidata perdedora (por garrotiza) a la Presidencia de la República (Josefina Vázquez Mota) a la gubernatura del Estado de México. ¿En verdad le daban alguna oportunidad? El ego es sentirse insuperable, pero hasta esto debe tener un sustento de criterio.

Al PAN puede ocurrirle lo mismo con Margarita Zavala. La esposa del ex presidente Felipe Calderón no tiene el más mínimo perfil político, no tiene imagen, ni atractivo popular; no tiene lo más necesario para acceder al poder, contundencia en el discurso.

Hay personajes dignos en su papel de activistas sociales y hasta ahí, como María Elena Morera, Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace (lo comprobó cuando fue postulada precisamente por el PAN para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal), Javier Sicilia. Margarita no destacado ni en ese aspecto, digamos si algún reconocimiento social la empujara hacia la gente.

Hasta ahora el más avanzado y avezado es Ricardo Anaya, pero como los perredistas, por si las dudas, también pide agua.

Hoy, PAN y PRD, mañosamente, llaman a su pretendida alianza para el 2018 “gobierno de coalición”. Prostituyen ya una figura limpia, factible tras un proceso electoral con el triunfo “apretado” de un partido, con la posibilidad de aliarse con su o sus seguidores.

Esa es la tirada de Anaya y Barrales, con grandes posibilidades de no ganar mucho en el 2018.

Sin embargo, la propuesta de un Frente Amplio Opositor se convierte cada vez más en un mazacote.

Hacia adentro de ambos partidos existe oposición al FAO, muchos por la lógica explicación del agua y el aceite, otros por sentirse excluidos.

La encrucijada del PAN y el PRD fue trazada por Andrés Manuel López Obrador y han caído redonditos. Ahora les llama “alcahuetes”.

Andrés Manuel quien ha creado no un partido, sino una secta o grupo “ayatólico” en donde no existe un grupo de consenso (CEN) para dirimir los oficios de la agrupación. Es él o él.

Y el jueguito le sale. Ya tiene entre sus manos al PAN y al PRD. ¿Quién cederá? Por la carita de López Obrador en las boletas del 2018, ¿se olvidarán de sus sueños Miguel Mancera, Silvano Aureoles, Graco Ramírez, Juan Zepeda, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle?

Es decir, la mitad de la “mafia del poder”, porque la otra mitad, el PRI, sí está dispuesto a vender cara su derrota y, para ser ciertos, la división o descontento hacia adentro del tricolor no se ve tan catastrófica como en el PAN y el PRD.

Pero, a ver, la rebatinga en ambos lados está de a Peso.

Juan Zepeda, con las fichas ganadas en el Estado de México, no más allá de superar a Josefina Vázquez Mota, ya puso un condicionamiento a su partido para apoyar el FAO, ser presidente del partido, así lo reveló el periodista Francisco Garfias. Zepeda pertenece a la “tribu” Alternativa Democrática Nacional.

No es el único atravesado en las ideas de Barrales y Anaya. Dolores Padierna y René Bejarano, de Izquierda Democrática Nacional, nomás no le apuestan. El PAN, dicen, ni en pintura. Congruencia de pensamiento y de estilos.

Fuera de ellos, muchos perredistas y ex perredistas andan animados e ilusionados con la posible construcción del FAO.

Ayer, Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas se reunieron en un restaurant para ver puntos a favor y en contra del tan sonado posible frente.

En el PAN, el frente también causa calambres a favor y en contra.

Los “Netos”, Derbez y Ruffo Appel, lo ven natural con el PRD. Se buscaría, dicen, una coalición con programas de gobierno y objetivos claros. Aclarando, no un “gobierno de coalición”, sino una coalición electoral.

Roberto Gil, senador, como Ruffo, no ve mal la conjunción, pero pide mano en la colocación de candidato. Sería insensato, afirma, un frente sin postulante panista.

“Esa debe ser la precondición necesaria para que el PAN se siente a negociar. Si va a ceder el PAN, el liderazgo que tiene, claramente, en las encuestas (sic), me parecería que sería un error histórico.

“Debe ser absolutamente incuestionable que el PAN debe encabezar este frente, esto no debería estar en duda. Somos el partido que está arriba en las preferencias electorales. Me parecería absolutamente insensato que el PAN no encabezara esta alianza”.

Ernesto Cordero, ya sabemos, desde la semana pasada se le fue a la yugular a Anaya. “(El frente) es una mala idea”, dice. Pero ya le apareció el lobo Gustavo Madero. El futuro, pues, viene feroz.

En fin, previo al arranque oficial del proceso electoral 2018, casi en puerta, cuestión de cerrar y abrir los ojos, muchas manos se frotan, algunas con malicia, otras con nerviosismo. Algunas intentando atrapar el salvavidas, así vaya en prenda hasta el honor.

El periódico Excélsior encuestaba ayer el FAO con el siguiente cuestionamiento:

“El frente opositor impulsado por el PRD y el PAN está dividido rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 debido a diferencias en sus principios partidistas, ¿cree que logren superarlas?”.

El resultado, por horas, se mantuvo así: Un 34 por ciento daba el “Sí”. Un 66 por ciento el “No”.

Seguramente, Andrés Manuel lee y relee, y vuelve a leer, a diario, a Sun Tzu.

