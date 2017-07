Osorio es hombre de fe, ¿y el procurador Cervantes?

El caso Javier Duarte no es como para confiarlo a incompetentes o aprendices; no nos pueden decir mañana que lo que nos vendieron durante meses no tiene sustento

Lo dicho: A Miguel Osorio Chong le toca, a diario, bailar con la más fea en los prolegómenos de la sucesión presidencial. Sufre hasta por calenturas que no son suyas.

Ante la ausencia inexplicable del procurador Raúl Cervantes, el secretario de Gobernación salió a pedir a los mexicanos que confiemos en los poco profesionales agentes del Ministerio Público de la Federación que el martes enfrentaron a Javier Duarte.

Pero topó con quienes prefieren estar atentos a lo anecdótico, concretamente con los expertos que ignoran que el sustantivo fe, un término religioso, es sinónimo de confianza.

Quienes están a la caza de reales o supuestos gazapos creyeron tener atrapado al secretario de Gobernación porque después de su petición de “tener fe en la institución (la PGR)” y “en el trabajo que van a realizar” (los agentes del Ministerio Público)”, precisó que “la ley no es asunto de fe…”, sino “de norma”, como, en efecto, lo es.

¡Una contradicción inadmisible! Exclamaron gozosos. En realidad, no hay tal.

Pero más allá de sinónimos, quien debe tener mucha fe, es decir, confianza y esperanza, en el procurador Raúl Cervantes es el Presidente Peña Nieto porque, por incompetencia o falta de preparación, los representantes de la PGR crearon el martes, en la presentación del ex gobernador de Veracruz ante el juez, el clima perfecto para que prospere la hipótesis de la conspiración que tanto nos gusta a los mexicanos.

Para enturbiar más el clima político sólo faltaba que cunda la versión de que el gobierno negoció el silencio de Duarte y que a ello obedeció la actuación desatinada de los fiscales de Cervantes.

No hubo tal resbalón del secretario de Gobernación en el quite que le hizo al procurador, ni esto es lo que importa; lo trascendente está en que si el ex gobernador de Veracruz es el superpillo que nos pintaron, la PGR sea capaz de probarlo ante el juez sin lugar a dudas.

Confieso que Osorio Chong se esforzó en pedir el milagro de que los mexicanos tengamos confianza en la gente de Cervantes; si su petición no prospera quedará la presunción de que en realidad no hubo incompetencia ni falta de preparación, sino la burda estrategia gubernamental que permita al presunto corrupto más famoso del sexenio recuperar en breve su libertad y gozar de la fortuna que, dicen, amasó a costillas de los veracruzanos.

Pero ¿por qué fue Osorio Chong quien entró a este baile? ¿Por encabezar el Gabinete de Seguridad?

Ya es tiempo de que cada quien haga frente a sus responsabilidades.

Debió ser el procurador quien sacara la cara por su gente, pero todo indica que en la PGR nadie se enteró de la reacción de la opinión pública sobre el desastre del Ministerio Público en la primera audiencia de Javier Duarte a su regreso de Guatemala.