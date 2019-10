Orta, unos días más

Noroña en Nuevo León, ni ‘El Perro Guarumo’; la ex hija predilecta; ¿quién es más obediente, el crimen o los encapuchados?

Con la pena, pero Jesús Orta quedó mal a Claudia Sheinbaum; peor a quien lo recomendó como el mejor jefe policiaco que habría tenido la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.

…

Orta se irá en cuestión de días, como mandan los cánones burocráticos, apenas cobre la quincena. De hecho sobrevivió una porque le dieron la última oportunidad de reivindicarse con la marcha conmemorativa del LI aniversario del 2 de octubre de 1968.

…

Pero no pudo. No tenía manera. La prueba era difícil, aunque los sinodales, no por él, sino por la propia Jefa de Gobierno, permanecieran casi “a raya”.

NOROÑA EN NUEVO LEÓN, NI ‘EL PERRO GUARUMO’

Valiente y “aventao” como es, Gerardo Fernández Noroña viajó, como prometió, a Monterrey para desafiar a los legisladores que apoyaron declararlo “persona non grata” en el Estado de Nuevo León.

…

El petista más morenista tuvo una estancia casi más feliz que infeliz en la capital industrial de México. Fue recibido con una cena “de desagravio” por parte de gente e intelectuales de Izquierda que, además, le dieron la oportunidad de que platicara a su modo, mordaz, lo que es todo un caso en la política mexicana.

…

Para muestra de que Fernández Noroña contradice aquel refrán que reza “el valiente de palabras es muy ligero de pies” circula un video en el que mantiene a carcajadas abiertas a sus anfitriones neoleoneses.

…

Casi al estilo del comediante norteño “El Perro Guarumo”, bueno, vaya, al de “Polo Polo”, hizo toda una cátedra de por qué “nunca te debes pelear con un pendejo”.

…

En fin, lo único que lo incomodó algo en la Sultana del Norte fue que en el Congreso local lo increparon diputados del Verde y de Movimiento Ciudadano. Fuera de eso no descartó interponer una denuncia por daño moral y “sacarles una lana”.

…

“Puro show”, dijeron algunos malosos, pues el Congreso ya se retractó, además que, en estricto, la medida se aplica a extranjeros.

LA EX HIJA PREDILECTA

Yeidckol Polevnsky dejó de ser hija predilecta del Presidente Andrés Manuel López Obrador porque el SAT le perdonó 18 millones de pesos.

…

¿Al quedarse en la orfandad, la secretaria general de Morena en funciones de presidenta perdió toda posibilidad de seguir en el puesto?

…

Si es así, Mario Delgado tiene libre el camino para dirigir a Morena, a menos que se haya aventado como “El Borras” la iniciativa de convertir a la “Cuarta Transformación” en Narco-Estado proponiendo que el gobierno tenga una empresa monopolizadora de la compra y venta de mariguana.

¿QUIÉN ES MÁS OBEDIENTE, EL CRIMEN O LOS ENCAPUCHADOS?

Ante la medicina del corazón no faltan los malosos que organizan una quiniela para saber quién se aplaca primero, si los miembros de las bandas armadas luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los conminara a “pensar en sus mamacitas”…

…

O los que, como “El Zorro”, utilizan mascadas para esconder la cara y despedazar la Ciudad de México después que el Mandatario federal les advirtiera que “en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos…”, y que luego éstos “les darían hasta sus jalones de orejas, sus zapes”.

…

Corre apuesta…

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos