Sin espectáculo, Gibrán Ramírez se registra a presidir Morena

Sin el acompañamiento de diputados y senadores ni la burocracia del partido, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales Gibrán Ramírez registró esta mañana en el Instituto Nacional Electoral su candidatura a presidir Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador para hacerse de la Presidencia de la República después de dos intentos fallidos.

Ramírez, presumió que sólo lo acompañara medio centenar de personas pertenecientes a las bases y a la militancia para contrastarlo con el ruidoso registro escenificado por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

En su cuenta de twitter escribió que “Tenemos a un Morena de la burocracia y a un Morena de la gente. A un Morena de la mercadotecnia que utiliza el aparato de la jefatura política para hacer promoción, pero ni uno ni otro compañero y la otra compañera que vendrá a registrarse hoy han querido salir de las cuevas burocráticas en las que el partido se ha encerrado en estos dos años”.

En clara imitación al presidente López Obrador explicó que “No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas.

¡Esta candidatura es del pueblo!… “Por eso hemos llamado a hacer un pacto desde abajo, porque nos cansamos de los pactos desde arriba. Por eso no están aquí diputados ni senadores acompañando, aunque muchos me hayan buscando para ofrecer su apoyo”.

Aprovechó la oportunidad para atacar a sus competidores Porfirio Muñoz , Yeidckol Polevnsky.

Por cierto, de Muñoz Ledo ironizó diciendo que su carrera política es más larga que su nombre Pofirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.