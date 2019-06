Pacheco Pulido, ejemplar: AMLO

“Quiero felicitar al gobernador de Puebla porque en circunstancias difíciles supo llevar el proceso electoral y se garantizó en Puebla la libertad a los ciudadanos y no hubo conflicto electoral”, dijo Andrés Manuel.

En el alud de información cotidiana que desde las conferencias mañaneras en Palacio Nacional aturde a los mexicanos, algunas noticias trascendentes pasan desapercibidas, como el elogio que el Presidente López Obrador hizo el pasado viernes al gobernador poblano, Guillermo Pacheco Pulido por su conducción sin problemas del proceso electoral en que Miguel Barbosa fue electo para sucederlo.

“Quiero felicitar al gobernador de Puebla porque en circunstancias difíciles supo llevar el proceso electoral y se garantizó en Puebla la libertad a los ciudadanos y no hubo conflicto electoral”, dijo Andrés Manuel.

López Obrador no suele significarse por repartir elogios por donde va, más bien en las entidades federativas se concreta a pedir a los asistentes a sus eventos que no se manchen abucheando a los gobernadores. En Puebla no tuvo necesidad porque Guillermo Pacheco Pulido goza de la estimación de la ciudadanía por lo impecable de su larga carrera política que quizás concluya con este mandato estatal de poco tiempo, pero de importancia mayúscula por las condiciones en que tomó la administración pública.

Merecedor de ser gobernador en otras circunstancias y por 6 años, Pacheco Pulido, sin duda el mejor exponente de la clase política poblana, fue designado gobernador por el Congreso local a raíz del fallecimiento de la gobernadora Erika Alonso que murió al caer el helicóptero en que viajaba con su esposo y antecesor en el gobierno, Rafael Moreno Valle.

Gobernador por unos meses, Guillermo debió enfrentar una situación singular pues en el obligado proceso electoral para llenar el vacío que dejó la muerte de la señora Alonso, se dieron condiciones especiales que pudieron desestabilizar a la entidad.

Quizás la más singular fue la postulación –y posterior triunfo—de Barbosa como candidato de Morena. El ex senador de la República perdió las elecciones con Erika, y para participar de nueva cuenta en las elecciones extraordinarias enfrentó cierta resistencia de una facción en su partido, encabezada por Alejandro Armenta, identificado con el coordinador de los senadores morenos, Ricardo Monreal.

La batalla más difícil para Barbosa fue hacia el interior de su partido pues lo combatieron con campañas mediáticas que incluso tuvieron que ver son sus problemas de salud y hasta eventualmente con su muerte; el priismo es casi inexistente (y ahora lo es más aún por los problemas legales del ex gobernador Mario Marín que ha sido su cabeza desde la derrota a manos de Moreno Valle); el panismo también sufre fractura desde la muerte de Rafael, pero aun así cuenta con presencia en zonas urbanas.

En estas condiciones, a las que se debe aunar la inseguridad y problemas muy concretos como el huachicol, del que poco se habla, pero que en Puebla ya era tema antes de Hidalgo y Guanajuato, el proceso electoral amenazaba con salir de control.

Sin embargo, la experiencia y buena fama de Pacheco Pulido sacaron adelante un proceso electoral singularizado por el alto abstencionismo, situación que en todo caso tiene que ver con los candidatos y sus campañas.

Lo relevante es el clima de tranquilidad que el gobernador ha logrado mantener en la entidad, que viene a ser el ingrediente que permitió a López Obrador reconocer que la labor de Pacheco Pulido, un destacado priista, fue ejemplar.

“Es un ejemplo lo que sucedió aquí”, dijo mientras levantaba la mano del gobernador, quien por cierto recientemente no dio muestras de sentir molestia pese a que, durante meses, por problemas médicos, no pudo levantar el brazo izquierdo.

El corolario del evento en San Martín Texmelucan, según López Obrador, es que “Pacheco Pulido garantizó la libertad ciudadana durante la pasada elección y Puebla es un ejemplo de que no habrá más fraudes”.

Un gran remate para una insuperable carrera política.