Otra vez a sufrir con el crecimiento

¡Noooo! Dirán eufóricos algunos; ¿otra vez? Pues sí, y es el Fondo Monetario Internacional el primero que acaba de reducir la expectativa de crecimiento económico para el 2020. Esa acción que fue un dolor de cabeza para el Gobierno Federal en el 2019.

…

El FMI estableció la estimación, para este año, en 1 por ciento, desde una previa de 1.3 por ciento. Esto, afirma la institución internacional, ante la continuación de debilidad en inversión.

…

El peor detalle es que después se suman, en cascada, las malas premoniciones, toda vez que a casi de terminar el primer mes del 2020 no se ven todavía las señales de que vengan inversiones, por más que Jesús Seade brinque de gusto porque el Senado de EU ya aprobó el T- MEC.

…

Gita Gopinath, economista Jefe del FMI, dio a conocer que los expertos del organismo precisaron que el recorte de expectativas de México en 2020-2021 evidencia un “desempeño deficiente que presenta tensiones”.

…

Lo bueno es que, como dice el Presidente, lo que importa no es el crecimiento, sino el desarrollo, y en eso vamos “requetebién”.

MORENA, ¿AHORA SÍ RUMBO A LA ELECCIÓN?

Pues Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, acaba de lanzar la convocatoria para que este 26 de enero se lleve a cabo el Congreso Nacional Extraordinario que siente las bases, método incluido, para que el partido elija a su primer presidente nacional.

…

Como no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no venza, pues a lo que les truje; además, el día estaba agendado, desde noviembre pasado, entre rechazos y reclamos de los pocos apuntados para competir por el cargo; Luján, una de ellos.

…

La tardanza, no por estrategia de nadie (¿o sí?), se debe a la falta de acuerdos y los manotazos al interior del partido, cual tribus perredistas, en cuyas asambleas distritales han llegado, incluso, a los “balazos y no abrazos”.

…

Aunque a los aplazamientos, por una u otra cosa, sí ha sacado “partido” la actual secretaria general con tareas de lideresa, Yeidckol Polevnsky, pues hace unas semanas dijo que la elección podría, incluso, concretarse hasta el 2021.

…

Luján, sin embargo, solita anuncia sus limitaciones. Asegura tener el apoyo del 67 por ciento de los consejeros estatales y el 56 por ciento de los nacionales para realizar el congreso. Sus “datos” sólo exhiben que sigue sin haber consenso entre los morenistas. ¿Qué no en el 2020 terminarían de dar dolores de cabeza a su Jefe?

Y CON BUENA PUNTERÍA

Luego por eso pasa lo que pasa. Noticias de por allá de Tamaulipas, en donde se aferran a arrebatarle, cosa que vemos muy difícil, la primicia histórica a Guanajuato de aquello de “la vida no vale nada” porque las cosas están que arden con lo de la violencia, señalan que hubo un pedido especial al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como a legisladores de la entidad.

…

Que emulen a estados como Veracruz y Nuevo León en avances para que la ciudadanía pueda armarse para defenderse de la delincuencia y así ejercer su derecho a la legítima defensa.

…

Quienes hicieron tan desesperado planteamiento fueron cuatro personas cuya petición no sería controvertible si no fuera porque… ¡pertenecen al Club de Tiro de Tampico!..

Y EL INSABI ¿YA SABI DE LA NEUMONÍA CHINA?

No es por asustar, pero más vale que arreglemos nuestro des… papaye en cuestión de Salud porque no vaya a ser la de malas y el temible virus que, al menos por ahora, fue detectado en China y que provoca una feroz neumonía, causando ya cuatro muertos, se nos vaya a colar con eso de que los mexicanos estamos en el mundo hasta por debajo de las piedras.

…

Dios nos libre que eso ocurriera porque si no tenemos suficientes medicamentos para atender padecimientos de años, como los de los niños con cáncer, ¿qué haríamos con una emergencia de tal tamaño sin médicos, ante protestas, y con funcionarios públicos que no dan con bola?

…

Recordemos que en mejores tiempos, es decir, sin líos como los de ahora en el sector Salud, ya en el 2009 fuimos apestados del mundo por la famosa pandemia de Influenza A (H1N1).

…

¿Ya le caería el 20 a nuestros preocupadísimos representantes de Salud? ¿Ya dijeron algo? ¿O por nuestra cuenta vamos ya comprando tapabocas?

