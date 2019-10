Organizaciones sociales de presión política…

LA MIERDA, AL TIEMPO, SIEMPRE FLOTA

ES MUY CURIOSO, pero los que vivimos en la zona, los que nos desarrollamos desde niños entre La Lagunilla y Tepito, los que podíamos andar entre los puestos ya sea mirando o tratando de vender algo para aumentar los ingresos de la familia, o cuando menos, tener para los gasto de uno, sabemos que en esa zona, lo que más se desarrollaba era la prostitución en lo que era la calle del Órgano y la zona de los mercados y de la Merced, las cosas usadas y algunas robadas, se tenían plenamente identificadas por los vecinos de esa zona, sabíamos a dónde no acudir y menos entrar en las vecindades donde todos conocían que existían cuartos para las drogas, y los adultos, estaban siempre muy atentos a que no anduviéramos ni siquiera mirando por curiosidad.

Al paso de los años no solamente estaban los mercados establecidos, sino que, por ejemplo, los sábados y domingos se ampliaban en varias calles por el flujo de gentes que llegaban a comprar o vender los productos; en lo personal, me fascinaba la zona de La Lagunilla, donde se ponían las cosas viejas y los libros, ahí conocí al padre del arquitecto Ramírez Vázquez que era un gran conocedor de los viejos libros que se comercializaban y tenía un gran reconocimiento de los demás comerciantes, al grado que, por ese valor moral, el arquitecto, al paso de los años, me contaba, que él logró el contrato para construir el mercado de La Lagunilla, porque en ese tiempo, el regente le comentó que si él convencía a los locatarios pues la obra era suyo, y con el enorme prestigio de su padre, reconocía, pues lo lograba.

Lo que veía en esos tiempos, eran los teporchos, los que se enfrascaban en el alcoholismo y con aguardiente de caña o alcohol revuelto con refresco Lulú, pues se la pichicateaban y era muy raro ver alguno que anduviera drogado por las calles, pero el flujo de gentes y de comerciantes, despertaba la ambición de funcionarios corruptos y de dirigentes no menos corruptos, y así se fueron estableciendo los controles y los cobros de piso que, después, fuera el ejemplo para que los grupos de la delincuencia controlaran calle a calle toda la zona, y posteriormente, llevaran la prostitución, la venta de drogas, armas, mercancía clonada, robada y contrabandeadas que eran el gran negocio, y para ello, los funcionarios delegacionales pues disputaban los lugares, porque sabían que lograrían enormes utilidades, entendemos que de ahí, salieron los llamados grupos “sociales” que al final de cuentas, era el control para los cobros y las transas, y sobre todo, para mantener un enorme grupo político que usaban para reprimir y controlar a los propios vendedores o para presionar a las autoridades, de tal suerte que los regentes, buscaban a los que mantenían ese control “social” que, al final de cuentas, era el control financiero y político, por ello, recordemos que se dieron escándalos enormes con el manejo de licencias y aperturas de lugares no santos y cantinuchas y bares y lupanares, como en el LOBOMBO, donde perdieran la vida cientos de inocentes gentes que solamente iban con el afán de divertirse, pero la corrupción, jamás aclarada de los altos funcionarios delegacionales, pues evitaron que el asunto caminara y solamente quedara con la donación del local incendiado para poner una estación de bomberos y ocultar en las cenizas las corruptelas y los crímenes que se generaron por la corrupción, y nada sucedió, y creo que, todo esto, es nada menos que por el inmenso poder y el control de los grupos “sociales” que, desde entonces, comenzaron a competir contra los que mantenían los grupos del gobierno, y así se fueron afiliando a los llamados partidos de oposición de donde han salido importantes políticos que la juegan bien, con mucha experiencia y gran poder político y económico, sin duda alguna, de ahí, que el colocar a los jueces en el poder es sencillo, pues teniendo la fuerza política y las relaciones, pues es una garantía para hacer lo que ellos quieran, como ahora vemos, cuando suelta el juez Padierna, a 27 delincuentes de Tepito, alegando que engañaron al jefe de la policía, a pesar de conocerse los muchos videos de las corruptelas y las fotos y demás datos de la investigación, en una zona, donde cuando menos, se logra desmantelar un productivo complejo empresarial del narcotráfico y de la delincuencia en la ciudad, y bueno, pues lo grave es que al parecer, existe una pugna de algún poderoso grupos político judicial en contra de la Jefa de Gobierno a la que buscan limitar su influencia y prestigio al lado de AMLO, y esto, es, lo que se deberían de investigar con los sistemas de inteligencia nacional…

Sin duda, el juez Padierna, pues ha ganado espacios publicitarios con el asunto de Rosario Robles, y bueno, ahora, también tendría que explicar las relaciones de algunos familiares en la zona de control empresarial y social y político donde se mantienen grandes grupos de las organizaciones que sus parientes administran, en la política de la “oposición”, algunos me dirán que no hay pruebas de que tengan ligas con los narcotraficantes y pues es lo lógico, no las tienen, pero no podrán negar que los otros grupos de control de ventas de usado, robado y contrabandeado, los que distribuyen botellas adulteradas, los que manejan los cobros de vendedores ambulantes y su afiliación en los grupos políticos, los que operan simulando no ver el tráfico de armas o de gentes y de la trata, pues en ellos, se generan muchos pero muchos recursos que son los que sirven para mantener a los grupos sociales que, al final de cuentas, son grupos políticos, digan lo que digan, y en ese juego, pues nadie niega que hay un grupo ligado familiarmente al juez que sostienen una enorme influencia en el actual gobierno, y sabe de cómo se manejan las cosas en el mismo y de cómo reacciona el mismo AMLO ante las presiones y las acciones, si ahora se mostrara, en la realidad, las diferencias y las confrontaciones en el seno del poder, pues seguramente se podría generar una crisis política, por ello, cuando vemos las escuetas y discretas declaraciones de Omar García, sobre el tema, entendemos que hay una línea de la misma Jefa de Gobierno, que también sabe jugar, en no generar divisiones ni tensiones, pues, al final de cuentas: “Juego que tiene desquite, ni quién se pique”…