Opacidad en programas, becas y proyectos impide verificar datos del Informe de AMLO; condiciones para corrupción

La pregunta el día después del Informe (Primero o Tercero) de Andrés Manuel López Obrador es: ¿Qué porcentaje de las cifras presentadas es verificable..? Los más optimistas aseguran que un 50%, sin conceder que los números expuestos sean verdaderos, nada más verificables.

…

Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, de Esteban Moctezuma Barragán, no tiene información verificable de las presuntas 100 universidades Benito Juárez que presumió el Ejecutivo el domingo, en Palacio Nacional, donde supuestamente estudian 39 mil 170 jóvenes.

…

La Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, no tiene forma de desglosar el acumulado de los 145 mil millones que presuntamente se han ahorrado, y tampoco el balance de los contratos liquidados del NAIM de Texcoco que indiquen que se saldó el total con 100 mil millones de pesos; una cifra más cercana habla de más de 225 mil millones de pesos.

…

Del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que presuntamente llegó a 930 mil beneficiarios, el 80% no es comprobable porque asegura la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que son centros de trabajo donde participan micro y pequeñas empresas.

…

Así que con ese nivel de desm… será muy fácil fantasear con datos, con resultados, y, por supuesto, se presta a un manejo turbio del presupuesto; ¿o hay que confiar en la honorabilidad de los operadores de la estructura obradorista, llena de perredistas a los que AMLO calificó de corruptos antes de brincar a Morena..?

…

Del programa de pensiones para 8 millones de adultos mayores a los que se hacen transferencias bancarias por 2 mil 550 pesos bimestrales, la Secretaría de Bienestar, de María Luisa Albores, no tiene forma de probar el 94% del padrón que dice se entregan esas cantidades estratosféricas de dinero.

…

¿Será que alguien hace guardaditos de todo esto para lo que se pueda ofrecer en tiempos electorales y garantizar la permanencia de Morena y la Cuarta Transformación en el poder..? ¡No sea mal pensado..! Recuerde que ya no hay corrupción.

SUAVIDAD DE MARKO CORTÉS; ‘INVITA’ A AMLO A RECONOCER QUE ‘NO ESTÁN BIEN LAS COSAS’

Llena de dulzura la petición del presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, a Andrés Manuel López Obrador: “Invitamos al Presidente a que reconozca que no están bien las cosas… y que se deje ayudar”; con esos adversarios ¿para qué quiere amigos el líder de Morena..?

…

En un videomensaje, en el marco del Primer Informe de Gobierno, el titular de Acción Nacional es todo dulzura; hasta en el tono de voz y bien portado trata de convencer al Ejecutivo de que reconozca que las cosas no andan tan bien como dice.

…

La neta, AMLO debería ser más considerado y no llamarlos “moralmente derrotados”; más tapete no pueden ser, además de demostrar en San Lázaro que son una oposición que máximo llega a carteles doble carta, toma la tribuna con uno que otro grito por el saqueo de Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia de la Mesa Directiva, pero hasta ahí.

…

Nada de hacer el vacío parlamentario y dejar las cómodas curules para plantarse afuera de San Lázaro, al menos durante una semana, para demostrar contundencia; por el contrario, el protocolo de la protesta es como los ensayos de resistencia civil de prepa, sin mayor alcance.

…

Así que Mario Delgado Carrillo, Ricardo Monreal Ávila y Muñoz Ledo pueden estar tranquilos; la actual dirigencia se muestra dispuesta a negociar para mantenerse al frente de Acción Nacional y, sobre todo para el control de las jugosas prerrogativas.

